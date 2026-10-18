Na heisa rond De Bruyne dreigt Napoli drastisch in te grijpen

Massimiliano Allegri staat onder zware druk bij Napoli. De tegenvallende resultaten en zijn aanpak van Kevin De Bruyne zorgen voor discussie. De Champions League-match tegen Bodø/Glimt van dinsdag kan bepalend worden voor zijn toekomst.

Massimiliano Allegri dreigt volgende week zijn job als trainer van Napoli kwijt te spelen. Volgens Fabrizio Romano wordt het Champions League-duel van dinsdag tegen Bodø/Glimt een examen voor de Italiaanse coach. Allegri krijgt steeds meer kritiek, onder meer na zijn beslissing om Kevin De Bruyne zaterdag tegen Venezia op de bank te houden.

Discussie na incident tegen Villarreal

De spanning tussen Allegri en De Bruyne zou al langer sluimeren. Tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Villarreal vroeg de trainer aan de Rode Duivel om van positie te wisselen met Scott McTominay. De Bruyne leek die instructie niet meteen te begrijpen, tot irritatie van Allegri. Beide protagonisten probeerden het voorval nadien wel te relativeren.

Toch blijft de kwestie nazinderen, zeker omdat de rol van De Bruyne bij Napoli volop besproken wordt. De Belgische middenvelder werd gehaald om het verschil te maken, maar zijn trainer zoekt blijkbaar nog naar de beste manier om hem in zijn systeem te laten renderen.

Napolitaanse fans keren zich tegen Allegri

Op sociale media neemt de onvrede bij de aanhang toe. Volgens die critici slaagt Allegri er bij Napoli niet in om de bepalende spelers op hun beste niveau te krijgen. De recente prestaties hebben de druk op de coach daardoor verder opgevoerd.

Sportief directeur Manna sust de geruchten

Giovanni Manna probeerde zaterdag de rust te bewaren. In een gesprek met DAZN nam de sportief directeur van Napoli het op voor De Bruyne. Hij benadrukte ook dat de vermeende spanningen tussen de Belg en Allegri volgens hem groter worden voorgesteld dan ze in werkelijkheid zijn.





Bodø/Glimt wordt een test voor trainer én De Bruyne

Dinsdag kan er dus bijzonder veel op het spel staan. Nauwelijks enkele dagen na de discussie rond De Bruyne moet Allegri Napoli naar een resultaat tegen Bodø/Glimt loodsen. Lukt dat niet, dan zou de clubleiding kunnen ingrijpen.

Voor De Bruyne kan een eventuele trainerswissel de verhoudingen in Napels helemaal door elkaar schudden. De Rode Duivel staat centraal in het debat in Italië en zou onder een nieuwe coach mogelijk een andere rol krijgen.