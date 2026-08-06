Ivan Leko schiet met scherp voor start competitie

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Ivan Leko schiet met scherp voor start competitie
Foto: © photonews
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Club Brugge lijkt stilaan klaar om te knallen. De Supercup werd nog verloren, maar dit weekend begint het pas echt. En de vraag is stilaan: wie kan blauw-zwart van de titel houden? Ivan Leko is dan weer zeer duidelijk in zijn analyse: er is nog véél werk aan de winkel.

Club Brugge opent zijn seizoen vrijdagavond al meteen tegen KV Kortrijk in eigen huis. Dat wordt volgens Ivan Leko een Champions League-wedstrijd op vrijdag. Want het moet duidelijk zijn voor de coach van Club Brugge: de ploeg moet er meteen staan.

Club Brugge wil er meteen staan: Ivan Leko is meteen helder

Er is dit seizoen weliswaar geen Champions League-voorronde af te werken, dus het lijkt voorlopig nog iets minder van 'moeten' - toch in vergelijking met vorig seizoen, toen blauw-zwart er in augustus wél moest staan. Maar Ivan Leko wil van geen verslapping weten.

Hij beseft ook dat met zeven of tien punten achterstand 2027 induiken geen optie is. Er zijn geen play-offs meer en er is ook geen halvering van de punten meer om een achterstand plotsklaps kleiner te zien worden. En dus zullen ze er meteen moeten staan tegen KV Kortrijk, OH Leuven en Cercle Brugge op de eerste speeldagen van het seizoen.

Club Brugge mist veel sterke spelers en lijkt nog niet klaar

Toch is blauw-zwart niet meteen klaar voor de start van die competitie. De WK-gangers zijn maar pas terug en er zijn heel wat spelers vertrokken. En dus is Leko duidelijk: "Onyedika, Sandra en Campbell zijn pas vertrokken. Tzolis en Stankovic zijn weg. Ordonez is geblesseerd, nog een speler van 40 miljoen euro. Tel alles op: neen, we zijn nog niet klaar."

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Het is dus een bouwwerf voor Leko en Club Brugge - nog niet letterlijk, al komt het nieuwe stadion steeds dichterbij. “Voor ons begint de Champions League vrijdag al tegen Kortrijk. We hebben die sfeer, inzet en kwaliteit meteen nodig. Het is zaak om elke dag te kneden aan een ploeg die nog beter is dan het team dat kampioen werd."

4 reacties
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