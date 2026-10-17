Vanden Driessche maakt indruk bij Club Brugge en spreekt zich uit over keepershiërarchie bij blauw-zwart

Voor Argus Vanden Driessche werd de bekerwedstrijd tegen Lokeren een avond om niet snel te vergeten. De 19-jarige doelman maakte zijn basisdebuut voor Club Brugge en kreeg meteen een belangrijke rol in de nipte overwinning van blauw-zwart.

Vanden Driessche kende Lokeren natuurlijk nog goed. Hij speelde er tot 2020, waarna hij de overstap naar Club Brugge maakte. In mei mocht hij tijdens het titelfeest tegen KAA Gent al eens proeven van het grote werk. Toen viel hij in voor de afscheidnemende Simon Mignolet.

Tegen Lokeren kreeg de jonge doelman zijn eerste basisplaats en hij liet meteen een sterke indruk achter. Vooral in de eerste helft was hij belangrijk, toen hij met een knappe reflex een poging van Mabanza uit zijn doel hield. In de rebound moest Spileers zelfs nog redding brengen op de doellijn.

"Ik ben er heel blij mee en heel dankbaar voor", reageerde Vanden Driessche na afloop op zijn basisdebuut. "Natuurlijk zijn dat, zoals je vandaag ziet, echt niet de makkelijkste wedstrijden. Lokeren is ook goed, maar ik denk dat dat onderdeel is van de beker."

Wordt Vanden Driessche de bekerkeeper van Club?

Zijn sterke prestatie roept meteen de vraag op of Vanden Driessche ook in de volgende bekerwedstrijden zijn kans zal krijgen. Zelf weet hij naar eigen zeggen nog niet waar hij aan toe is. "Er is nog niet echt iets afgesproken, maar ik ga gewoon hard blijven werken en dan ga ik hopelijk nog wel kansen krijgen."

De jonge doelman beseft dat geduld een belangrijke rol zal spelen in zijn verdere ontwikkeling bij blauw-zwart. Met Yann Sommer beschikt Club Brugge immers over een doelman met bakken ervaring.



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"Ik moet sowieso geduld hebben. Er staat natuurlijk iemand met heel veel ervaring en een heel goede keeper. Ik denk dat ik gewoon hard moet blijven werken. Als het moment er is en ik mijn kans krijg, dan ga ik er gewoon staan."

Met zijn sterke optreden tegen Lokeren heeft Vanden Driessche alvast een visitekaartje afgegeven. Het lijkt er bovendien op dat hij de strijd om de positie van tweede doelman heeft gewonnen van Nordin Jackers.