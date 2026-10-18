Dortmund houdt adem in na nieuw probleem voor Karetsas

Kos Karetsas heeft opnieuw een tegenslag te verwerken gekregen bij Borussia Dortmund. De voormalige smaakmaker van KRC Genk mocht zaterdag invallen tegen Union Berlin, maar zijn wedstrijd duurde amper vijf minuten. De 18-jarige aanvaller liep een enkelblessure op en moest alweer naar de kant.

Karetsas begon op de bank en werd in de 62ste minuut ingebracht voor Maximilian Beier. Zijn komst zorgde meteen voor meer dreiging bij Dortmund. Lang kon hij daar echter niet van genieten. In de 67ste minuut ging het mis tijdens een duel met Union-aanvoerder Rani Khedira aan de zijlijn. Karetsas bleef met zijn voet in het gras hangen en verzwikte daarbij zijn enkel. Dortmund bleef uiteindelijk steken op 0-0.

Op de clubwebsite van Borussia Dortmund reageerde sportief bestuurder Lars Ricken bezorgd. “Hij is door zijn enkel gegaan en heeft iets aan het gewricht”, liet hij weten. Hoe ernstig de blessure precies is, moet verder onderzoek uitwijzen. Ricken benadrukte wel dat het probleem ernstig genoeg was om Karetsas niet verder te laten spelen.

Opnieuw pech voor Karetsas

De timing is bijzonder vervelend voor de jonge international. Karetsas kende eerder dit seizoen al een moeilijke periode nadat hij tijdens het Champions League-duel met Villarreal kampte met problemen met zijn bloedsomloop. Hij werd toen al na 27 minuten vervangen en naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoeken. Enkele dagen later miste hij de competitiewedstrijd tegen Paderborn.

Op 16 september sloot Karetsas opnieuw aan bij de groepstraining. Sindsdien werd hij geleidelijk opnieuw opgebouwd, maar nu dreigt dus opnieuw een periode aan de kant.

Dortmund haalde Karetsas begin augustus weg bij KRC Genk en legde hem vast tot de zomer van 2031. De Duitse topclub sprak toen nadrukkelijk het vertrouwen uit in zijn creativiteit en spelintelligentie. Voorlopig beleeft hij er dus een wisselvallige start vanwege zijn fysieke problemen.





Nu is het vooral afwachten wat de onderzoeken aan de enkel opleveren. Voor Dortmund zou een langere afwezigheid van Karetsas bijzonder ongelegen komen, zeker nu de wedstrijden elkaar in sneltempo opvolgen.