Ongeloof na Virton-Genk: trainer neemt plots afscheid en verrast met nieuwe Belgische club

Brandon Morren
Brandon Morren en Fabien Chaliaud
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Ongeloof na Virton-Genk: trainer neemt plots afscheid en verrast met nieuwe Belgische club

Dražen Brnčić heeft zijn ontslag ingediend bij Excelsior Virton, kort na de bekernederlaag tegen Genk. De Belgisch-Kroatische trainer ruilt de promovendus in de Challenger Pro League in voor RAEC Mons, dat in Eerste Nationale uitkijkt naar een nieuwe sportieve impuls.

Dražen Brnčić beleeft een opvallende trainerswissel. De Belgisch-Kroatische coach verlaat Excelsior Virton na amper enkele maanden en gaat aan de slag bij RAEC Mons in Eerste Nationale.

Virton verrast door ontslag na bekerduel

Brnčić kwam afgelopen zomer over van Tubize-Braine, waar hij tweeënhalf sterke seizoenen achter de rug had. Daarna koos hij voor Excelsior Virton, dat dit seizoen naar de Challenger Pro League promoveerde. Ondanks een woelige zomermercato en heel wat wijzigingen in de kern stonden de Gaumais na zes speeldagen op een verdienstelijke zesde plaats.

De uitschakeling tegen KRC Genk in de Beker van België was zaterdagavond op papier geen verrassing. Wat er na de wedstrijd in het Stade Yvan Georges gebeurde, wel. Virton maakte via een snelle mededeling bekend dat Brnčić zijn ontslag had aangeboden.

"Royal Excelsior Virton kondigt aan dat hoofdtrainer Dražen Brnčić na de wedstrijd van zaterdagavond tegen KRC Genk zijn ontslag heeft ingediend. Omdat hij van mening is dat hij de groep niet verder kan laten groeien, heeft Dražen Brnčić beslist zijn functie neer te leggen. De club neemt kennis van die beslissing en wenst hem veel succes in het vervolg van zijn carrière."

Brnčić kiest voor project bij RAEC Mons

Enkele minuten na het laatste fluitsignaal werd Brnčić nog druk pratend gezien met voorzitter Rebeai Khabtane, algemeen manager Mohamed Hakem en sportief coördinator Massinissa Feknous. Daarna werden ook de spelers opnieuw naar binnen geroepen. Daar vertelde de trainer hen dat hij vertrekt naar RAEC Mons.

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Dat is opmerkelijk, want Mons eindigde vorig seizoen nog achter Virton in Eerste Nationale. De Henegouwers namen op 8 oktober afscheid van George Boateng, die de nederlaag op het veld van SL16 FC (3-2) niet overleefde. SL16 had voor die match slechts drie punten na een forfaitzege en had nog niet gescoord in de competitie.

Mons gaf vervolgens aan een Franstalige trainer te zoeken. De namen van Sébastien Grandjean en, verrassender, Frédéric Taquin deden de ronde in het Stade Tondreau. Uiteindelijk viel de keuze dus op Brnčić, een coach die zijn waarde in deze reeks al ruimschoots bewees.

Een gerucht dat al weken circuleerde

De link tussen Brnčić en Mons dook nochtans al begin september op. Op 5 september woonde de trainer een wedstrijd van zijn ex-club Tubize-Braine tegen Union Rochefortoise bij. Bij Rochefort spelen ondertussen verschillende voormalige Tubize-spelers, onder wie Axel Lauwrensens, Serhat Tepe, Luka Hoedaert en Karim Essikal.

Op het eerste gezicht leek het om een beleefdheidsbezoek te gaan. Ook Ismael El Omari, de historische ex-aanvoerder en recordschutter van RUTB die nu voor Crossing Schaerbeek uitkomt, was aanwezig. In de kantine klonk echter al snel een ander verhaal: Brnčić zou niet volledig tevreden zijn geweest over de rekrutering bij Virton en mogelijk naar Mons kunnen trekken.

Die piste leek toen snel van tafel. Mons won diezelfde avond verrassend overtuigend bij Olympic Charleroi in La Neuville, waardoor Boateng aanbleef. De Nederlander, die dicht bij de investeerders van RAEC Mons zou staan en volgens geruchten zelf aandelen zou bezitten – iets wat de club later ontkende – werd een maand later alsnog ontslagen.

Bekende gezichten in het Stade Tondreau

In Mons treft Brnčić enkele bekenden. Zo werkt hij er opnieuw samen met Mayron De Almeida, de voormalige goalgetter van Virton die hij daar uiteindelijk nooit onder zijn hoede kreeg. Ook Zakaria Nadrani en Allan Tshimanga, twee ex-spelers van Tubize-Braine, maken deel uit van de kern. Hun vertrek naar Mons in december vorig jaar werd destijds niet overal enthousiast onthaald door de coach.

Brnčić krijgt in Henegouwen een stevige opdracht. Mons sprak openlijk promotieambities uit, maar staat slechts zesde en presteert daarmee onder de verwachtingen.

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