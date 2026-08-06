Leko klopt op tafel, Club Brugge slaat meteen toe

Club Brugge is een bouwwerf. Ivan Leko gaf aan dat er nog veel werk aan de winkel is. En dus is het de vraag wat er nog allemaal gaat gebeuren op de transfermarkt. Een nieuwe deal zit er alvast aan te komen, het zou al meteen de zesde zijn. Abdoulie Manneh lijkt op weg naar Jan Breydel.

Vrijdagavond begint het seizoen voor Club Brugge met een thuiswedstrijd tegen KV Kortrijk. Meteen een belangrijk duel om het seizoen goed te beginnen, nadat de Supercup al werd verloren van Union SG en met de Champions League op komst vanaf september.

Er is zeker nog werk aan de winkel en volgens Ivan Leko is Club Brugge nog niet klaar voor de strijd, omdat er een aantal spelers nog naar hun beste vorm toe moeten werken én er ook al heel wat spelers vertrokken op Jan Breydel.

Club Brugge heeft versterking nodig

De coach trok niet al te luid aan de alarmbel, maar gaf wel toe dat zijn team niet klaar is op dit moment. En dat er dus ook nog versterkingen nodig zullen zijn om er opnieuw te staan zoals vorig seizoen. Puntenverlies is uit den boze, zeker nu de play-offs zijn afgeschaft alsook de halvering van de punten.

De zoektocht naar aanvallende versterking is al langer dan vandaag bezig en met Esse en Sternberg staan nog steeds nadrukkelijk op de radar. Maar ook aan de mouw van Abdoulie Manneh wordt ondertussen getrokken.

'Club Brugge drukt door voor Abdoulie Manneh'

Dat is een 21-jarige Gambiaanse winger. In Gambia speelde hij voor Wallidan FC. De ploeg won in 2022 de Gambiaanse beker. Manneh maakte toen ook zijn interlanddebuut voor Gambia. In 2024 maakte hij de overstap naar het Zweedse Mjällby AIF.





Zijn eerste doelpunt in de Allsvenskan viel in oktober 2024, tijdens een 3-0 overwinning tegen Kalmar. Eind april maakte hij zijn eerste hattrick in de wedstrijd tegen Degerfors, waardoor hij toch al wel wat indruk heeft gemaakt in Zweden. Volgens BLT drukt Club Brugge nu door en zo zou hij de zesde aanwinst van blauw-zwart kunnen worden.