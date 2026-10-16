Bang afwachten voor Ivan Leko & co: drie sterkhouders out?

Club Brugge zit in een heel druk en lastig schema. De match tegen Internazionale is nog maar net verteerd, of Lokeren loert al om de hoek. En volgende week woensdag is er tegen Lens een zo mogelijk nog belangrijkere wedstrijd voor de Bruggelingen. Dat moet blauw-zwart mogelijk zonder een paar spelers zien te stellen, al worden de doelen misschien ook anders gesteld.

Club Brugge kon tegen Internazionale maar heel nipt winnen, maar de 3-4 in Milaan was een enorme stunt én ook een indrukwekkende wedstrijd. Met dank aan Carlos Forbs, die ternauwernood fit raakte en een goede wedstrijd speelde.

Gaat hij er ook tegen Lokeren kunnen bij zijn? Dat is nog maar de vraag. Met oog op de wedstrijd tegen Lens aanstaande woensdag zou het overigens ook zomaar kunnen dat er geen al te grote risico's zullen worden genomen door ivan Leko.

Moet Ivan Leko spelers missen en/of gaat hij roteren?

Tegen Internazionale leek hij fitter te zijn dan vooraf werd verwacht. En dus is de vraag of er wel iets met hem aan de hand was. Ivan leko lijkt alvast te doen uitschijnen van wel. En dus staat er voor de wedstrijd tegen Lokeren opnieuw een ferm vraagteken achter zijn naam.

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Het is bovendien ook niet het enige probleem voor Club Brugge tegen de Oost-Vlamingen in de Croky Cup, want er zijn nog spelers onzeker voor het duel. Al kan het misschien net geen kwaad om hier en daar eens iemand wat rust te gunnen.



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Mechele, Spileers en Forbs onzeker

Met ook nog Lens en een wedstrijd volgend weekend worden het nog drukke weken en dus is het aan Leko en de staff om alle parameters in de gaten te houden. Of Brandon Mechele gaat spelen na zijn neusbreuk is ook nog een vraag. "Als hij speelt, dan zal het met een masker moeten zijn", aldus Leko daarover.

En ook Jorne Spileers is onzeker voor Lokeren. Hij viel uit bij Club Brugge tegen Internazional. En ook al zou de schade beter meevallen dan eerst werd gevreesd, is het toch nog maar de vraag of hij meteen inzetbaar zal zijn.