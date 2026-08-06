RWDM versterkt zich met voormalige verdediger van Lokeren en Oostende

RWDM haalt met Jonas Vinck een pak ervaring naar het Edmond Machtensstadion. De 30-jarige verdediger komt transfervrij over van Lokeren en moet de defensie versterken na de administratieve degradatie van de Brusselaars naar het hoogste amateurniveau.

"De polyvalente en ervaren verdediger Jonas Vinck (30) trekt transfervrij naar het Edmond Machtensstadion. Vorig seizoen kwam hij 13 keer in actie voor KSC Lokeren, met één doelpunt en één assist. Met meer dan tweehonderd wedstrijden op de teller, waarvan het merendeel in de Challenger Pro League, versterkt Jonas onze defensie", meldt RWDM via sociale media.

De loopbaan van Jonas Vinck

Vinck genoot zijn jeugdopleiding bij KAA Gent, maar speelde er nooit voor de eerste ploeg. Na een avontuur bij Hamme trok hij naar Lierse, waar hij van 2016 tot 2018 speelde, voor hij een contract tekende bij Deinze. Na zijn passage aan de Leie kwam hij in het seizoen 2019-2020 uit voor Lierse Kempenzonen.

Vervolgens belandde Vinck bij Roeselare, al bleef hij daar niet lang. Daarna verhuisde hij naar Virton, waarvoor hij tussen 2021 en 2023 in 45 wedstrijden speelde. Na zijn periode in de provincie Luxemburg droeg hij van 2023 tot 2024 het shirt van KV Oostende.

Het voorbije seizoen was Vinck actief bij Lokeren. Zijn contract daar liep deze zomer af, waardoor hij transfervrij naar RWDM kan overstappen.

Een pak ervaring voor RWDM

Met Vinck haalt RWDM een ervaren speler binnen die tijdens zijn carrière al verschillende uitdagingen aanging. Hij heeft meer dan 200 wedstrijden op profniveau achter zijn naam en moet die ervaring nu overbrengen op de Brusselse ploeg.





RWDM zakte onlangs door financiële problemen naar het hoogste amateurniveau van het Belgische voetbal. De club kreeg geen licentie en werd daardoor administratief gedegradeerd. Vinck moet met zijn ervaring helpen om de defensie van de ploeg opnieuw vorm te geven.