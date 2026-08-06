Brandalarm (letterlijk en figuurlijk) voor KAA Gent in Göteborg: dit zegt Rik De Mil

KAA Gent won met 0-1 op bezoek bij IFK Göteborg en staat zo op 90 minuten van de laatste voorronde in de Conference League. Rik De Mil was dan ook een tevreden coach in de catacomben van het Gamla Ullevi-stadion. Al rekenen ze zich nog niet zegezeker bij De Buffalo's.

KAA Gent won met 0-1 op bezoek bij IFK Göteborg, met dank aan een afgeweken bal na een schot van Goore. En zo hebben De Buffalo's in 270 minuten nog geen goal geïncasseerd en staan ze er goed voor met oog op de terugwedstrijd.

Coach Rik De Mil zag zijn team zeker in de eerste helft beter spelen dan de vorige weken. "We waren dominant aan de bal, maar hadden wel meer moeten scoren", aldus de coach van KAA Gent in de catacomben van het stadion.

Brandalarm zorgt even voor commotie in Nederland

Daar was wel even wat commotie. Nadat vorige nacht de spelers al te maken kregen met de supporters van IFK Göteborg, was er nu even brandalarm. De spelers werden zo meteen na de match even half uitgekleed uit het stadion gestuurd.

Het brandalarm was gelukkig vals alarm en al snel kon iedereen terugkeren in de kleedkamers. En kon er ook gesproken worden over de goede uitgangspositie die er nu is na de 0-1 tegen de Zweden. Maar Göteborg maakte ook in de vorige ronde een achterstand uit de heenmatch nog goed op verplaatsing.

Goede uitgangspositie, maar geen zekerheid

Bovendien bleek in de tweede helft dat KAA Gent het bij momenten toch moeilijk had. De Zweden zitten al volop in de competitie en hebben dus ook meer matchritme dan Gent, dus echt onlogisch is dat niet - De Mil had er vooraf ook al voor gewaarschuwd.





"De tweede helft was op mentaliteit. We hebben werkpunten om mee te nemen naar volgende week", aldus De Mil na de 0-1 zege bij Göteborg. De coach is duidelijk: Gent is nog niet zeker van kwalificatie. "In Europa ben je niet klaar na een 0-1-zege. Een vroeg tegendoelpunt en ..."