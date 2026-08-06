Brandalarm (letterlijk en figuurlijk) voor KAA Gent in Göteborg: dit zegt Rik De Mil

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, clubwatcher KAA Gent
| Reageer
Brandalarm (letterlijk en figuurlijk) voor KAA Gent in Göteborg: dit zegt Rik De Mil
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

KAA Gent won met 0-1 op bezoek bij IFK Göteborg en staat zo op 90 minuten van de laatste voorronde in de Conference League. Rik De Mil was dan ook een tevreden coach in de catacomben van het Gamla Ullevi-stadion. Al rekenen ze zich nog niet zegezeker bij De Buffalo's.

KAA Gent won met 0-1 op bezoek bij IFK Göteborg, met dank aan een afgeweken bal na een schot van Goore. En zo hebben De Buffalo's in 270 minuten nog geen goal geïncasseerd en staan ze er goed voor met oog op de terugwedstrijd.

Coach Rik De Mil zag zijn team zeker in de eerste helft beter spelen dan de vorige weken. "We waren dominant aan de bal, maar hadden wel meer moeten scoren", aldus de coach van KAA Gent in de catacomben van het stadion.

Brandalarm zorgt even voor commotie in Nederland

Daar was wel even wat commotie. Nadat vorige nacht de spelers al te maken kregen met de supporters van IFK Göteborg, was er nu even brandalarm. De spelers werden zo meteen na de match even half uitgekleed uit het stadion gestuurd. 

Het brandalarm was gelukkig vals alarm en al snel kon iedereen terugkeren in de kleedkamers. En kon er ook gesproken worden over de goede uitgangspositie die er nu is na de 0-1 tegen de Zweden. Maar Göteborg maakte ook in de vorige ronde een achterstand uit de heenmatch nog goed op verplaatsing.

Goede uitgangspositie, maar geen zekerheid

Bovendien bleek in de tweede helft dat KAA Gent het bij momenten toch moeilijk had. De Zweden zitten al volop in de competitie en hebben dus ook meer matchritme dan Gent, dus echt onlogisch is dat niet - De Mil had er vooraf ook al voor gewaarschuwd.

"De tweede helft was op mentaliteit. We hebben werkpunten om mee te nemen naar volgende week", aldus De Mil na de 0-1 zege bij Göteborg. De coach is duidelijk: Gent is nog niet zeker van kwalificatie. "In Europa ben je niet klaar na een 0-1-zege. Een vroeg tegendoelpunt en ..."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg KAA Gent - IFK Göteborg live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (13/08).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Conference League
Conference League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
IFK Göteborg
Rik De Mil

Meer nieuws

LIVE: Ivan Leko dropt meteen twee nieuwkomers in de basis, Shandre Campbell start tegen ex-ploeg Live

LIVE: Ivan Leko dropt meteen twee nieuwkomers in de basis, Shandre Campbell start tegen ex-ploeg

19:58
Na tragische dood van 21-jarige ex-Arsenal-speler: Engeland grijpt hard in

Na tragische dood van 21-jarige ex-Arsenal-speler: Engeland grijpt hard in

20:00
Hoe twee ex-spelers van Club Brugge een heel grote rol speelden in nieuwe toptransfer Virgili

Hoe twee ex-spelers van Club Brugge een heel grote rol speelden in nieuwe toptransfer Virgili

19:30
Dit is hoeveel Romelu Lukaku moet kosten: ook Chelsea speelt nog mee in het verhaal

Dit is hoeveel Romelu Lukaku moet kosten: ook Chelsea speelt nog mee in het verhaal

19:00
OFFICIEEL: STVV pakt uit met spits die op het WK actief was

OFFICIEEL: STVV pakt uit met spits die op het WK actief was

18:30
"Het kan me nu zelfs niet schelen": opvallende uitspraak van Bruno kan gevoelig liggen bij Anderlecht-aanhang

"Het kan me nu zelfs niet schelen": opvallende uitspraak van Bruno kan gevoelig liggen bij Anderlecht-aanhang

18:00
8
Vlak voor clash met Antwerp komt SK Beveren met belangrijk nieuws

Vlak voor clash met Antwerp komt SK Beveren met belangrijk nieuws

17:30
2
Anderlecht krijgt ferme boost voor seizoensopener tegen RAAL

Anderlecht krijgt ferme boost voor seizoensopener tegen RAAL

17:00
Wordt hij opnieuw trainer? Hein Vanhaezebrouck zet de deur op een kier

Wordt hij opnieuw trainer? Hein Vanhaezebrouck zet de deur op een kier

16:30
2
Genk-fans fluiten eigen speler uit: coach Thorup reageert

Genk-fans fluiten eigen speler uit: coach Thorup reageert

16:00
Een zwakke schakel en een duo dat uitstekend klikt: vijf lessen voor Anderlecht

Een zwakke schakel en een duo dat uitstekend klikt: vijf lessen voor Anderlecht

15:30
1
Besnik Hasi plukt vlak voor competitiestart aanvaller weg bij Genk

Besnik Hasi plukt vlak voor competitiestart aanvaller weg bij Genk

15:00
OFFICIEEL: KV Mechelen plukt nieuwe aanvaller weg bij LOSC

OFFICIEEL: KV Mechelen plukt nieuwe aanvaller weg bij LOSC

14:30
2
Bijna twee jaar en drie ziekenhuisopnames later is hij eindelijk weer speelklaar

Bijna twee jaar en drie ziekenhuisopnames later is hij eindelijk weer speelklaar

14:00
OFFICIEEL: Anderlecht stelt plots nieuwe aanvaller voor

OFFICIEEL: Anderlecht stelt plots nieuwe aanvaller voor

13:45
Mark Van Bommel plant opvallende missie rond Thibaut Courtois

Mark Van Bommel plant opvallende missie rond Thibaut Courtois

13:30
11
Hearts wordt genadeloos afgestraft: dit heeft Wouter Vrancken te zeggen na 6-1-nederlaag

Hearts wordt genadeloos afgestraft: dit heeft Wouter Vrancken te zeggen na 6-1-nederlaag

13:00
2
Live Transfernieuws 7/8: PSG gaat hard midden in strijd om Godts

Live Transfernieuws 7/8: PSG gaat hard midden in strijd om Godts

12:45
Eerste goal van het seizoen levert meteen op voor KAA Gent, maar ...

Eerste goal van het seizoen levert meteen op voor KAA Gent, maar ...

20:54
Bondscoach Mark Van Bommel zet bij zijn voorstelling meteen enkele zaken scherp

Bondscoach Mark Van Bommel zet bij zijn voorstelling meteen enkele zaken scherp

12:25
1
LIVE - Speeldag 1 JPL: KV Kortrijk weet hoe het Club Brugge kan kloppen

LIVE - Speeldag 1 JPL: KV Kortrijk weet hoe het Club Brugge kan kloppen

12:15
2
Pro League reageert meteen scherp op voorstel Anderlecht

Pro League reageert meteen scherp op voorstel Anderlecht

12:00
11
Grote verandering voor de fans van Sporting Hasselt

Grote verandering voor de fans van Sporting Hasselt

11:30
3
Al meteen alle hens aan dek bij Club Brugge, dat zich geen misstap kan veroorloven tegen KV Kortrijk

Al meteen alle hens aan dek bij Club Brugge, dat zich geen misstap kan veroorloven tegen KV Kortrijk

10:45
3
'RSC Anderlecht probeert het opnieuw en wil shoppen bij ... AC Milan'

'RSC Anderlecht probeert het opnieuw en wil shoppen bij ... AC Milan'

11:00
3
Wat als? 'Club Brugge wil stunten met spits van 15 miljoen euro'

Wat als? 'Club Brugge wil stunten met spits van 15 miljoen euro'

10:30
1
"Daarom zijn zij en niet Anderlecht de grootste uitdager van Club en Union"

"Daarom zijn zij en niet Anderlecht de grootste uitdager van Club en Union"

10:00
9
Nachtmerrie voor Vrancken gaat verder, meer duidelijkheid over tegenstanders STVV, Anderlecht, Gent en Union

Nachtmerrie voor Vrancken gaat verder, meer duidelijkheid over tegenstanders STVV, Anderlecht, Gent en Union

08:30
2
SK Beveren is nog lang niet klaar op de transfermarkt

SK Beveren is nog lang niet klaar op de transfermarkt

09:30
2
PSV-fans dromen nadat auto Lukaku wordt gespot: maar wat is er van Anderlecht?

PSV-fans dromen nadat auto Lukaku wordt gespot: maar wat is er van Anderlecht?

09:00
11
KAA Gent gewaarschuwd door wat coach De Mil zelf in Göteborg zag

KAA Gent gewaarschuwd door wat coach De Mil zelf in Göteborg zag

06/08
3
Supporters woest? Deze beslissing van DAZN treft duizenden voetbalfans

Supporters woest? Deze beslissing van DAZN treft duizenden voetbalfans

08:15
'Union SG gaat voor nieuwe, erg verrassende en typische Union-transfer'

'Union SG gaat voor nieuwe, erg verrassende en typische Union-transfer'

07:30
Edward Still spreekt klare taal voor terugkeer naar Anderlecht

Edward Still spreekt klare taal voor terugkeer naar Anderlecht

07:00
Eerste persmoment van Euvrard levert Standard meteen belangrijk nieuws op Interview

Eerste persmoment van Euvrard levert Standard meteen belangrijk nieuws op

06:30
3
🎥 KAA Gent beleeft wel héél woelige voorbereiding in Zweden

🎥 KAA Gent beleeft wel héél woelige voorbereiding in Zweden

06/08

Meer nieuws

Populairste artikels

Conference League

 Derde voorronde (Heen)
FK Auda FK Auda 1-0 KS Dinamo Tirana KS Dinamo Tirana
Brann Brann 0-1 Apollon Limassol Apollon Limassol
Panathinaikos Panathinaikos 1-1 CSKA 1948 Sofia CSKA 1948 Sofia
FC Inter Turku FC Inter Turku 2-1 FC Vaduz FC Vaduz
Paide Linnameeskond Paide Linnameeskond 1-4 Rapid Wien Rapid Wien
FC Noah FC Noah 2-2 Sion Sion
HJK HJK 1-1 Motherwell Motherwell
Jablonec 97 Jablonec 97 2-0 RFS RFS
CFR Cluj CFR Cluj 0-5 Tromsø IL Tromsø IL
IFK Göteborg IFK Göteborg 0-1 KAA Gent KAA Gent
Riga FC Riga FC 1-0 Györi ETO Györi ETO
Inter Club d'Escaldes Inter Club d'Escaldes 2-0 Flora Tallin Flora Tallin
Debrecen Debrecen 0-3 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
Sheriff Tiraspol Sheriff Tiraspol 1-3 Sankt Gallen Sankt Gallen
Žalgiris Vilnius Žalgiris Vilnius 2-5 Hajduk Split Hajduk Split
Dinamo Kiev Dinamo Kiev 1-0 FK Qarabag FK Qarabag
Raków Czestochowa Raków Czestochowa 0-0 Hammarby Hammarby
Beitar Jerusalem Beitar Jerusalem 1-2 Austria Wien Austria Wien
Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv 2-0 GKS Katowice GKS Katowice
FC Twente FC Twente 6-0 Dunajska Streda Dunajska Streda
Ajax Ajax 3-1 Shelbourne Shelbourne
Braga Braga 1-0 Dinamo Minsk Dinamo Minsk
Valur Reykjavík Valur Reykjavík 0-2 FC Nordsjælland FC Nordsjælland
Lugano Lugano 2-0 NSI NSI
Borac Banja Luka Borac Banja Luka 1-0 Vitebsk Vitebsk
Rijeka Rijeka 1-0 Tampere TKT Tampere TKT
Bohemian FC Bohemian FC 0-2 FC Midtjylland FC Midtjylland
Tre Fiori Tre Fiori 1-4 Drita Drita
Partizan Belgrado Partizan Belgrado 3-0 Tobol Kostanay Tobol Kostanay
Hibernian Hibernian 2-1 Shkendija 79 Shkendija 79

Nieuwste reacties

Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Club Brugge - KV Kortrijk: - DJAMBO DJAMBO over Vlak voor clash met Antwerp komt SK Beveren met belangrijk nieuws Frosties Frosties over Mark Van Bommel plant opvallende missie rond Thibaut Courtois Joe Joe over "Het kan me nu zelfs niet schelen": opvallende uitspraak van Bruno kan gevoelig liggen bij Anderlecht-aanhang Bodino Antonio Bodino Antonio over Wordt hij opnieuw trainer? Hein Vanhaezebrouck zet de deur op een kier EddyDeWallyvis EddyDeWallyvis over Grote verandering voor de fans van Sporting Hasselt André Coenen André Coenen over "Daarom zijn zij en niet Anderlecht de grootste uitdager van Club en Union" aggrolites aggrolites over LIVE - Speeldag 1 JPL: KV Kortrijk weet hoe het Club Brugge kan kloppen rinus michels rinus michels over Een zwakke schakel en een duo dat uitstekend klikt: vijf lessen voor Anderlecht Alex_005 Alex_005 over Anderlecht aurait pris contact avec Romelu Lukaku, qui va quitter Naples Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved