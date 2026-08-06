Eén ding zinde de spelers van Bodø/Glimt in stadion van KVDO helemaal niet

De Champions League-avond van Union SG in het stadion van KVDO verliep grotendeels vlekkeloos, maar na het laatste fluitsignaal ontstond toch een opvallend incident. Het douchewater bleek zó warm dat de spelers van Bodø/Glimt uiteindelijk besloten zich in hun hotel te wassen.

Opvallend einde van geslaagde voetbalavond

KV Diksmuide Oostende beleefde een bijzondere Europese avond. Het stadion was voor het eerst in tien jaar opnieuw het decor van Europees topvoetbal en kreeg daarvoor heel wat lof. Toch ging het na afloop niet alleen over de spectaculaire 3-3 of de sfeer in het stadion.

Na de wedstrijd kregen de spelers van Bodø/Glimt namelijk af te rekenen met een onverwacht probleem in de kleedkamers. Volgens Het Nieuwsblad was het water in de douches zo warm dat de Noorse spelers besloten om niet in het stadion te douchen, maar met de bus naar hun hotel in Middelkerke te vertrekken.

Technisch probleem snel verklaard

Bij KVDO bleef de rust bewaard. CFO Claude Vindevogel legde uit dat het om een tijdelijk technisch mankement ging en dat er geen sprake was van een structureel probleem.

“Er was gewoon even geduld nodig, dat was een klein technisch probleem”, vertelt hij aan de krant. Volgens hem ontstaat het euvel wanneer alle installaties tegelijk worden geopend na een wedstrijd.

“Op het moment dat alles wordt opengezet, is dat water even te warm, maar na korte tijd normaliseert zich dat weer.” Voor de Noorse bezoekers kwam die oplossing echter te laat, waardoor zij ervoor kozen om zich later in hun hotel op te frissen.





Europese match vergde enorme voorbereiding

Los van het douche-incident kijkt KVDO met tevredenheid terug op de organisatie van de Champions League-wedstrijd. Achter de schermen werd maanden gewerkt om het stadion aan alle UEFA-eisen te laten voldoen.

Er werd geïnvesteerd in onder meer de verlichting, de grasmat en verschillende infrastructuurwerken. Daarmee wil de club niet alleen een goed visitekaartje afgeven, maar ook op langere termijn profiteren van de verbeteringen.