Analyse KAA Gent blijft maar nieuwkomers inpassen: alweer een heerlijke debutant

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, clubwatcher KAA Gent
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KAA Gent blijft maar nieuwkomers inpassen: alweer een heerlijke debutant
Foto: © photonews
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Bij KAA Gent blijft alles gewoon rustig zijn gangetje gaan. Na vijftien wedstrijden hebben ze nog altijd niet verloren. En als er iemand uitvalt bij De Buffalo's, dan komt er wel gewoon een nieuwe speler op de proppen om de leemte in te vullen. Dat geeft vertrouwen, ook naar de toekomst toe.

Ngom viel een paar weken geleden uit als revelatie achteraan? Geen probleem, want Paskotsi speelde tot op heden al een paar goede tot zeer goede wedstrijden voor KAA Gent. En tegen Aarhus viel ook Siebe Van der Heyden bij de rust uit voor de Buffalo's.

Diallo maakte mooie beurt tegen Aarhus

Daardoor kregen we met Mamadou Diallo zelfs een debutant te zien bij KAA Gent. En ook hij leek in de tweede helft gewoon te spelen alsof hij al jaren bij de A-kern speelt. "Mamadou is een jongen met heel veel talent en heel veel potentieel. Vorig jaar hebben we hem meegenomen op stage en dan bij ons gehouden."

"In het begin was het wat moeizaam, maar hij is ongelooflijk gegroeid. Dat was al duidelijk in de voorbereiding. Het is een enorme lefgozer die kan voetballen. Hij maakt nog positionele foutjes ook bij Jong Gent en het is met vallen en opstaan, maar jonge gasten kan je brengen als er ervaring naast staat om hem bij te sturen."

Rik De Mil tevreden over zijn youngsters

"Ik vond het echt goed, op een moeilijk moment. Hij was zonder stress, zonder enige angst, dus chapeau voor hem", aldus Rik De Mil over zijn youngster. Diallo is overigens niet de enige youngster die het goed doet bij KAA Gent - denk maar aan De Vlieger, Volckaert, Seck en Cissé bijvoorbeeld.


Die laatste miste tegen Aarhus wel twee grote kansen en kon zijn match zo niet bekronen: "Cissé groeit in de organisatie en is stappen aan het zetten. Er komen zo kansen voor hem, dat is ook goed. Het is nu aan hem om rustig te blijven en te blijven werken. Kansen creëren is al positief, nu moet hij nog kansen afwerken. We moeten geduldig zijn én tegelijkertijd ook veel vragen van jonge gasten. Cissé deed het goed over die 90 minuten", aldus De Mil.

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