Kompany en Bayern bezorgen Vandevoordt en Leipzig ware horroravond

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Kompany en Bayern bezorgen Vandevoordt en Leipzig ware horroravond
Foto: © photonews

Maarten Vandevoordt zal zijn bezoek aan München niet snel vergeten. De Belgische doelman kreeg de ene aanval na de andere over zich heen en zag vooral Luis Díaz een hoofdrol opeisen. Voor Vincent Kompany kwam de offensieve demonstratie dan weer als geroepen.

Bayern München heeft zaterdagavond op indrukwekkende wijze afgerekend met RB Leipzig. De ploeg van Vincent Kompany won in de Allianz Arena met 6-1 en spoelde zo de teleurstellende gelijke spelen tegen Augsburg en Viking Stavanger door. Luis Díaz was met een hattrick de absolute uitblinker. Voor de Belgische doelman Maarten Vandevoordt werd het een bijzonder lastige avond.

Na twee opeenvolgende wedstrijden zonder overwinning wilde Bayern meteen laten zien dat het nog altijd over een bijzonder gevaarlijke aanval beschikt. Daar slaagde de thuisploeg wonderwel in. Al na twaalf minuten stuurde Joshua Kimmich Luis Díaz met een heerlijke dieptepass op weg naar doel. De Colombiaan schoof de bal beheerst voorbij de uitgekomen Vandevoordt.

Leipzig kreeg nauwelijks ademruimte. In de 26e minuut zette Díaz Aleksandar Pavlović vrij, die de voorsprong verdubbelde. Even later moest Vandevoordt een poging van Michael Olise nog tegen de paal duwen, maar in de 34e minuut was het alsnog raak voor de Fransman. Op aangeven van Harry Kane trapte Olise de 3-0 binnen.

Díaz maakt het verschil

Wie na de rust een reactie van Leipzig verwachtte, kwam bedrogen uit. Nauwelijks twee minuten na de hervatting haalde Díaz opnieuw uit. Vanaf de rand van het strafschopgebied krulde hij de bal in de verste hoek. In de 53e minuut mocht ook Kane zijn doelpunt meepikken na voorbereidend werk van Nathaniel Brown.

Kompany kon vervolgens verschillende sterkhouders naar de kant halen. Onder anderen Kane en Pavlović kregen vroegtijdig rust, terwijl Bayern ook met een gewijzigde ploeg de wedstrijd bleef controleren.

In de 69e minuut voltooide Díaz zijn hattrick en stond de 6-0 op het bord. Leipzig kon pas diep in de toegevoegde tijd iets terugdoen via Andrija Maksimović, maar die treffer veranderde niets aan de pijnlijke afstraffing. Zo eindigde de wedstrijd op een 6-1-afstraffing.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bayern München
RB Leipzig

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 6
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1-0 1. FC Köln 1. FC Köln
Elversberg Elversberg 4-3 FC Augsburg FC Augsburg
Union Berlin Union Berlin 0-0 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
FC Schalke 04 FC Schalke 04 0-1 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05
Werder Bremen Werder Bremen 2-2 Paderborn 07 Paderborn 07
Hamburger SV Hamburger SV 1-0 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Bayern München Bayern München 6-1 RB Leipzig RB Leipzig
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 18/10 Freiburg Freiburg
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 18/10 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim

Nieuwste reacties

H.J. H.J. over Mike Penders maakt plots Premier League-debuut: Xabi Alonso heeft er wat over te zeggen fierce fierce over Club Brugge - KSC Lokeren: 1-0 sebw sebw over 🎥 Hallucinant: Charleroi-fans gooien pyrotechnisch materiaal naar supporters van RAEC Mons Redredred Redredred over Antwerp en OH Leuven krijgen het niet cadeau: Croky Cup zorgt voor spanning Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Axel Witsel kreeg deze zomer ook aanbod van Belgische club Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over KSK Heist - Antwerp: 0-1 Bemmer Bemmer over Franse topclub verrast met Vlaamse Leeuw op shirt: zelfs clublogo verdwijnt De Corrupte Rechter De Corrupte Rechter over 🎥 Wat gebeurde er op vrijdagavond in de Croky Cup? Alle goals en beelden verzameld! André Coenen André Coenen over Standard-speler krijgt harde boodschap van coach Euvrard André Coenen André Coenen over Waarom ligt het dossier Propere Handen nu weer stil? Advocaat Mogi Bayat is de reden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved