Bekerzege of niet: OH Leuven is woest en haalt uit naar scheidsrechter Laforge

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 3 reacties
Bekerzege of niet: OH Leuven is woest en haalt uit naar scheidsrechter Laforge
Foto: © photonews
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OH Leuven heeft zich zaterdag geplaatst voor de achtste finales van de Croky Cup, maar helemaal tevreden zijn ze bij de club niet. De Leuvenaars wonnen met 1-0 van Francs Borains, al moesten ze een half uur met tien man spelen. Vooral de rode kaart voor Birger Verstraete zorgt achteraf voor bijzonder scherpe kritiek.

De ploeg van Timmy Simons had het lange tijd moeilijk om het verschil te maken tegen de bezoekers uit de Challenger Pro League. Uiteindelijk zorgde Ewoud Pletinckx na een uur voor de verlossende openingstreffer. Enkele minuten later veranderde de wedstrijd echter volledig.

Op de officiële clubwebsite van OH Leuven wordt bijzonder fel gereageerd op de beslissing van scheidsrechter Nicolas Laforge. "Het leek of het moeilijkste was gedaan voor de troepen van Timmy Simons. Léék, schrijven we wel. Dat was buiten Laforge gerekend: de Waalse scheidsrechter trok nog geen vijf minuten na de 1-0 uit het niets – en tevens volstrekt onterecht – een rood karton voor Verstraete", schrijft de club.

OH Leuven spaart scheidsrechter niet

Toch valt er over die lezing te discussiëren. Verstraete voerde namelijk een gesprongen tackle uit op Francs Borains-speler Lavie. Het was een gevaarlijke actie, waarbij de middenvelder een aanzienlijk risico nam.

De rechtstreekse rode kaart was mogelijk streng, maar kwam dus zeker niet volledig uit de lucht vallen. Laforge beoordeelde de tackle als ernstig genoeg om Verstraete onmiddellijk van het veld te sturen.

Bij OH Leuven waren ze het daar duidelijk niet mee eens. De club betreurde bovendien dat er in deze bekerronde geen VAR aanwezig was om de beslissing eventueel te herbekijken.

OHL houdt stand met tien man

Door de uitsluiting moest OH Leuven zijn aanpak aanpassen. Francs Borains probeerde van de numerieke meerderheid te profiteren en ging nadrukkelijker op zoek naar de gelijkmaker. De bezoekers slaagden er echter niet in het Leuvense verdedigingsblok te ontwrichten.

OHL hield stand en verzekerde zich uiteindelijk van een plaats bij de laatste zestien. De kwalificatie was binnen, maar de ergernis over de scheidsrechterlijke beslissing was daarmee duidelijk niet verdwenen.

3 reacties
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