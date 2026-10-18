KRC Genk ruikt zijn kans: Daan Heymans legt de lat bijzonder hoog

KRC Genk heeft zich zaterdagavond zonder al te veel problemen geplaatst voor de volgende ronde van de Croky Cup. De Limburgers wonnen met 0-2 op het veld van Excelsior Virton en bevestigden daarmee hun stijgende vorm. Na afloop waren trainer Jess Thorup en doelpuntenmakers Daan Heymans en Rafiu Durosinmi tevreden, maar vooral de uitgesproken ambities van Genk vielen op.

De ploeg van Thorup had de wedstrijd al voor de rust stevig in handen. Heymans opende de score met een rake kopbal op aangeven van Joris Kayembe. Even later verdubbelde Durosinmi de voorsprong na een knappe steekpass van Junya Ito. Virton probeerde zich terug in de wedstrijd te knokken, maar Genk hield de controle en gaf nauwelijks kansen weg.

Op de officiële website van KRC Genk blikte Heymans tevreden terug. "We hebben volwassen gespeeld", stelde de middenvelder. Volgens hem had zijn ploeg zichzelf een moeilijke avond bespaard door al vroeg tweemaal toe te slaan. De doelpuntenmaker benadrukte bovendien dat Genk veel verder wil geraken in het bekertoernooi.

Genk droomt van Europees voetbal

Voor Heymans is de Croky Cup namelijk veel meer dan een bijkomende competitie. De Limburgers zien het toernooi als een belangrijke mogelijkheid om hun seizoen extra glans te geven.

"De Croky Cup is de kortste weg naar Europa", maakte Heymans duidelijk. Een cliché, maar het klopt. De middenvelder vindt dat Genk zijn ambities tegen Virton meteen heeft onderstreept.

Daarbij verwees hij ook naar de recente prestaties van zijn ploeg. Na de overtuigende overwinning tegen KV Kortrijk volgde opnieuw een wedstrijd waarin Genk weinig problemen kende. Heymans merkt dat de spelersgroep steeds beter op elkaar ingespeeld raakt.



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De middenvelder hoopt die positieve ontwikkeling volgende week door te trekken. Dan wacht met Standard een belangrijke tegenstander in de Jupiler Pro League. Genk mikt op een derde opeenvolgende overwinning.

Thorup prijst mentaliteit van zijn spelers

Ook Jess Thorup zag voldoende redenen om tevreden te zijn. De Deense trainer had vooraf gewaarschuwd voor een lastige verplaatsing tegen een ploeg die zich zou ingraven.

Zijn spelers bleven volgens hem geduldig, vonden de juiste oplossingen en gingen de fysieke duels niet uit de weg. Vooral de eerste helft kon hem bekoren.

Dat Genk de wedstrijd na rust zonder veel risico's uitspeelde, stemde hem eveneens tevreden. De lange busreis naar Virton maakte de opdracht bovendien niet eenvoudiger. "Deze kwalificatie doet deugd na de extreem lange busrit", zei hij.

Thorup vindt dat zijn ploeg met deze prestatie opnieuw een stap vooruit heeft gezet. De Deen kijkt dan ook met vertrouwen uit naar de confrontatie met Standard.

Durosinmi waarschuwt voor onderschatting

Ook Durosinmi stond stil bij de houding van de spelersgroep. De Nigeriaanse aanvaller benadrukte dat onderschatting in dit soort bekerwedstrijden een groot gevaar vormt.

Daarom hadden de Genk-spelers elkaar vooraf op scherp gezet. Zelfs na de dubbele voorsprong bleef volgens hem iedereen voor elkaar werken.

De drie reacties wijzen in dezelfde richting: Genk wil niet alleen verder bekeren, maar ook zijn recente goede prestaties bevestigen. Tegen Standard krijgt de ploeg zondag 25 oktober de kans om die ambitie opnieuw op het veld te tonen.