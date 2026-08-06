Opvallend: 'Antwerp en STVV strijden om ex-speler'

STVV wil Arbnor Muja opnieuw naar Stayen halen, maar ditmaal op definitieve basis. De 27-jarige flankaanvaller speelde vorig seizoen al op huurbasis voor de Kanaries en liet daar voldoende zien om de clubleiding te overtuigen.

Alleen is Sint-Truiden niet de enige Belgische ploeg die zijn situatie volgt. Volgens Het Nieuwsblad wil ook Antwerp werk maken van een terugkeer. Muja speelde tussen 2022 en 2024 op de Bosuil en kent de club dus goed. Voorlopig zou STVV wel de beste kaarten in handen hebben om tot een akkoord te komen met Samsunspor.

Samsunspor staat open voor verkoop

De Turkse club lijkt bereid om mee te werken wanneer de juiste voorwaarden op tafel komen. Muja gaat bij Samsunspor zijn laatste contractjaar in en de selectie telt voldoende flankaanvallers. Daardoor ligt een definitief vertrek deze zomer voor de hand.

Voor STVV zou zijn komst weinig aanpassing vragen. Muja kent de spelers, de technische staf en de competitie al. Tijdens zijn uitleenbeurt kwam hij in 26 competitiewedstrijden in actie. Daarin scoorde hij zes keer en gaf hij twee assists. Hij kreeg ook één rode kaart.

Die cijfers maken hem voor de Kanaries een bekende en relatief veilige optie. STVV weet welk profiel het binnenhaalt en hoe Muja binnen de ploeg functioneert. De speler zelf hoeft zich evenmin opnieuw aan een nieuwe omgeving aan te passen.

Antwerp denkt aan oude bekende

Antwerp ziet in Muja dan weer een speler die al ervaring heeft op de Bosuil. Zijn eerdere passage kan in het voordeel van de Great Old spelen, zeker wanneer de club snel concreet wordt. Toch lijkt STVV momenteel verder te staan.





Veel zal afhangen van de voorwaarden die Samsunspor stelt. Omdat zijn contract volgend jaar afloopt, is dit voor de Turken een logisch moment om nog een transfersom te ontvangen. Tegelijk hoeven ze hem door de ruime bezetting op de flanken niet koste wat het kost te houden. STVV probeert nu zijn voorsprong in het dossier om te zetten in een definitieve overeenkomst.