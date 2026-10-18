Gaat Gent roteren in zware kalender? De ambities zijn wel héél stout

Op kop in de Jupiler Pro League én goed bezig in de Conference League. Tijd om te roteren in de Croky Cup tegen de amateurs uit Rochefort? Niet noodzakelijk, als we Rik De Mil en zijn spelers mogen geloven. Want ook de Beker is eens te meer een doel voor De Buffalo's.

KAA Gent trekt zondagnamiddag naar Rochefortoise voor een pittig duel in de Croky Cup. Het zijn al zware weken geweest voor de Buffalo's, inclusief het Europees verhaal in de Conference League. En dus zou je denken dat er misschien geroteerd zal worden Rochefort.

Niet meteen het plan van Rik De Mil alvast, die ook van de Beker van België een doel heeft gemaakt. "Ik ga voor de drie competities, absoluut. De Beker is belangrijk en we willen die match absoluut niet onderschatten. Dat zal niet mogen."

Rik De Mil gaat niet zomaar roteren in het wilde weg

"Roteren of wisselen? Dat zal afwachten zijn van hoe ik de jongens zie. We gaan moeten kijken hoe iedereen gerecupereerd is, volgende week hebben we opnieuw al meteen een wedstrijd in Braga. Misschien moeten we kijken wat we gaan doen, maar wisselen is vanuit fysiek oogpunt."

"Wie er gaat spelen zullen we in het weekend bekijken en wie eventueel rust krijgt? Dat kan van de keeper tot de spits zijn, maar we moeten voorzichtig zijn met wie er zal spelen en dat is niet enkel naar speelminuten toe."

Tiago Araujo heeft steile ambities in Croky Cup

Er lijken dus wel een aantal mensen rust te gaan krijgen, maar de flow breken kan niet de bedoeling zijn van Gent en De Mil. En ook de spelers geloven alvast volop in de bekerstrijd. "We willen de Beker van België winnen", aldus Tiago Araujo.



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"Het wordt een belangrijke wedstrijd en we zijn daar duidelijk over", aldus de linksachter - die ten persoonlijke titel aan een heel goed seizoen bezig is. Blijft Gent in de Beker van België ongeslagen in wedstrijd zestien van dit seizoen? Dat zal zondagnamiddag moeten duidelijk worden.