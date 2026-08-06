Vijf nieuwkomers en opvallende afwezigen: Club Brugge maakt selectie voor Kortrijk bekend

Club Brugge heeft zijn selectie vrijgegeven voor de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen. Blauw-zwart ontvangt vrijdagavond om 20.45 uur KV Kortrijk en rekent daarbij meteen op bijna alle belangrijke zomertransfers.

De club maakte zijn selectie bekend via de officiële kanalen. Vooral Hanbeom Lee en Freddie Potts kunnen voor het eerst officiële minuten maken in het shirt van Club. Ook Yann Sommer, Cheveyo Tsawa en Andrej Vasovic behoren tot de wedstrijdkern. In totaal zijn zo vijf nieuwe gezichten opgenomen in de groep.

De drie laatstgenoemden maakten vorige week al hun debuut tijdens de Supercup tegen Union SG. Die wedstrijd eindigde na een gelijkspel met een nederlaag in de strafschoppenreeks, maar leverde de nieuwkomers wel meteen hun eerste speelminuten op.

Lee en Potts meteen bij de groep

Voor Lee en Potts wordt de competitiestart hun eerste kans om zich op het veld te tonen. De Zuid-Koreaanse centrale verdediger werd deze week officieel voorgesteld en kreeg rugnummer 3. Potts kwam over van West Ham United en moet op het middenveld mee het vertrek van Raphael Onyedika opvangen.

Met Tsawa en Vasovic zitten er daarnaast nog twee jonge nieuwkomers in de kern. Club kiest daarmee voor een ruime mix van ervaring en spelers die nog aan het begin van hun ontwikkeling staan. De eerste wedstrijd tegen Kortrijk biedt meteen een gelegenheid om te zien welke plaats zij in de nieuwe ploeg krijgen.

Ook Koren krijgt zijn kans

Opvallend is ook de aanwezigheid van Tian Nai Koren. Het Sloveense toptalent is amper zeventien jaar, maar wordt nu al bij de selectie van de A-ploeg gehaald. Of hij ook speelminuten krijgt, is nog niet duidelijk.



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Samba Coulibaly en Elijah Ly ontbreken. De twee boezemvrienden kwamen begin juli over van Paris Saint-Germain en begonnen de voorbereiding bij de eerste ploeg, maar halen de kern voor de competitiestart niet.

Ook Lynnt Audoor valt naast de selectie. Voor hem lijkt de sportieve situatie bij Club Brugge steeds moeilijker te worden. Vrijdag krijgt blauw-zwart dus vooral zijn nieuwe gezichten te zien, met Lee en Potts als mogelijke debutanten.

De volledige selectie: