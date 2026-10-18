Vincent Kompany sukkelt met opvallende blessure na vreemd incident

Vincent Kompany beleefde zaterdagavond een bijzonder vreemde wedstrijd tegen RB Leipzig. Hoewel Bayern München zijn tegenstander met 6-1 van het veld veegde, stond de Belgische trainer nauwelijks langs de zijlijn. Daar bleek een opmerkelijke reden voor te zijn: Kompany zou zich kort voor de aftrap geblesseerd hebben.

Normaal staat de voormalige Rode Duivel voortdurend recht om zijn spelers aanwijzingen te geven. Tegen Leipzig bleef hij echter bijna de volledige wedstrijd op de trainersbank zitten. Zelfs bij de doelpunten van Bayern kwam hij nauwelijks overeind. Dat zorgde voor heel wat verbazing bij de Duitse televisiekijkers.

Volgens BILD was Kompany bij het verlaten van de spelerstunnel uitgegleden. Daarbij zou hij zijn voet verkeerd hebben neergezet en zich mogelijk geblesseerd hebben. De Belgische trainer had zichtbaar pijn en kon daardoor niet op zijn gebruikelijke manier coachen.

Bayern geeft uitleg over Kompany

Tijdens de rust kreeg sportdirecteur Christoph Freund bij Sky vragen over de opvallende houding van zijn trainer. "Hij is niet helemaal fit. Daarom zit hij zoveel en hebben we afgesproken dat onze assistenten vandaag wat vaker rechtstaan", verklaarde Freund.

Volgens Freund kon Kompany zijn taken in de kleedkamer wel gewoon uitvoeren. "Hij heeft een heel normale wedstrijdbespreking gehouden. Alles is verder in orde."

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Assistent Aaron Danks nam ondertussen het grootste deel van de coaching langs de zijlijn over. Ook bij het traplopen ondervond Kompany moeilijkheden. Tijdens de rust koos hij daarom een alternatieve route naar de kleedkamer, begeleid door de medische staf.