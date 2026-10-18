Reactie Leko springt in de bres voor Lee na pijnlijke blunder, Spileers legt het grote verschil met Mechele bloot

Robbie Maes vanuit Het Jan Breydelstadion
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Leko springt in de bres voor Lee na pijnlijke blunder, Spileers legt het grote verschil met Mechele bloot
Foto: © photonews
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Geen Brandon Mechele in de bekerwedstrijd tegen Lokeren. De ervaren verdediger liep tegen Inter Milaan een neusbreuk op en moest aan de kant blijven. Dat zijn ervaring en leiderschap achterin voor de nodige stabiliteit zorgen bij Club Brugge, werd tegen de tweedeklasser meer dan duidelijk.

Club begon als favoriet aan de wedstrijd en eiste het balbezit op, maar Lokeren liet zich niet zomaar wegzetten. Na een kwartier kreeg Lokeren zelfs de kans om op voorsprong te komen. Lee verloor de bal in zijn eigen strafschopgebied, waarna Mabanza en Brrou konden dreigen. Doelman Vanden Driessche redde de poging van Mabanza, terwijl Spileers de inzet van Brrou van de doellijn haalde.

Leko neemt het op voor Lee

De Zuid-Koreaanse verdediger kende geen eenvoudige avond en maakte een ongelukkige indruk. Trainer Ivan Leko heeft echter begrip voor de aanpassingsperiode die zijn speler doormaakt.

"Het is een moeilijke periode. Zijn eerste wedstrijd was ongelooflijk goed en iedereen zei meteen: wat een speler! Maar als je nieuw bent, kan je in het begin verrast worden. Alles is nieuw en als je iets goed doet, krijg je veel lof. Nu kende hij enkele moeilijke momenten."

Leko legde ook uit waarom hij in Milaan voor Spileers had gekozen. "Dat was de reden waarom we in Milaan voor Spileers hebben gekozen. Als nieuwe speler heeft Lee tijd nodig om zich aan te passen aan België. Alles komt met vertrouwen."

Spileers voelt verschil zonder Mechele

Ook voor Jorne Spileers was het aanpassen achterin. Normaal vormt hij samen met Mechele het centrale verdedigingsduo wanneer Lee of Ordonez niet beschikbaar is. Tegen Lokeren moest hij samenwerken met Lee. Dat vraagt een andere manier van verdedigen, benadrukte de jonge Belg.

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"Het is sowieso anders spelen achterin. Iedereen kent de kwaliteiten van Brandon. We communiceren ook in het Nederlands, wat het gemakkelijker maakt. Lee heeft het niet heel slecht gedaan, maar als verdediger kan je altijd fouten maken." Gelukkig bleef de schade voor Club Brugge beperkt. Blauw-zwart hield de nul en mag dankzij een doelpunt van Lemaréchal doorstoten in de beker.

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