Standard houdt poot stijf voor sterkhouder: Rouches mikken op jackpot

De interesse van Lazio in Ibe Hautekiet neemt toe, maar Standard is niet van plan om zomaar mee te stappen in de Italiaanse plannen. De Rouches hebben hun voorwaarden duidelijk bepaald: van een huurdeal met verplichte aankoopoptie wil de club niet weten.

Hautekiet heeft wel een clausule in zijn contract dat hij voor vijf miljoen kan vertrekken, ook al heeft hij nog een contract tot 2029.

Lazio ziet Hautekiet als oplossing achterin

Lazio is volop op zoek naar defensieve versterking en heeft Hautekiet naar voren geschoven als één van de belangrijkste doelwitten. De Romeinen zagen eerder enkele andere pistes wegvallen en kwamen daardoor uit bij de 24-jarige Belg, die in Luik steeds meer verantwoordelijkheid kreeg.

De Italiaanse club heeft intussen de eerste contacten gelegd met de entourage van Hautekiet. Lazio wil de speler overtuigen van een avontuur in de Serie A en ziet in hem een profiel dat past bij de club: een fysiek sterke verdediger, comfortabel in duels en iemand die nog meerdere jaren op een hoog niveau kan presteren.

Maar de moeilijkste onderhandelingen moeten nog gevoerd worden. Standard is immers niet van plan om zomaar toe te geven. De Luikse club had het vertrek van Hautekiet niet voorzien en ziet hem nog altijd als een belangrijke schakel voor het komende seizoen.

Dat heeft ook te maken met zijn recente contractverlenging. Hautekiet zette nog maar kort geleden zijn handtekening onder een nieuwe overeenkomst die hem tot 2029 aan Standard bindt.





Geen huurconstructie: Standard wil zekerheid

Een scenario waarbij Lazio Hautekiet eerst huurt en daarna verplicht zou moeten overnemen, ziet Standard niet zitten. De club wil geen onzekerheid over de toekomst van een speler die op zijn 24ste een belangrijke marktwaarde vertegenwoordigt.

De boodschap vanuit Sclessin is duidelijk: wie Hautekiet wil aantrekken, moet hem definitief kopen. Standard wil controle houden over zijn belangrijkste spelers en wil vermijden dat een waardevolle pion vertrekt zonder dat daar voldoende garanties tegenover staan.

Het past ook binnen de bredere strategie van Standard. De club wil opnieuw financieel sterker worden en zijn beste spelers niet langer onder hun waarde laten vertrekken. Hautekiet is daar een goed voorbeeld van: hij werd niet alleen belangrijk op het veld, maar vertegenwoordigt ook een belangrijke financiële troef.

Hautekiet staat op een kruispunt in zijn carrière

Voor Hautekiet zelf kan een transfer naar Italië een belangrijke stap betekenen. Op zijn 24ste zit de verdediger op een interessant moment in zijn loopbaan. Hij heeft de groeifase achter zich gelaten en heeft zich ontwikkeld tot een speler die klaar is voor een nieuwe uitdaging.

Een overstap naar de Serie A zou bovendien perfect passen bij zijn profiel. Italië staat bekend als een competitie waarin defensieve kwaliteiten enorm gewaardeerd worden. Voor een centrale verdediger kan een avontuur bij een club als Lazio een grote stap vooruit betekenen.

Toch is een vertrek nog lang niet zeker. Standard wil Hautekiet gerust nog een seizoen behouden. De Rouches weten ook dat het niet eenvoudig is om op korte termijn een gelijkaardige verdediger te vinden.

Voor Lazio wordt het dus een kwestie van geduld én geld. De Italianen moeten Standard overtuigen met een voorstel dat overeenkomt met de waarde die de Luikenaars aan hun verdediger toekennen.