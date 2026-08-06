Opvallend: 'Antwerp en STVV strijden om ex-speler'

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 2 reacties
Opvallend: 'Antwerp en STVV strijden om ex-speler'
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

STVV wil Arbnor Muja opnieuw naar Stayen halen, maar ditmaal op definitieve basis. De 27-jarige flankaanvaller speelde vorig seizoen al op huurbasis voor de Kanaries en liet daar voldoende zien om de clubleiding te overtuigen.

Alleen is Sint-Truiden niet de enige Belgische ploeg die zijn situatie volgt. Volgens Het Nieuwsblad wil ook Antwerp werk maken van een terugkeer. Muja speelde tussen 2022 en 2024 op de Bosuil en kent de club dus goed. Voorlopig zou STVV wel de beste kaarten in handen hebben om tot een akkoord te komen met Samsunspor.

Samsunspor staat open voor verkoop

De Turkse club lijkt bereid om mee te werken wanneer de juiste voorwaarden op tafel komen. Muja gaat bij Samsunspor zijn laatste contractjaar in en de selectie telt voldoende flankaanvallers. Daardoor ligt een definitief vertrek deze zomer voor de hand.

Voor STVV zou zijn komst weinig aanpassing vragen. Muja kent de spelers, de technische staf en de competitie al. Tijdens zijn uitleenbeurt kwam hij in 26 competitiewedstrijden in actie. Daarin scoorde hij zes keer en gaf hij twee assists. Hij kreeg ook één rode kaart.

Die cijfers maken hem voor de Kanaries een bekende en relatief veilige optie. STVV weet welk profiel het binnenhaalt en hoe Muja binnen de ploeg functioneert. De speler zelf hoeft zich evenmin opnieuw aan een nieuwe omgeving aan te passen.

Antwerp denkt aan oude bekende

Antwerp ziet in Muja dan weer een speler die al ervaring heeft op de Bosuil. Zijn eerdere passage kan in het voordeel van de Great Old spelen, zeker wanneer de club snel concreet wordt. Toch lijkt STVV momenteel verder te staan.

Veel zal afhangen van de voorwaarden die Samsunspor stelt. Omdat zijn contract volgend jaar afloopt, is dit voor de Turken een logisch moment om nog een transfersom te ontvangen. Tegelijk hoeven ze hem door de ruime bezetting op de flanken niet koste wat het kost te houden. STVV probeert nu zijn voorsprong in het dossier om te zetten in een definitieve overeenkomst. 

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
STVV
Arbnor Muja

Meer nieuws

LIVE: Ivan Leko dropt meteen twee nieuwkomers in de basis, Shandre Campbell start tegen ex-ploeg Live

LIVE: Ivan Leko dropt meteen twee nieuwkomers in de basis, Shandre Campbell start tegen ex-ploeg

19:58
OFFICIEEL: STVV pakt uit met spits die op het WK actief was

OFFICIEEL: STVV pakt uit met spits die op het WK actief was

18:30
Hoe twee ex-spelers van Club Brugge een heel grote rol speelden in nieuwe toptransfer Virgili

Hoe twee ex-spelers van Club Brugge een heel grote rol speelden in nieuwe toptransfer Virgili

19:30
Na tragische dood van 21-jarige ex-Arsenal-speler: Engeland grijpt hard in

Na tragische dood van 21-jarige ex-Arsenal-speler: Engeland grijpt hard in

20:00
Dit is hoeveel Romelu Lukaku moet kosten: ook Chelsea speelt nog mee in het verhaal

Dit is hoeveel Romelu Lukaku moet kosten: ook Chelsea speelt nog mee in het verhaal

19:00
Vlak voor clash met Antwerp komt SK Beveren met belangrijk nieuws

Vlak voor clash met Antwerp komt SK Beveren met belangrijk nieuws

17:30
2
"Het kan me nu zelfs niet schelen": opvallende uitspraak van Bruno kan gevoelig liggen bij Anderlecht-aanhang

"Het kan me nu zelfs niet schelen": opvallende uitspraak van Bruno kan gevoelig liggen bij Anderlecht-aanhang

18:00
8
Anderlecht krijgt ferme boost voor seizoensopener tegen RAAL

Anderlecht krijgt ferme boost voor seizoensopener tegen RAAL

17:00
Genk-fans fluiten eigen speler uit: coach Thorup reageert

Genk-fans fluiten eigen speler uit: coach Thorup reageert

16:00
Wordt hij opnieuw trainer? Hein Vanhaezebrouck zet de deur op een kier

Wordt hij opnieuw trainer? Hein Vanhaezebrouck zet de deur op een kier

16:30
2
Een zwakke schakel en een duo dat uitstekend klikt: vijf lessen voor Anderlecht

Een zwakke schakel en een duo dat uitstekend klikt: vijf lessen voor Anderlecht

15:30
1
Besnik Hasi plukt vlak voor competitiestart aanvaller weg bij Genk

Besnik Hasi plukt vlak voor competitiestart aanvaller weg bij Genk

15:00
OFFICIEEL: KV Mechelen plukt nieuwe aanvaller weg bij LOSC

OFFICIEEL: KV Mechelen plukt nieuwe aanvaller weg bij LOSC

14:30
2
Bijna twee jaar en drie ziekenhuisopnames later is hij eindelijk weer speelklaar

Bijna twee jaar en drie ziekenhuisopnames later is hij eindelijk weer speelklaar

14:00
OFFICIEEL: Anderlecht stelt plots nieuwe aanvaller voor

OFFICIEEL: Anderlecht stelt plots nieuwe aanvaller voor

13:45
Mark Van Bommel plant opvallende missie rond Thibaut Courtois

Mark Van Bommel plant opvallende missie rond Thibaut Courtois

13:30
11
LIVE - Speeldag 1 JPL: KV Kortrijk weet hoe het Club Brugge kan kloppen

LIVE - Speeldag 1 JPL: KV Kortrijk weet hoe het Club Brugge kan kloppen

12:15
2
Hearts wordt genadeloos afgestraft: dit heeft Wouter Vrancken te zeggen na 6-1-nederlaag

Hearts wordt genadeloos afgestraft: dit heeft Wouter Vrancken te zeggen na 6-1-nederlaag

13:00
2
Live Transfernieuws 7/8: PSG gaat hard midden in strijd om Godts

Live Transfernieuws 7/8: PSG gaat hard midden in strijd om Godts

12:45
Bondscoach Mark Van Bommel zet bij zijn voorstelling meteen enkele zaken scherp

Bondscoach Mark Van Bommel zet bij zijn voorstelling meteen enkele zaken scherp

12:25
1
Pro League reageert meteen scherp op voorstel Anderlecht

Pro League reageert meteen scherp op voorstel Anderlecht

12:00
11
Al meteen alle hens aan dek bij Club Brugge, dat zich geen misstap kan veroorloven tegen KV Kortrijk

Al meteen alle hens aan dek bij Club Brugge, dat zich geen misstap kan veroorloven tegen KV Kortrijk

10:45
3
Grote verandering voor de fans van Sporting Hasselt

Grote verandering voor de fans van Sporting Hasselt

11:30
3
'RSC Anderlecht probeert het opnieuw en wil shoppen bij ... AC Milan'

'RSC Anderlecht probeert het opnieuw en wil shoppen bij ... AC Milan'

11:00
3
Wat als? 'Club Brugge wil stunten met spits van 15 miljoen euro'

Wat als? 'Club Brugge wil stunten met spits van 15 miljoen euro'

10:30
1
"Daarom zijn zij en niet Anderlecht de grootste uitdager van Club en Union"

"Daarom zijn zij en niet Anderlecht de grootste uitdager van Club en Union"

10:00
9
SK Beveren is nog lang niet klaar op de transfermarkt

SK Beveren is nog lang niet klaar op de transfermarkt

09:30
2
Nachtmerrie voor Vrancken gaat verder, meer duidelijkheid over tegenstanders STVV, Anderlecht, Gent en Union

Nachtmerrie voor Vrancken gaat verder, meer duidelijkheid over tegenstanders STVV, Anderlecht, Gent en Union

08:30
2
PSV-fans dromen nadat auto Lukaku wordt gespot: maar wat is er van Anderlecht?

PSV-fans dromen nadat auto Lukaku wordt gespot: maar wat is er van Anderlecht?

09:00
11
'Union SG gaat voor nieuwe, erg verrassende en typische Union-transfer'

'Union SG gaat voor nieuwe, erg verrassende en typische Union-transfer'

07:30
Supporters woest? Deze beslissing van DAZN treft duizenden voetbalfans

Supporters woest? Deze beslissing van DAZN treft duizenden voetbalfans

08:15
Eerste persmoment van Euvrard levert Standard meteen belangrijk nieuws op Interview

Eerste persmoment van Euvrard levert Standard meteen belangrijk nieuws op

06:30
3
Edward Still spreekt klare taal voor terugkeer naar Anderlecht

Edward Still spreekt klare taal voor terugkeer naar Anderlecht

07:00
Brandalarm (letterlijk en figuurlijk) voor KAA Gent in Göteborg: dit zegt Rik De Mil

Brandalarm (letterlijk en figuurlijk) voor KAA Gent in Göteborg: dit zegt Rik De Mil

23:30
Ambitieuzer kan niet: Vincent Kompany spreekt grote woorden voor start van nieuw seizoen

Ambitieuzer kan niet: Vincent Kompany spreekt grote woorden voor start van nieuw seizoen

23:00
Real Madrid komt met heel groot nieuws over Vinicius Junior

Real Madrid komt met heel groot nieuws over Vinicius Junior

22:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 1
Club Brugge Club Brugge 20:45 KV Kortrijk KV Kortrijk
Charleroi Charleroi 08/08 OH Leuven OH Leuven
Standard Standard 08/08 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 08/08 Union SG Union SG
STVV STVV 08/08 Lommel SK Lommel SK
KAA Gent KAA Gent 09/08 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/08 KRC Genk KRC Genk
Anderlecht Anderlecht 09/08 La Louvière La Louvière
Antwerp Antwerp 09/08 SK Beveren SK Beveren

Nieuwste reacties

.. .. over Club Brugge - KV Kortrijk: - DJAMBO DJAMBO over Vlak voor clash met Antwerp komt SK Beveren met belangrijk nieuws Frosties Frosties over Mark Van Bommel plant opvallende missie rond Thibaut Courtois Joe Joe over "Het kan me nu zelfs niet schelen": opvallende uitspraak van Bruno kan gevoelig liggen bij Anderlecht-aanhang Bodino Antonio Bodino Antonio over Wordt hij opnieuw trainer? Hein Vanhaezebrouck zet de deur op een kier EddyDeWallyvis EddyDeWallyvis over Grote verandering voor de fans van Sporting Hasselt André Coenen André Coenen over "Daarom zijn zij en niet Anderlecht de grootste uitdager van Club en Union" aggrolites aggrolites over LIVE - Speeldag 1 JPL: KV Kortrijk weet hoe het Club Brugge kan kloppen rinus michels rinus michels over Een zwakke schakel en een duo dat uitstekend klikt: vijf lessen voor Anderlecht Alex_005 Alex_005 over Anderlecht aurait pris contact avec Romelu Lukaku, qui va quitter Naples Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved