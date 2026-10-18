Van Youth League-finale naar nieuwe jackpot? Club Brugge geeft 17-jarig toptalent héél duidelijk signaal

Ivan Leko voerde voor de bekerwedstrijd tegen Lokeren enkele wijzigingen door in zijn elftal. Zo kregen enkele spelers die tot dusver minder speelminuten verzamelden en talenten van Club NXT de kans om zich te bewijzen. Vooral de naam van Tian Nai Koren sprong daarbij in het oog.

Koren mocht zijn kans grijpen tegen Lokeren. Waar de amper 17-jarige Sloveen het tot dusver vooral met beperkte invalbeurten moest stellen, verscheen hij tegen Lokeren voor het eerst aan de aftrap. Hij nam op de rechterflank de plaats in van Forbs.

Koren grijpt zijn kans op de rechterflank

Tijdens de verloren Supercup tegen Union had het Brugse publiek al even kunnen kennismaken met het talent van de jonge aanvaller. Ook bij zijn eerste basisplaats tegen Lokeren liet Koren zich opmerken. Met zijn snelheid, lef en initiatief probeerde hij voor dreiging te zorgen op de rechterflank, een positie die nochtans niet helemaal de zijne is.

Trainer Ivan Leko was na afloop dan ook positief over de prestatie van zijn jonge speler. "Hij speelde in een positie die niet puur zijn positie was, op de rechterzijde. Ik denk dat hij een paar goede momenten heeft laten zien."

Club Brugge spreekt vertrouwen uit

Leko zag vooral enkele veelbelovende momenten bij de jonge Sloveen. De basisplaats was bovendien niet alleen een beloning voor zijn werk op training en bij Club NXT, maar ook een signaal dat Club Brugge in hem gelooft.

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"Een paar flitsen waren vandaag echt goed. Dit is de eerste keer met hem. Ik wilde hem laten zien dat zowel de club als de staf in hem geloven", aldus de Kroatische coach over zijn Sloveense spelmaker.



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Koren maakte de overstap vanuit de jeugdopleiding van Maribor naar Club Brugge, waar hij de kans kreeg om zich verder te ontwikkelen bij Club NXT. Blauw-zwart onderstreepte het vertrouwen in de jonge aanvaller onlangs nog door zijn contract te verlengen tot 2029.

Met twee doelpunten en twee assists was Koren vorig seizoen trouwens een van de uitblinkers bij Club NXT, dat de finale van de Youth League bereikte. Als de jonge Sloveen zijn ontwikkeling zo voortzet, zou hij blauw-zwart op termijn weleens een flinke transfersom kunnen opleveren.