Wat een timing: Mike Penders krijgt gouden kans bij Chelsea

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Wat een timing: Mike Penders krijgt gouden kans bij Chelsea
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Mike Penders staat mogelijk voor de belangrijkste weken uit zijn nog jonge carrière. De Belgische doelman mocht zaterdag onverwacht zijn Premier League-debuut maken bij Chelsea, nadat Emiliano Martínez geblesseerd uitviel tegen Everton. Inmiddels is duidelijk dat de Argentijn een operatie heeft ondergaan en een tijdje buiten strijd zal zijn. Daardoor lonkt een basisplaats voor Penders, net wanneer Chelsea een bijzonder zwaar programma wacht.

De 21-jarige voormalige doelman van KRC Genk moest zaterdag in de tweede helft plots in actie komen. Martínez raakte bij een luchtduel met Everton-verdediger Jarrad Branthwaite geblesseerd en werd na een lange onderbreking per brancard afgevoerd. Penders nam zijn plaats in en hielp Chelsea aan een 0-2-overwinning, waarmee de Londenaren eindelijk nog eens de nul hielden.

Op de officiële website van Chelsea bevestigde de club zondag dat Martínez een kaakbreuk heeft opgelopen. De Argentijn moest geopereerd worden, maar de ingreep is succesvol verlopen. Een exacte datum voor zijn terugkeer werd niet bekendgemaakt. De doelman verwacht zelf binnen enkele weken opnieuw beschikbaar te zijn.

Drie absolute topaffiches op acht dagen

Voor Penders komt het nieuws op een bijzonder moment. Chelsea ontvangt op zaterdag 24 oktober Tottenham Hotspur, waarna vier dagen later een bekerwedstrijd op Anfield tegen Liverpool volgt. Op zaterdag 31 oktober wacht alweer een topper, ditmaal tegen Manchester United.

Drie absolute krakers op amper acht dagen tijd dus. Als Penders het vertrouwen krijgt van trainer Xabi Alonso, kan hij zich meteen op het allerhoogste niveau bewijzen. Het zou een enorme stap voorwaarts betekenen in de carrière van de jonge Belg.

Alonso spreekt vertrouwen uit

Na de overwinning tegen Everton was Alonso alvast bijzonder lovend over zijn jonge doelman. "Mike heeft persoonlijkheid, hij is moedig en we hebben het volste vertrouwen in hem. Hij heeft het goed gedaan", verklaarde de Spaanse trainer op de clubwebsite.

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Een garantie op een basisplaats is dat uiteraard niet. Toch lijkt Penders momenteel de meest logische vervanger van Martínez. Voor de voormalige Genkie lonkt zo een unieke kans om zich bij een Europese topclub definitief in de kijker te spelen.

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