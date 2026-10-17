Standard-speler krijgt harde boodschap van coach Euvrard

Gustav Mortensen kende vrijdagavond tegen Dender in de Beker van België alweer een moeilijke wedstrijd op de linkerflank van Standard. "Hij zit niet in de wedstrijd", stak Vincent Euvrard niet onder stoelen of banken op zijn persconferentie. De Deen reageerde geregeld gefrustreerd, een teken dat hij beter wil doen. Alleen volstaat die wil niet altijd.

Een wedstrijd tegen de leider uit de Challenger Pro League heeft Gustav Mortensen niet opnieuw op weg geholpen. Net als al te vaak sinds het begin van het seizoen beleefde de linksachter vrijdagavond tegen Dender in de Beker van België een lastige individuele avond.

Twintig minuten voor tijd haalde Vincent Euvrard de Deen naar de kant voor Tobias Mohr. Die wissel moest de omschakeling naar een verdediging met vijf vergemakkelijken, maar had ook alles te maken met het spel van Mortensen. Slechte controles, onnauwkeurige passes en gemiste onderscheppingen begonnen Standard zuur op te breken, zeker toen Dender in de tweede helft meer druk zette.

Mortensen vindt zijn niveau niet terug

De conclusie is hard, maar duidelijk: Mortensen haalt momenteel zijn niveau niet. De 22-jarige Deen liet bij zijn komst nochtans meteen goede dingen zien, maar lijkt die lijn helemaal kwijt. Meermaals uitte hij zijn frustratie richting de bank na een mislukte pass of actie. En daar waren er vrijdagavond heel wat van.

Ook Euvrard zag dat zijn speler het moeilijk heeft. De coach van de Rouches ging na afloop in op de situatie van Mortensen, met het oog op de volgende competitiewedstrijd in Genk.

"We zullen deze week rustig nadenken over de ploeg die we in Genk zullen opstellen. Maar het klopt dat hij het moeilijk heeft sinds zijn terugkeer uit blessure. Voor de wedstrijd tegen Antwerp vond ik nog dat hij progressie maakte. In de laatste twee wedstrijden bleef hij echter onder zijn niveau."



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"Volgens mij voelt hij dat zelf ook, zowel in zijn balbehandeling als in zijn onderscheppingen. Hij zit niet in zijn wedstrijd. Hij moet rustiger worden en we zullen bekijken hoe we hem weer op niveau krijgen. Zijn prestaties in de voorbije wedstrijden waren onvoldoende", aldus de T1 van Standard.