Analyse Club Brugge is nu al ieders titelfavoriet, maar er is één ferme valkuil

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Club Brugge is nu al ieders titelfavoriet, maar er is één ferme valkuil
Foto: © photonews
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Vrijdagavond beginnen we eraan in de Jupiler Pro League. Kampioen Club Brugge en KV Kortrijk openen de competitie met een pittig duel op Jan Breydel. Blauw-zwart is de absolute topfavoriet om opnieuw de titel te pakken, maar er zijn toch ook een paar stevige addertjes onder het gras.

Het was geen Fata Morgana op de Markt van Brugge een paar maanden geleden: de tweede ster is binnen. De twintigste titel was een nieuwe stap in de geschiedenis voor blauw-zwart, al is de kloof met RSC Anderlecht (34 titels) nog steeds groot.

En toch: in de laatste elf jaar pakten ze zeven titels, terwijl paars-wit het bij een enkele titel in 2017 onder Weiler hield. Aan dit tempo is de kloof binnen een dikke twintig jaar dan ook meteen gedicht, al is het verhaal natuurlijk nooit zo rechtlijnig te trekken.

Club Brugge steekt er met kop en schouders bovenuit in Jupiler Pro League

Elke ploeg heeft zo zijn topmomenten en zijn mindere momenten, jaren of zelfs decennia. Maar met het nieuwe stadion dat er zit aan te komen en met de vetpotten van de Champions League die steeds groter zijn geworden, lijkt de voorsprong van Club Brugge op de rest wel groter te worden.

"Club Brugge is mijn titelfavoriet. Buiten een aantal die hard-fans van andere clubs, zal niemand iets anders denken. Supporters gaan er altijd van uit dat hun club geweldige dingen gaat doen, maar de meeste neutrale supporters en analisten zullen Club Brugge voorspellen als hun kandidaat-kampioen", aldus Hein Vanhaezebrouck duidelijk in Sjotcast.

De valkuil? Er meteen staan is nu wél de boodschap voor Club Brugge

"De laatste zes seizoenen met play-offs is Club Brugge wel maar één keer eerste geworden in de reguliere competitie en dat was zes jaar geleden. De laatste vijf jaar was het drie keer Union SG en twee keer Genk. Club Brugge heeft dan wel geprofiteerd van de play-offs waar ze eigenlijk tegen waren. Nu gaan ze het moeten bevestigen in de reguliere competitie", zag Vanhaezebrouck wel ook meteen dat het verdwijnen van de play-offs een impact kan hebben.

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Het lijkt nu ook rustiger in en rond Jan Breydel. Vorig seizoen lag er inderdaad heel veel druk van voorzitter Bart Verhaeghe op kwalificatie voor de Champions League na twee zware voorrondes. Dat zou uiteindelijk lukken en dat mocht ook wat 'punten kosten' in de competitie.

Club Brugge weet dat het er meteen moet staan

Er was namelijk nog de halvering van de punten en de play-offs, waardoor alles nog kon rechtgezet worden in die play-offs. Wat uiteindelijk ook gebeurd is. Dit jaar is dat vangnet er niet meer en dus moet blauw-zwart er meteen staan. Iets waar ook Ivan Leko vlak voor de start van de competitie al meteen op gehamerd heeft.

Leko Ivan
© photonews

"Club Brugge is wel minder goed op dit moment dan vorig jaar. Ze verliezen met Tzolis toch een aanvaller die we al lang niet meer gezien hebben qua belang en statistieken. Hij was fenomenaal, het is echt gek dat hij de Gouden Schoen niet won", mijmerde Vanhaezebrouck.

Voor de ex-coach van Genk, Anderlecht en Gent is Club Brugge de grote favoriet. En ook alle andere analisten hebben dezelfde mening. In België steekt Club Brugge er op papier bovenuit, de status die ze hebben uitgebouwd zou hen ook in Europa wel iets moeten kunnen opleveren - al wordt de top-24 van de Champions League lastig.

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