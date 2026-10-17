Messoudi doet duidelijke oproep aan Beerschot-fans voor clash met Anderlecht

Beerschot wil zich zondag niet verstoppen tegen Anderlecht. Mo Messoudi kondigt aan dat zijn ploeg op het Kiel trouw blijft aan de eigen spelprincipes, terwijl hij tegelijk rekent op de steun van de fans in een bekeravond die volgens hem op elk vlak zwaar zal worden.

Beerschot maakt zich op voor een bijzonder bekerduel. Zondagavond ontvangt de ploeg van Mo Messoudi Anderlecht in de Croky Cup. Op het Kiel leeft de wedstrijd volop en ook binnen de spelersgroep wordt reikhalzend uitgekeken naar de confrontatie met paars-wit.

Messoudi beseft dat Beerschot tegenover een tegenstander van een ander kaliber komt te staan. Hij ziet bij Anderlecht veel agressiviteit en merkt dat er onder Vitor Bruno een nieuwe dynamiek is ontstaan. Toch wil de coach zijn ploeg niet volledig aanpassen aan de eersteklasser.

Via de clubmedia van Beerschot maakte Messoudi duidelijk dat hij ook tegen Anderlecht trouw wil blijven aan zijn eigen voetbal. “We hebben niet het elftal om ons in te graven en af te wachten. We gaan proberen ons eigen spel te spelen.”

Beerschot wil niet voor eigen doel kruipen

De Antwerpenaren zijn het gewoon om zelf initiatief te nemen, al wordt dat tegen Anderlecht waarschijnlijk moeilijker dan tegen tegenstanders uit de eigen competitie. Voor Messoudi is dat echter geen reden om plots voor een ultradefensieve aanpak te kiezen.

Beerschot heeft volgens hem al vaker bewezen dat het tegen eersteklassers zijn eigen principes kan behouden. Dat gebeurde zowel in eerdere bekerwedstrijden als tijdens oefenmatchen.



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“Wij proberen ons altijd een beetje in te stellen op de kwaliteiten van de tegenstander, maar ik denk dat we vooral van onze eigen kracht moeten uitgaan. Zeker thuis.”

Gesloten tribune blijft jammer

Een bijkomend gesprekspunt is de gesloten Tribune 4. Daardoor zal het vak achter één van de doelen leeg blijven tijdens de bekerclash, iets wat volgens Messoudi zowel sportief als qua uitstraling een gemiste kans is.

"Maar ik wil ook een warme oproep doen aan onze supporters", zegt de trainer. "De fans die er wel bij zijn, op de twee lange tribunes, moeten vol achter de ploeg gaan staan. Dat kan echt het verschil maken in zo'n wedstrijd, die zowel fysiek als tactisch en mentaal heel zwaar kan worden."

"Die steun van de supporters, die we de voorbije maanden en ook vorig seizoen altijd hebben gevoeld, is bijzonder belangrijk voor ons. Zeker in de komende wedstrijd tegen Anderlecht. Het is natuurlijk jammer dat die tribune niet opengaat. Dat zou toch een enorme impact hebben als het vak achter het doel helemaal vol zou zitten."

"Maar ik denk dat de club alles in het werk heeft gesteld om de tribune te kunnen openen. Het is jammer, zowel voor de club op financieel vlak als voor de uitstraling van onze club. Het is spijtig dat die tribune gesloten blijft, maar ik denk dat we er alles aan hebben gedaan om dat toch mogelijk te maken", besluit hij.

De loting tegen Anderlecht zorgde meteen voor enthousiasme bij Beerschot. Zondag krijgt de ploeg de kans om te tonen hoever ze staat tegen een Belgische topclub, zonder daarbij de eigen identiteit opzij te schuiven.