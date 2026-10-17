Kompany en Bayern bezorgen Vandevoordt en Leipzig ware horroravond

Maarten Vandevoordt zal zijn bezoek aan München niet snel vergeten. De Belgische doelman kreeg de ene aanval na de andere over zich heen en zag vooral Luis Díaz een hoofdrol opeisen. Voor Vincent Kompany kwam de offensieve demonstratie dan weer als geroepen.

Bayern München heeft zaterdagavond op indrukwekkende wijze afgerekend met RB Leipzig. De ploeg van Vincent Kompany won in de Allianz Arena met 6-1 en spoelde zo de teleurstellende gelijke spelen tegen Augsburg en Viking Stavanger door. Luis Díaz was met een hattrick de absolute uitblinker. Voor de Belgische doelman Maarten Vandevoordt werd het een bijzonder lastige avond.

Na twee opeenvolgende wedstrijden zonder overwinning wilde Bayern meteen laten zien dat het nog altijd over een bijzonder gevaarlijke aanval beschikt. Daar slaagde de thuisploeg wonderwel in. Al na twaalf minuten stuurde Joshua Kimmich Luis Díaz met een heerlijke dieptepass op weg naar doel. De Colombiaan schoof de bal beheerst voorbij de uitgekomen Vandevoordt.

Leipzig kreeg nauwelijks ademruimte. In de 26e minuut zette Díaz Aleksandar Pavlović vrij, die de voorsprong verdubbelde. Even later moest Vandevoordt een poging van Michael Olise nog tegen de paal duwen, maar in de 34e minuut was het alsnog raak voor de Fransman. Op aangeven van Harry Kane trapte Olise de 3-0 binnen.

Díaz maakt het verschil

Wie na de rust een reactie van Leipzig verwachtte, kwam bedrogen uit. Nauwelijks twee minuten na de hervatting haalde Díaz opnieuw uit. Vanaf de rand van het strafschopgebied krulde hij de bal in de verste hoek. In de 53e minuut mocht ook Kane zijn doelpunt meepikken na voorbereidend werk van Nathaniel Brown.

Kompany kon vervolgens verschillende sterkhouders naar de kant halen. Onder anderen Kane en Pavlović kregen vroegtijdig rust, terwijl Bayern ook met een gewijzigde ploeg de wedstrijd bleef controleren.





In de 69e minuut voltooide Díaz zijn hattrick en stond de 6-0 op het bord. Leipzig kon pas diep in de toegevoegde tijd iets terugdoen via Andrija Maksimović, maar die treffer veranderde niets aan de pijnlijke afstraffing. Zo eindigde de wedstrijd op een 6-1-afstraffing.