Druk op Philippe Clement neemt toe: Belgische trainer komt met duidelijke boodschap

Norwich City heeft in de competitie opnieuw verloren in eigen huis. De onvrede op de tribunes groeit, terwijl Philippe Clement met zijn ploeg steeds dichter bij de degradatieplaatsen komt.

Na de zware 5-0-nederlaag tegen Manchester City in de League Cup heeft Norwich City ook in de Championship een vijfde verliespartij op rij opgelopen. De Canaries verloren voor de tweede keer na elkaar in eigen stadion en staan nog slechts één punt boven de degradatiezone.

Philippe Clement vond dat zijn ploeg meer verdiende dan de 0-1-nederlaag tegen Portsmouth. De Belgische trainer wees na afloop vooral op de inzet van zijn spelers, ondanks het pijnlijke resultaat.

"De passie en het engagement van de spelers waren duidelijk zichtbaar. Op het vlak van inzet kan ik niet meer van hen vragen", vertelde Clement na de wedstrijd op de clubwebsite.

Boegeroep weerklinkt in de tribunes

Het publiek liet na het laatste fluitsignaal zijn ongenoegen blijken, maar Clement benadrukte dat Norwich tijdens de wedstrijd zelf op veel steun kon rekenen. Hij begrijpt tegelijk ook de frustratie bij de achterban.

"De supporters waren tijdens de wedstrijd erg positief en bleven de ploeg aanmoedigen. Beter kun je niet vragen. Na afloop begrijpen we hun frustratie, want we zijn allemaal teleurgesteld door dit resultaat. We hadden het gevoel dat er meer in deze wedstrijd zat."





"Het is mijn taak om rustig te blijven. Als iedereen begint te panikeren, krijgen we niet het seizoen dat we willen. Er zijn nog 36 wedstrijden te spelen en we moeten de juiste lessen trekken. De organisatie was goed, de ingesteldheid was goed en er was passie. Nu moeten we in de laatste zone betere keuzes maken en het vertrouwen terugvinden", vervolgde Clement.

Clement blijft geloven in zijn spelersgroep

De voormalige coach van onder meer Club Brugge, KRC Genk en Rangers wil vermijden dat het geloof binnen zijn selectie verdwijnt. Volgens Clement moet Norwich de prestaties snel omzetten in punten om opnieuw weg te raken uit de gevarenzone.

"De spelers mogen hun vertrouwen niet verliezen. Ik geloof in de kwaliteiten van deze groep en ben ervan overtuigd dat we een erg goede kern kunnen vormen. We moeten nu een positieve dynamiek creëren en deze prestaties omzetten in resultaten. De spelers hebben vandaag alles gegeven", besloot de Belg.