Leko klopt op tafel, Club Brugge slaat meteen toe

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Leko klopt op tafel, Club Brugge slaat meteen toe
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Club Brugge is een bouwwerf. Ivan Leko gaf aan dat er nog veel werk aan de winkel is. En dus is het de vraag wat er nog allemaal gaat gebeuren op de transfermarkt. Een nieuwe deal zit er alvast aan te komen, het zou al meteen de zesde zijn. Abdoulie Manneh lijkt op weg naar Jan Breydel.

Vrijdagavond begint het seizoen voor Club Brugge met een thuiswedstrijd tegen KV Kortrijk. Meteen een belangrijk duel om het seizoen goed te beginnen, nadat de Supercup al werd verloren van Union SG en met de Champions League op komst vanaf september.

Er is zeker nog werk aan de winkel en volgens Ivan Leko is Club Brugge nog niet klaar voor de strijd, omdat er een aantal spelers nog naar hun beste vorm toe moeten werken én er ook al heel wat spelers vertrokken op Jan Breydel.

Club Brugge heeft versterking nodig

De coach trok niet al te luid aan de alarmbel, maar gaf wel toe dat zijn team niet klaar is op dit moment. En dat er dus ook nog versterkingen nodig zullen zijn om er opnieuw te staan zoals vorig seizoen. Puntenverlies is uit den boze, zeker nu de play-offs zijn afgeschaft alsook de halvering van de punten.

De zoektocht naar aanvallende versterking is al langer dan vandaag bezig en met Esse en Sternberg staan nog steeds nadrukkelijk op de radar. Maar ook aan de mouw van Abdoulie Manneh wordt ondertussen getrokken.

'Club Brugge drukt door voor Abdoulie Manneh'

Dat is een 21-jarige Gambiaanse winger. In Gambia speelde hij voor Wallidan FC. De ploeg won in 2022 de Gambiaanse beker. Manneh maakte toen ook zijn interlanddebuut voor Gambia. In 2024 maakte hij de overstap naar het Zweedse Mjällby AIF.

Zijn eerste doelpunt in de Allsvenskan viel in oktober 2024, tijdens een 3-0 overwinning tegen Kalmar. Eind april maakte hij zijn eerste hattrick in de wedstrijd tegen Degerfors, waardoor hij toch al wel wat indruk heeft gemaakt in Zweden. Volgens BLT drukt Club Brugge nu door en zo zou hij de zesde aanwinst van blauw-zwart kunnen worden.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Mjällby AIF

Meer nieuws

Hoe twee ex-spelers van Club Brugge een heel grote rol speelden in nieuwe toptransfer Virgili

Hoe twee ex-spelers van Club Brugge een heel grote rol speelden in nieuwe toptransfer Virgili

19:30
LIVE: Ivan Leko dropt meteen twee nieuwkomers in de basis Live

LIVE: Ivan Leko dropt meteen twee nieuwkomers in de basis

19:40
Dit is hoeveel Romelu Lukaku moet kosten: ook Chelsea speelt nog mee in het verhaal

Dit is hoeveel Romelu Lukaku moet kosten: ook Chelsea speelt nog mee in het verhaal

19:00
OFFICIEEL: STVV pakt uit met spits die op het WK actief was

OFFICIEEL: STVV pakt uit met spits die op het WK actief was

18:30
Vlak voor clash met Antwerp komt SK Beveren met belangrijk nieuws

Vlak voor clash met Antwerp komt SK Beveren met belangrijk nieuws

17:30
1
"Het kan me nu zelfs niet schelen": opvallende uitspraak van Bruno kan gevoelig liggen bij Anderlecht-aanhang

"Het kan me nu zelfs niet schelen": opvallende uitspraak van Bruno kan gevoelig liggen bij Anderlecht-aanhang

18:00
8
Anderlecht krijgt ferme boost voor seizoensopener tegen RAAL

Anderlecht krijgt ferme boost voor seizoensopener tegen RAAL

17:00
Bijna twee jaar en drie ziekenhuisopnames later is hij eindelijk weer speelklaar

Bijna twee jaar en drie ziekenhuisopnames later is hij eindelijk weer speelklaar

14:00
Genk-fans fluiten eigen speler uit: coach Thorup reageert

Genk-fans fluiten eigen speler uit: coach Thorup reageert

16:00
Wordt hij opnieuw trainer? Hein Vanhaezebrouck zet de deur op een kier

Wordt hij opnieuw trainer? Hein Vanhaezebrouck zet de deur op een kier

16:30
2
Een zwakke schakel en een duo dat uitstekend klikt: vijf lessen voor Anderlecht

Een zwakke schakel en een duo dat uitstekend klikt: vijf lessen voor Anderlecht

15:30
1
Besnik Hasi plukt vlak voor competitiestart aanvaller weg bij Genk

Besnik Hasi plukt vlak voor competitiestart aanvaller weg bij Genk

15:00
OFFICIEEL: KV Mechelen plukt nieuwe aanvaller weg bij LOSC

OFFICIEEL: KV Mechelen plukt nieuwe aanvaller weg bij LOSC

14:30
2
Al meteen alle hens aan dek bij Club Brugge, dat zich geen misstap kan veroorloven tegen KV Kortrijk

Al meteen alle hens aan dek bij Club Brugge, dat zich geen misstap kan veroorloven tegen KV Kortrijk

10:45
3
OFFICIEEL: Anderlecht stelt plots nieuwe aanvaller voor

OFFICIEEL: Anderlecht stelt plots nieuwe aanvaller voor

13:45
Mark Van Bommel plant opvallende missie rond Thibaut Courtois

Mark Van Bommel plant opvallende missie rond Thibaut Courtois

13:30
11
LIVE - Speeldag 1 JPL: KV Kortrijk weet hoe het Club Brugge kan kloppen

LIVE - Speeldag 1 JPL: KV Kortrijk weet hoe het Club Brugge kan kloppen

12:15
2
Hearts wordt genadeloos afgestraft: dit heeft Wouter Vrancken te zeggen na 6-1-nederlaag

Hearts wordt genadeloos afgestraft: dit heeft Wouter Vrancken te zeggen na 6-1-nederlaag

13:00
2
Wat als? 'Club Brugge wil stunten met spits van 15 miljoen euro'

Wat als? 'Club Brugge wil stunten met spits van 15 miljoen euro'

10:30
1
Live Transfernieuws 7/8: PSG gaat hard midden in strijd om Godts

Live Transfernieuws 7/8: PSG gaat hard midden in strijd om Godts

12:45
Bondscoach Mark Van Bommel zet bij zijn voorstelling meteen enkele zaken scherp

Bondscoach Mark Van Bommel zet bij zijn voorstelling meteen enkele zaken scherp

12:25
1
Pro League reageert meteen scherp op voorstel Anderlecht

Pro League reageert meteen scherp op voorstel Anderlecht

12:00
11
"Daarom zijn zij en niet Anderlecht de grootste uitdager van Club en Union"

"Daarom zijn zij en niet Anderlecht de grootste uitdager van Club en Union"

10:00
9
Grote verandering voor de fans van Sporting Hasselt

Grote verandering voor de fans van Sporting Hasselt

11:30
3
'RSC Anderlecht probeert het opnieuw en wil shoppen bij ... AC Milan'

'RSC Anderlecht probeert het opnieuw en wil shoppen bij ... AC Milan'

11:00
3
SK Beveren is nog lang niet klaar op de transfermarkt

SK Beveren is nog lang niet klaar op de transfermarkt

09:30
2
PSV-fans dromen nadat auto Lukaku wordt gespot: maar wat is er van Anderlecht?

PSV-fans dromen nadat auto Lukaku wordt gespot: maar wat is er van Anderlecht?

09:00
11
Nachtmerrie voor Vrancken gaat verder, meer duidelijkheid over tegenstanders STVV, Anderlecht, Gent en Union

Nachtmerrie voor Vrancken gaat verder, meer duidelijkheid over tegenstanders STVV, Anderlecht, Gent en Union

08:30
2
'Union SG gaat voor nieuwe, erg verrassende en typische Union-transfer'

'Union SG gaat voor nieuwe, erg verrassende en typische Union-transfer'

07:30
Verrassing van formaat: Club Brugge betaalt 12 miljoen euro voor nieuwe aanvaller

Verrassing van formaat: Club Brugge betaalt 12 miljoen euro voor nieuwe aanvaller

21:04
27
Supporters woest? Deze beslissing van DAZN treft duizenden voetbalfans

Supporters woest? Deze beslissing van DAZN treft duizenden voetbalfans

08:15
Eerste persmoment van Euvrard levert Standard meteen belangrijk nieuws op Interview

Eerste persmoment van Euvrard levert Standard meteen belangrijk nieuws op

06:30
3
Edward Still spreekt klare taal voor terugkeer naar Anderlecht

Edward Still spreekt klare taal voor terugkeer naar Anderlecht

07:00
Brandalarm (letterlijk en figuurlijk) voor KAA Gent in Göteborg: dit zegt Rik De Mil

Brandalarm (letterlijk en figuurlijk) voor KAA Gent in Göteborg: dit zegt Rik De Mil

23:30
Club Brugge haalde een verborgen parel: hij heeft alles om de volgende topper te worden

Club Brugge haalde een verborgen parel: hij heeft alles om de volgende topper te worden

20:40
Ambitieuzer kan niet: Vincent Kompany spreekt grote woorden voor start van nieuw seizoen

Ambitieuzer kan niet: Vincent Kompany spreekt grote woorden voor start van nieuw seizoen

23:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 1
Club Brugge Club Brugge 20:45 KV Kortrijk KV Kortrijk
Charleroi Charleroi 08/08 OH Leuven OH Leuven
Standard Standard 08/08 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 08/08 Union SG Union SG
STVV STVV 08/08 Lommel SK Lommel SK
KAA Gent KAA Gent 09/08 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/08 KRC Genk KRC Genk
Anderlecht Anderlecht 09/08 La Louvière La Louvière
Antwerp Antwerp 09/08 SK Beveren SK Beveren

Nieuwste reacties

Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Club Brugge - KV Kortrijk: - DJAMBO DJAMBO over Vlak voor clash met Antwerp komt SK Beveren met belangrijk nieuws Frosties Frosties over Mark Van Bommel plant opvallende missie rond Thibaut Courtois Joe Joe over "Het kan me nu zelfs niet schelen": opvallende uitspraak van Bruno kan gevoelig liggen bij Anderlecht-aanhang Bodino Antonio Bodino Antonio over Wordt hij opnieuw trainer? Hein Vanhaezebrouck zet de deur op een kier EddyDeWallyvis EddyDeWallyvis over Grote verandering voor de fans van Sporting Hasselt André Coenen André Coenen over "Daarom zijn zij en niet Anderlecht de grootste uitdager van Club en Union" aggrolites aggrolites over LIVE - Speeldag 1 JPL: KV Kortrijk weet hoe het Club Brugge kan kloppen rinus michels rinus michels over Een zwakke schakel en een duo dat uitstekend klikt: vijf lessen voor Anderlecht Alex_005 Alex_005 over Anderlecht aurait pris contact avec Romelu Lukaku, qui va quitter Naples Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved