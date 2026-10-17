Kompany grapt met voormalige JPL-speler: "Misschien heeft hij na de match minder haar"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Kompany grapt met voormalige JPL-speler: "Misschien heeft hij na de match minder haar"
Foto: © photonews
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Bayern München ontvangt zaterdag RB Leipzig, maar Vincent Kompany volgt dit weekend ook met bijzondere aandacht de beloften. Bayern II speelt zondag de beladen stadsderby tegen 1860 München.

Bayern München wacht sinds de interlandbreak nog op een overwinning. Na de gelijke spelen tegen Augsburg en Viking Stavanger wil Vincent Kompany zaterdag tegen RB Leipzig weer aanknopen met winst. De Belgische coach wil zijn ploeg opnieuw op gang trekken in de Allianz Arena.

Het duel met Leipzig krijgt voor Kompany een extra dimensie. Bij de bezoekers staat namelijk Martin Demichelis aan het roer. De Argentijn speelde acht jaar voor Bayern en deelde nadien drie seizoenen de kleedkamer met Kompany bij Manchester City.

Waardering voor Demichelis

Op zijn persconferentie sprak Kompany met lof over zijn voormalige ploegmaat. Niet zozeer om diens loopbaan als verdediger, wel om wat hij als trainer al heeft neergezet.

"Als coach van River Plate won hij de titel in Argentinië, en dat is niet evident", vertelde Kompany. "Toen we ons voorbereidden op Real Madrid, heb ik ook wedstrijden van zijn ploeg bij Mallorca bekeken. Zij versloegen Real Madrid en de basis van dat team zat goed."

De Bayern-trainer ziet ook een tegenstander die op de juiste weg is. "Leipzig is een stabiele ploeg en een stabiele club. Als je consequent werkt, breek je uiteindelijk ook door in Europa. Maar zaterdag zijn we in de eerste plaats tegenstanders."

Stadsderby voor Bayern II

Demichelis zette zijn eerste stappen als trainer overigens bij de beloften van Bayern. Die ploeg wordt nu geleid door Dante Bonfin, de voormalige Braziliaanse topverdediger die onder meer voor Bayern en Borussia Mönchengladbach uitkwam.

Bayern II komt uit in de Regionalliga, het vierde niveau in Duitsland, en neemt het daar niet alleen op tegen andere jeugdelftallen. Zondag wacht met TSV 1860 München een geladen Münchense derby.

Kompany kon het daarbij niet laten om Dante een plaagstootje te geven. "Dante heeft veel meer haar dan ik, maar misschien heeft hij na die wedstrijd wat minder", lachte hij. "De druk in de Regionalliga is groter dan bij de jeugdteams. Dat is goed, want de jongens leren daardoor. Ik moet nog bekijken of ik zondag tijd kan vrijmaken voor de wedstrijd. Hopelijk tonen ze in de derby wat ze waard zijn."

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Standard
Bayern München
Vincent Kompany

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