Ex-JPL-spits doet monden openvallen in Nederland: zes doelpunten in vier wedstrijden

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 1 reacties
Ex-JPL-spits doet monden openvallen in Nederland: zes doelpunten in vier wedstrijden
Foto: © photonews

Nacho Ferri is bezig aan een bijzonder sterk seizoen bij Feyenoord. De Spaanse aanvaller heeft zich na een moeilijke aanpassingsperiode ontpopt tot een belangrijke doelpuntenmaker bij de Rotterdammers. Zaterdag scoorde hij opnieuw tegen Telstar, waardoor hij inmiddels in vier opeenvolgende competitiewedstrijden heeft gescoord. Een opvallende prestatie voor de voormalige spits van KV Kortrijk en Westerlo.

Ferri maakte afgelopen zomer voor ongeveer negen miljoen euro de overstap van Westerlo naar Feyenoord. De Nederlandse topclub haalde hem aanvankelijk als concurrent voor Ayase Ueda, maar na het vertrek van de Japanner kreeg de Spanjaard steeds meer verantwoordelijkheid. Zijn eerste weken verliepen moeizaam, maar inmiddels heeft hij zijn draai helemaal gevonden.

De indrukwekkende prestatie tegen PEC Zwolle zette een goede reeks in gang. Ferri scoorde tijdens de 0-7-overwinning drie keer en mocht na afloop de wedstrijdbal meenemen. Opvallend genoeg werd zijn openingsdoelpunt aanvankelijk als een eigen doelpunt geregistreerd, maar de scheidsrechter kende de treffer alsnog aan de Spanjaard toe.

Vier wedstrijden op rij raak

Na zijn hattrick tegen Zwolle bleef Ferri aan de lopende band scoren. Tegen FC Utrecht vond hij opnieuw de weg naar doel tijdens een overtuigende 5-0-overwinning. Vervolgens opende hij tegen AZ de score in de topper die Feyenoord met 2-0 won. Daarmee hielp hij zijn ploeg aan de leidersplaats.

Zaterdag zette de Spanjaard zijn indrukwekkende reeks voort. Tegen Telstar maakte hij na 21 minuten de tweede Rotterdamse treffer. Feyenoord won uiteindelijk met 3-4, waardoor Ferri nu op zes competitiedoelpunten staat.

Voormalige spits van Westerlo oogst lof

Zijn prestaties blijven ook in Nederland niet onopgemerkt. Voormalig international Wim Kieft liet zich bij de NOS bijzonder lovend uit over Ferri. "Ik denk dat hij in principe beter is dan Ueda", verklaarde de voormalige spits.

Voor Ferri lijkt zijn overstap naar Feyenoord voorlopig uitstekend uit te draaien. Bij zijn voorstelling noemde hij de overgang van Westerlo naar Rotterdam al de perfecte stap in zijn carrière. Met zes doelpunten in zijn laatste vier competitiewedstrijden geeft hij zijn woorden nu ook op het veld kracht bij.

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