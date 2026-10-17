Napoli is verhalen over Kevin De Bruyne beu en reageert bijzonder scherp

De bankzittersrol van Kevin De Bruyne tegen Venezia deed in Italië opnieuw de wenkbrauwen fronsen. Zeker na de eerdere woordenwisseling met Massimiliano Allegri werd er volop gespeculeerd over mogelijke spanningen. Bij Napoli zijn ze die verhalen stilaan beu. Sportief directeur Giovanni Manna heeft nu duidelijkheid geschept over de situatie.

De commotie rond Kevin De Bruyne bij Napoli blijft de gemoederen beroeren in Italië. De Rode Duivel kwam onlangs in aanvaring met trainer Massimiliano Allegri en begon zaterdag tegen Venezia op de bank. Sportief directeur Giovanni Manna heeft nu gereageerd op de situatie en neemt het nadrukkelijk op voor de Belgische middenvelder.

De voorbije dagen werd er in Italië uitgebreid gesproken over de relatie tussen De Bruyne en Allegri. Tijdens de wedstrijd tegen Villarreal ontstond er een woordenwisseling tussen beide mannen, nadat de trainer een tactische aanpassing wilde doorvoeren.

De Bruyne moest van positie wisselen met Scott McTominay, maar de boodschap kwam niet meteen over. Dat zorgde voor zichtbare irritatie langs de zijlijn. Hoewel Allegri nadien benadrukte dat het slechts om een misverstand ging, bleef het incident nazinderen.

De beslissing om De Bruyne zaterdag tegen Venezia op de bank te zetten, zorgde dan ook voor nieuwe vragen. Volgens Napoli hoeft daar echter niets achter gezocht te worden.

Napoli neemt De Bruyne nadrukkelijk in bescherming

Voor de wedstrijd tegen Venezia kreeg sportief directeur Giovanni Manna bij DAZN vragen over de situatie. Hij maakte meteen duidelijk dat de hele zaak volgens hem veel groter werd gemaakt dan nodig.



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"Ik heb ingegrepen waar dat nodig was, zoals ik altijd doe. Maar sommige zaken worden veel te sterk uitvergroot. Het is cafépraat. Tijdens een wedstrijd spelen emoties mee en stonden we bovendien met 2-1 achter. Uiteindelijk worden zulke zaken altijd opgelost", verklaarde Manna.

De sportief directeur benadrukte vervolgens dat Napoli nog altijd volledig achter De Bruyne staat. "Kevin is een kampioen. Als hij zich goed voelt, kan hij overal spelen. Daar mogen we niet aan twijfelen. Het is duidelijk dat we hem moeten ondersteunen en helpen."

Manna ontkende ook dat De Bruyne zijn stempel nog niet op de ploeg heeft kunnen drukken. "We hebben het dit seizoen soms moeilijk gehad, maar hij heeft ons ook al wedstrijden helpen winnen."

Duidelijkheid over bankzittersrol

Dat De Bruyne tegen Venezia niet aan de aftrap verscheen, heeft volgens Manna vooral met de drukke wedstrijdkalender te maken. Napoli speelt dinsdag opnieuw, wanneer het in de Champions League tegenover Bodø/Glimt staat. De club wil daarom voorzichtig omspringen met de fysieke belasting van de Belgische spelmaker.

"Vandaag krijgt hij rust, maar als hij moet invallen, zal hij ons zoals altijd kunnen helpen", verduidelijkte Manna. De uitspraken moeten de rust rond de Italiaanse club herstellen. Ook Allegri had eerder al benadrukt dat zijn woordenwisseling met De Bruyne niet meer dan een misverstand was.

De komende wedstrijden zullen moeten uitwijzen welke rol de voormalige spelmaker van Manchester City krijgt. Voorlopig blijft de boodschap vanuit Napoli duidelijk: De Bruyne geniet het vertrouwen van de clubleiding en van een definitieve breuk met Allegri is volgens de betrokkenen geen sprake.