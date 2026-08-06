Voormalig Club Brugge-talent staat voor verrassende transfer

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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Voormalig Club Brugge-talent staat voor verrassende transfer
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Mathias De Wolf staat mogelijk voor een nieuw hoofdstuk in zijn nog jonge carrière. De 21-jarige middenvelder kreeg geen nieuw contract bij RFC Knokke en wordt nu gelinkt aan RC Harelbeke. Voor de ambitieuze neo-eerstenationaler zou hij een interessante versterking kunnen worden.

Op zoek naar een nieuwe uitdaging

Mathias De Wolf is momenteel transfervrij nadat zijn aflopende overeenkomst bij RFC Knokke niet werd verlengd. Volgens Het Nieuwsblad behoort de middenvelder tot de spelers die op de radar staan van RC Harelbeke, dat na de promotie naar Eerste Nationale zijn selectie nog verder wil versterken.

De Wolf geldt als een opportuniteit op de transfermarkt. Omdat hij zonder club zit, kan hij ook na het sluiten van de reguliere transferperiode nog worden vastgelegd. Voor Harelbeke zou dat een relatief risicoloze investering kunnen zijn, zeker gezien zijn leeftijd en opleidingsachtergrond.

Van Club Brugge over OH Leuven naar Royal Knokke FC

De Wolf werd geboren in 2005 en genoot een groot deel van zijn jeugdopleiding bij Club Brugge, waar hij jarenlang als een talentvolle middenvelder werd beschouwd. Later zette hij zijn ontwikkeling verder bij OH Leuven, alvorens de overstap te maken naar RFC Knokke.

Bij Knokke hoopte hij zich definitief in de kijker te spelen op seniorenniveau. Zijn ontwikkeling werd echter afgeremd door verschillende blessures, waardoor hij nooit volledig kon tonen waartoe hij in staat is. Daardoor bleef zijn aantal speelminuten beperkt en besloot Knokke uiteindelijk zijn contract niet te verlengen.

Blessures speelden hem parten

De voorbije seizoenen draaiden voor De Wolf vooral om revalideren en opnieuw wedstrijdfit worden. Net op momenten waarop hij zich opnieuw in de ploeg leek te knokken, gooiden fysieke problemen meermaals roet in het eten.

Ondanks die tegenslagen blijft hij een speler met technische kwaliteiten en een degelijke opleiding. Clubs uit de nationale reeksen zien daarom nog altijd potentieel in de middenvelder, die op zijn 21ste nog ruim de tijd heeft om zijn carrière nieuw leven in te blazen.

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Mathias De Wolf

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