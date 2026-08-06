Ambitieuzer kan niet: Vincent Kompany spreekt grote woorden voor start van nieuw seizoen

Bayern München sluit vrijdag zijn Aziatische tour af met een oefenwedstrijd tegen Aston Villa in Hongkong. Voor Vincent Kompany vormt het duel de laatste test voor de terugkeer naar Europa, maar de Belgische trainer keek vooraf ook al verder.

Na een sterk seizoen legt hij de lat opnieuw bijzonder hoog. Op de clubwebsite van Bayern maakte Kompany duidelijk dat zijn ploeg nog altijd ambitieuzer wil worden. Dat wordt volgens hem niet eenvoudig, gezien het aantal overwinningen, doelpunten en prijzen van vorig seizoen.

Champions League is uitgesproken doel

"Op dit moment zou ik zeggen dat het ons doel is om de Champions League te winnen. Daar bestaat geen twijfel over", verklaarde Kompany. Tegelijk wil hij voorkomen dat zijn spelers voortdurend bezig zijn met de prijzen die pas aan het einde van het seizoen worden uitgedeeld.

De trainer zal daarom blijven hameren op de eerstvolgende wedstrijd. Bayern wil niet alleen Europees meestrijden, maar ook de Bundesliga en de Duitse beker winnen. Daarvoor heeft Kompany volgens eigen zeggen zijn volledige selectie nodig.

"Om de Bundesliga, de beker en de Champions League te kunnen winnen, hebben we de hele kern fit en gezond nodig. We moeten iedereen goed gebruiken en de selectie verbeteren."

Bayern bracht deze zomer al veranderingen aan, maar de coach hoopt vooral dat de volledige groep beschikbaar blijft tijdens de drukste fases van het seizoen. Aston Villa moet vrijdag duidelijk maken hoe ver zijn ploeg staat.





Kompany terug in Hongkong

Voor Kompany is het niet zijn eerste bezoek aan Hongkong. 13 jaar geleden speelde hij er als aanvoerder van Manchester City. Bij aankomst dacht hij aanvankelijk dat Bayern in hetzelfde stadion zou aantreden.

"Mijn eerste vraag was: ‘Heb ik echt in dit stadion gespeeld?’ Maar dat was een ander stadion, op Hongkong Island", vertelde hij. De Belg sprak vervolgens lovend over de huidige arena.

Kompany bezocht Hongkong ook al als toerist en komt er naar eigen zeggen graag. Ditmaal staat hij er als trainer van Bayern langs de lijn, met Aston Villa als laatste tegenstander van de Aziatische zomerreis.