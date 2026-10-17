UPDATE: Lucas Stassin krijgt goed nieuws

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Lucas Stassin lijkt stilaan klaar voor zijn terugkeer bij Sevilla. De Belgische aanvaller stond donderdag voor het eerst opnieuw op het trainingsveld na zijn spierblessure. Toch is het nog maar de vraag of hij maandag tegen Levante opnieuw in actie kan komen. De Spaanse sportkrant AS schetst zijn situatie.