Na heisa rond De Bruyne dreigt Napoli drastisch in te grijpen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Na heisa rond De Bruyne dreigt Napoli drastisch in te grijpen
Word fan van Napoli! 277

Massimiliano Allegri staat onder zware druk bij Napoli. De tegenvallende resultaten en zijn aanpak van Kevin De Bruyne zorgen voor discussie. De Champions League-match tegen Bodø/Glimt van dinsdag kan bepalend worden voor zijn toekomst.

Massimiliano Allegri dreigt volgende week zijn job als trainer van Napoli kwijt te spelen. Volgens Fabrizio Romano wordt het Champions League-duel van dinsdag tegen Bodø/Glimt een examen voor de Italiaanse coach. Allegri krijgt steeds meer kritiek, onder meer na zijn beslissing om Kevin De Bruyne zaterdag tegen Venezia op de bank te houden.

Discussie na incident tegen Villarreal

De spanning tussen Allegri en De Bruyne zou al langer sluimeren. Tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Villarreal vroeg de trainer aan de Rode Duivel om van positie te wisselen met Scott McTominay. De Bruyne leek die instructie niet meteen te begrijpen, tot irritatie van Allegri. Beide protagonisten probeerden het voorval nadien wel te relativeren.

Toch blijft de kwestie nazinderen, zeker omdat de rol van De Bruyne bij Napoli volop besproken wordt. De Belgische middenvelder werd gehaald om het verschil te maken, maar zijn trainer zoekt blijkbaar nog naar de beste manier om hem in zijn systeem te laten renderen.

Napolitaanse fans keren zich tegen Allegri

Op sociale media neemt de onvrede bij de aanhang toe. Volgens die critici slaagt Allegri er bij Napoli niet in om de bepalende spelers op hun beste niveau te krijgen. De recente prestaties hebben de druk op de coach daardoor verder opgevoerd.

Sportief directeur Manna sust de geruchten

Giovanni Manna probeerde zaterdag de rust te bewaren. In een gesprek met DAZN nam de sportief directeur van Napoli het op voor De Bruyne. Hij benadrukte ook dat de vermeende spanningen tussen de Belg en Allegri volgens hem groter worden voorgesteld dan ze in werkelijkheid zijn.

Bodø/Glimt wordt een test voor trainer én De Bruyne

Dinsdag kan er dus bijzonder veel op het spel staan. Nauwelijks enkele dagen na de discussie rond De Bruyne moet Allegri Napoli naar een resultaat tegen Bodø/Glimt loodsen. Lukt dat niet, dan zou de clubleiding kunnen ingrijpen.

Voor De Bruyne kan een eventuele trainerswissel de verhoudingen in Napels helemaal door elkaar schudden. De Rode Duivel staat centraal in het debat in Italië en zou onder een nieuwe coach mogelijk een andere rol krijgen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Napoli
Kevin De Bruyne

Meer nieuws

LIVE: Anderlecht moet met tien verder tegen Beerschot na oerdomme rode kaart Live

LIVE: Anderlecht moet met tien verder tegen Beerschot na oerdomme rode kaart

19:23
Cisse Sandra onthult opvallend bericht van Ivan Leko na vertrek bij Club Brugge

Cisse Sandra onthult opvallend bericht van Ivan Leko na vertrek bij Club Brugge

19:30
Gert Verheyen is kritisch voor twee Anderlecht-spelers: "Te knullig"

Gert Verheyen is kritisch voor twee Anderlecht-spelers: "Te knullig"

19:00
Beerschot-fans pakken uit met geniale toespeling/sneer naar Anderlecht-fans

Beerschot-fans pakken uit met geniale toespeling/sneer naar Anderlecht-fans

18:10
Ernstig probleem: stevige domper voor Nathan De Cat

Ernstig probleem: stevige domper voor Nathan De Cat

18:30
1
Alsof zware bekernederlaag nog niet genoeg was: "Hij is meteen naar het ziekenhuis vertrokken"

Alsof zware bekernederlaag nog niet genoeg was: "Hij is meteen naar het ziekenhuis vertrokken"

18:00
Van Youth League-finale naar nieuwe jackpot? Club Brugge geeft 17-jarig toptalent héél duidelijk signaal Reactie

Van Youth League-finale naar nieuwe jackpot? Club Brugge geeft 17-jarig toptalent héél duidelijk signaal

17:15
🎥 Deze hallucinante penalty zette Gent van controle naar complete chaos

🎥 Deze hallucinante penalty zette Gent van controle naar complete chaos

17:00
2
Onvoorstelbaar drama voor Gent: amateurclub kegelt JPL-leider uit de beker

Onvoorstelbaar drama voor Gent: amateurclub kegelt JPL-leider uit de beker

16:19
13
Nijlen laat Union bibberen, KV Mechelen reageert furieus na vroege tik

Nijlen laat Union bibberen, KV Mechelen reageert furieus na vroege tik

15:32
Napoli is verhalen over Kevin De Bruyne beu en reageert bijzonder scherp

Napoli is verhalen over Kevin De Bruyne beu en reageert bijzonder scherp

22:00
KV Kortrijk blijft ingrijpen: opnieuw twee opvallende wijzigingen

KV Kortrijk blijft ingrijpen: opnieuw twee opvallende wijzigingen

15:00
Bayern en Kompany drijven Bundesliga-club tot wanhoop: "Een compleet falen op alle vlakken"

Bayern en Kompany drijven Bundesliga-club tot wanhoop: "Een compleet falen op alle vlakken"

14:30
Wat een timing: Mike Penders krijgt gouden kans bij Chelsea

Wat een timing: Mike Penders krijgt gouden kans bij Chelsea

13:45
Ex-JPL-spits doet monden openvallen in Nederland: zes doelpunten in vier wedstrijden

Ex-JPL-spits doet monden openvallen in Nederland: zes doelpunten in vier wedstrijden

13:00
1
Twee Rode Duivels op kop in de Ligue 1

Twee Rode Duivels op kop in de Ligue 1

12:30
MULTILIVE Croky Cup: Eersteklassers willen bekerblamage vermijden, wie zorgt voor een stunt?

MULTILIVE Croky Cup: Eersteklassers willen bekerblamage vermijden, wie zorgt voor een stunt?

12:26
Zakaria El Ouahdi beleeft eindelijk waar hij op hoopte in Duitsland

Zakaria El Ouahdi beleeft eindelijk waar hij op hoopte in Duitsland

12:00
Romelu Lukaku heeft nog wat te zeggen na eerste doelpunt voor Fenerbahçe en haalt Rode Duivels erbij

Romelu Lukaku heeft nog wat te zeggen na eerste doelpunt voor Fenerbahçe en haalt Rode Duivels erbij

11:30
KRC Genk ruikt zijn kans: Daan Heymans legt de lat bijzonder hoog

KRC Genk ruikt zijn kans: Daan Heymans legt de lat bijzonder hoog

10:45
1
🎥 Horrornamiddag voor Napoli, en zeker De Bruyne, op bezoek bij rode lantaarn

🎥 Horrornamiddag voor Napoli, en zeker De Bruyne, op bezoek bij rode lantaarn

17/10
Bekerzege of niet: OH Leuven is woest en haalt uit naar scheidsrechter Laforge

Bekerzege of niet: OH Leuven is woest en haalt uit naar scheidsrechter Laforge

10:00
3
LIVE: Beerschot ruikt bloed tegen Anderlecht: paars-wit kan zich geen nieuwe blamage veroorloven

LIVE: Beerschot ruikt bloed tegen Anderlecht: paars-wit kan zich geen nieuwe blamage veroorloven

09:18
Dortmund houdt adem in na nieuw probleem voor Karetsas

Dortmund houdt adem in na nieuw probleem voor Karetsas

09:30
Ongeloof na Virton-Genk: trainer neemt plots afscheid en verrast met nieuwe Belgische club

Ongeloof na Virton-Genk: trainer neemt plots afscheid en verrast met nieuwe Belgische club

09:00
Druk op Philippe Clement neemt toe: Belgische trainer komt met duidelijke boodschap

Druk op Philippe Clement neemt toe: Belgische trainer komt met duidelijke boodschap

08:20
4
Leko springt in de bres voor Lee na pijnlijke blunder, Spileers legt het grote verschil met Mechele bloot Reactie

Leko springt in de bres voor Lee na pijnlijke blunder, Spileers legt het grote verschil met Mechele bloot

07:50
Gaat Gent roteren in zware kalender? De ambities zijn wel héél stout

Gaat Gent roteren in zware kalender? De ambities zijn wel héél stout

07:30
Vincent Kompany sukkelt met opvallende blessure na vreemd incident

Vincent Kompany sukkelt met opvallende blessure na vreemd incident

07:00
KAA Gent blijft maar nieuwkomers inpassen: alweer een heerlijke debutant Analyse

KAA Gent blijft maar nieuwkomers inpassen: alweer een heerlijke debutant

06:00
Van glorie in Milaan naar zwoegen tegen Lokeren: Leko legt uit waarom Club het zo lastig had Reactie

Van glorie in Milaan naar zwoegen tegen Lokeren: Leko legt uit waarom Club het zo lastig had

23:31
Vanden Driessche maakt indruk bij Club Brugge en spreekt zich uit over keepershiërarchie bij blauw-zwart Reactie

Vanden Driessche maakt indruk bij Club Brugge en spreekt zich uit over keepershiërarchie bij blauw-zwart

23:14
Opvallende woorden van Thibo Somers na moeizame bekeravond voor Antwerp

Opvallende woorden van Thibo Somers na moeizame bekeravond voor Antwerp

23:00
4
Club Brugge heeft handen vol met Lokeren, maar vermijdt bekerblamage

Club Brugge heeft handen vol met Lokeren, maar vermijdt bekerblamage

22:37
Croky Cup: Genk doet het rustig, La Louvière en Zulte Waregem halen stevig uit

Croky Cup: Genk doet het rustig, La Louvière en Zulte Waregem halen stevig uit

22:48
Mike Penders maakt plots Premier League-debuut: Xabi Alonso heeft er wat over te zeggen

Mike Penders maakt plots Premier League-debuut: Xabi Alonso heeft er wat over te zeggen

21:30
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 7
Frosinone Frosinone 4-2 Sassuolo Sassuolo
Venezia Venezia 1-0 Napoli Napoli
Bologna Bologna 1-3 Inter Milaan Inter Milaan
AS Roma AS Roma 2-0 Genoa Genoa
Udinese Udinese 0-3 Lecce Lecce
Fiorentina Fiorentina 1-3 Como Como
AC Milan AC Milan 3-1 Atalanta Atalanta
Juventus Juventus 20:45 Lazio Lazio
Monza Monza 19/10 Cagliari Cagliari
Parma Parma 19/10 Torino Torino

Nieuwste reacties

Belgisistan soccer Belgisistan soccer over K Beerschot VA - Anderlecht: 1-0 jawaddedadde jawaddedadde over Ernstig probleem: stevige domper voor Nathan De Cat kv for ever 88 min 1A zalig kv for ever 88 min 1A zalig over Onvoorstelbaar drama voor Gent: amateurclub kegelt JPL-leider uit de beker DKMA DKMA over 🎥 Deze hallucinante penalty zette Gent van controle naar complete chaos Snoek Snoek over Vrancken is niet opgezet met Belgische commentaren: “Het lijkt alsof men wil dat ik in Schotland misluk” Arsène L. Arsène L. over Club Brugge - KSC Lokeren: 1-0 Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Druk op Philippe Clement neemt toe: Belgische trainer komt met duidelijke boodschap We Are The Racingboys We Are The Racingboys over KRC Genk ruikt zijn kans: Daan Heymans legt de lat bijzonder hoog FCB vo altijd FCB vo altijd over Topclub is Tresoldi niet vergeten - en ook de UEFA heeft de gouden move van Verhaeghe door Jos Het Ei Jos Het Ei over Opvallende woorden van Thibo Somers na moeizame bekeravond voor Antwerp Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved