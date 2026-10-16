Dreigt ontslag bij bekernederlaag? Antwerp-coach Compper is stellig

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Dreigt ontslag bij bekernederlaag? Antwerp-coach Compper is stellig
Foto: © photonews

De zestiende finales van de Beker van België kunnen voor heel wat clubs uit de Jupiler Pro League een kantelpunt vormen. Iedereen ziet de beker als een mogelijke route naar Europees voetbal. Bij Royal Antwerp FC staat er ondertussen toch wel druk op de ketel.

Voor sommige ploegen is de competitiemalaise echter zo groot dat zelfs een bekermatch tegen een tegenstander uit een lagere afdeling bijzonder riskant aanvoelt. Antwerp is daar het duidelijkste voorbeeld van. The Great Old verloor zijn voorbije vijf wedstrijden en trekt met bijzonder weinig vertrouwen naar KSK Heist.

Antwerp onder zware druk in Heist

De ploeg van Marvin Compper neemt het in de zestiende finales van de Beker van België op tegen KSK Heist, een amateurclub uit Eerste Nationale. Voor de thuisploeg is het een galamatch zonder grote druk. Heist schakelde in de vorige ronde al Kortrijk uit en bewees daarmee dat het niet onderschat mag worden.

Voor Antwerp ligt dat helemaal anders. Een uitschakeling zou de crisis op de Bosuil verder aanwakkeren en de druk op Compper nog vergroten. Na de zware 5-1-nederlaag op Westerlo sprak de Antwerp-trainer wel met de clubleiding.

Compper gelooft nog steeds in kentering

"Communicatie is belangrijk. Zij zien waaraan we werken, wat we proberen neer te zetten en welke vooruitgang we boeken", vertelde Compper op zijn persconferentie volgens HLN. "Samen met mijn staf ben ik ervan overtuigd dat de resultaten zullen volgen."

Die ommekeer mag niet lang meer uitblijven. Antwerp staat momenteel pas dertiende in het klassement en kijkt tegen een flinke achterstand aan in de strijd om de Europese tickets. Compper beseft dat Heist voor een verrassing kan zorgen. "Dat KSK Heist Kortrijk in de vorige ronde heeft uitgeschakeld, is een waarschuwing. We mogen hen niet onderschatten. We moeten ons plaatsen, zo eenvoudig is het."

"Ik focus op wat ik kan beïnvloeden"

De vraag of een bekeruitschakeling hem zijn job kan kosten, schuift Compper van zich af. "Ontslag bij een uitschakeling? Daar denk ik niet aan. Dat heb ik niet in handen. Ik concentreer me op wat ik wel kan controleren", aldus de coach.

"Dat betekent: met mijn ploeg werken en de wedstrijd voorbereiden. We moeten op het veld een antwoord geven." Voor KSK Heist wordt het een avond om naar uit te kijken, terwijl ook heel wat Antwerp-supporters op de tribunes worden verwacht. Stamnummer 1 kan zich tegen de amateurclub dan ook geen nieuwe uitschuiver permitteren.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg KSK Heist - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 17:30 (17/10).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Antwerp
KSK Heist

Meer nieuws

Club Brugge-fans drijven de spot met KAA Gent na wel héél pijnlijke fout

Club Brugge-fans drijven de spot met KAA Gent na wel héél pijnlijke fout

19:55
Bang afwachten voor Ivan Leko & co: drie sterkhouders out?

Bang afwachten voor Ivan Leko & co: drie sterkhouders out?

19:00
'Besiktas wil ex-toptalent van Club Brugge als concurrent voor Trossard'

'Besiktas wil ex-toptalent van Club Brugge als concurrent voor Trossard'

19:30
Beveren gaat minstens vijf keer wisselen: coach is formeel

Beveren gaat minstens vijf keer wisselen: coach is formeel

18:40
LIVE BEKERVOETBAL: De familie Brogno ... tegen elkaar

LIVE BEKERVOETBAL: De familie Brogno ... tegen elkaar

18:30
KAA Gent én STVV doen uitstekende zaken: zo goed ziet het eruit

KAA Gent én STVV doen uitstekende zaken: zo goed ziet het eruit

18:00
Ondanks ontgoocheling in Zagreb: Vitor Bruno vindt interessante optie

Ondanks ontgoocheling in Zagreb: Vitor Bruno vindt interessante optie

17:30
Analisten hebben iets te zeggen over Ivan Leko en schuwen de grote woorden niet

Analisten hebben iets te zeggen over Ivan Leko en schuwen de grote woorden niet

17:00
Ongezien: gewezen Standard-eigenaar riskeert ... 40 jaar cel

Ongezien: gewezen Standard-eigenaar riskeert ... 40 jaar cel

16:30
Sergio Gómez grijpt naast revanche tegen Union en richt zich tot Anderlecht-fans

Sergio Gómez grijpt naast revanche tegen Union en richt zich tot Anderlecht-fans

16:00
KV Mechelen liet zijn groot hart zien en dat heeft veel opgeleverd

KV Mechelen liet zijn groot hart zien en dat heeft veel opgeleverd

15:30
Lokeren-speler wil stunten tegen 'zijn' Club Brugge: "Ze hebben het zelf ook gedaan"

Lokeren-speler wil stunten tegen 'zijn' Club Brugge: "Ze hebben het zelf ook gedaan"

14:40
"Mijn ouders moesten me overtuigen om naar mijn eigen communiefeest te gaan"

"Mijn ouders moesten me overtuigen om naar mijn eigen communiefeest te gaan"

15:00
1
Massimiliano Allegri komt terug op gespannen moment met Kevin De Bruyne

Massimiliano Allegri komt terug op gespannen moment met Kevin De Bruyne

14:20
Opvallende afwezige op de bank van Anderlecht: dit is de reden

Opvallende afwezige op de bank van Anderlecht: dit is de reden

14:00
Hoe zit het nu met de kansen van Union SG en Anderlecht in de Europa League? Verrassende cijfers

Hoe zit het nu met de kansen van Union SG en Anderlecht in de Europa League? Verrassende cijfers

13:30
2
Een van de onvoorziene helden van Union SG spreekt: "Kon niet anders"

Een van de onvoorziene helden van Union SG spreekt: "Kon niet anders"

13:00
Topclub is Tresoldi niet vergeten - en ook de UEFA heeft de gouden move van Verhaeghe door

Topclub is Tresoldi niet vergeten - en ook de UEFA heeft de gouden move van Verhaeghe door

12:30
1
Na zijn hattrick tegen Inter: voormalige trainer doet opvallende uitspraken over Tresoldi

Na zijn hattrick tegen Inter: voormalige trainer doet opvallende uitspraken over Tresoldi

12:00
4
Waar kwam hij ineens vandaan? Union-held zorgt voor primeur bij de Brusselaars

Waar kwam hij ineens vandaan? Union-held zorgt voor primeur bij de Brusselaars

11:30
Anderlecht voelt zich bestolen van punt in Europa: gefrustreerde spelers reageren

Anderlecht voelt zich bestolen van punt in Europa: gefrustreerde spelers reageren

11:00
24
Rik De Mil ziet nieuwe Gentse troef opstaan: “Hij is een lefgozer”

Rik De Mil ziet nieuwe Gentse troef opstaan: “Hij is een lefgozer”

10:30
Slechts één land doet beter: België beleeft uitstekende week voor UEFA-coëfficiënt

Slechts één land doet beter: België beleeft uitstekende week voor UEFA-coëfficiënt

10:00
8
Mats Rits doet verhaal over verbanning bij Anderlecht: “Bij eender welk bedrijf krijg je dat niet uitgelegd”

Mats Rits doet verhaal over verbanning bij Anderlecht: “Bij eender welk bedrijf krijg je dat niet uitgelegd”

09:30
Antisemitisme, geweld en een Ajax-doodskist: supporters van ploeg Dendoncker overschrijden alle grenzen

Antisemitisme, geweld en een Ajax-doodskist: supporters van ploeg Dendoncker overschrijden alle grenzen

08:59
Louis Van Gaal haalt uit naar Manchester City: ‘Dat heeft mij mijn job gekost’

Louis Van Gaal haalt uit naar Manchester City: ‘Dat heeft mij mijn job gekost’

08:30
1
Waarom ligt het dossier Propere Handen nu weer stil? Advocaat Mogi Bayat is de reden

Waarom ligt het dossier Propere Handen nu weer stil? Advocaat Mogi Bayat is de reden

08:00
12
Anderlecht-trainer Vitor Bruno heeft een boodschap voor zijn spelers na het héél zuur verlies in Zagreb

Anderlecht-trainer Vitor Bruno heeft een boodschap voor zijn spelers na het héél zuur verlies in Zagreb

07:30
2
Manchester United grijpt in na uithaal Lisandro Martínez: verdediger komt met opvallende boodschap

Manchester United grijpt in na uithaal Lisandro Martínez: verdediger komt met opvallende boodschap

07:00
Horroreinde voor Anderlecht: penalty in slotseconden maakt avond compleet zuur

Horroreinde voor Anderlecht: penalty in slotseconden maakt avond compleet zuur

22:58
De druk stond erop bij STVV: Europese confrontatie met Iberia 1999 brengt antwoord

De druk stond erop bij STVV: Europese confrontatie met Iberia 1999 brengt antwoord

23:08
1
Toch niet opnieuw? Extra speler valt uit bij KAA Gent, Rik De Mil hoopt op het beste

Toch niet opnieuw? Extra speler valt uit bij KAA Gent, Rik De Mil hoopt op het beste

22:16
David Hubert komt met opvallende uitspraak na Europese avond van Union

David Hubert komt met opvallende uitspraak na Europese avond van Union

22:30
Antwerp herschikt ... met Toby Alderweireld in gedachten?

Antwerp herschikt ... met Toby Alderweireld in gedachten?

15/10
Van bankzitter tot matchwinnaar: opvallende avond voor Belgen in Europa League

Van bankzitter tot matchwinnaar: opvallende avond voor Belgen in Europa League

22:00
Geweldig nieuws voor Vincent Kompany bij Bayern München

Geweldig nieuws voor Vincent Kompany bij Bayern München

21:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
SK Beveren SK Beveren 1-3 Lommel SK Lommel SK
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 1-4 Club Brugge Club Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 KAA Gent KAA Gent
KRC Genk KRC Genk 3-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 0-1 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 1-1 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 5-1 Antwerp Antwerp
KV Mechelen KV Mechelen 4-3 STVV STVV

Nieuwste reacties

Philippe Cr Philippe Cr over Sporting Hasselt - Cercle Brugge: - Dostojewski Dostojewski over Beerschot komt met héél slecht nieuws voor fans tegen Anderlecht (en doet warme oproep) Dirk1897 Dirk1897 over Anderlecht voelt zich bestolen van punt in Europa: gefrustreerde spelers reageren My-T Vekkie My-T Vekkie over Na zijn hattrick tegen Inter: voormalige trainer doet opvallende uitspraken over Tresoldi petorian petorian over "Mijn ouders moesten me overtuigen om naar mijn eigen communiefeest te gaan" Allé Maurice Allé Maurice over Topclub is Tresoldi niet vergeten - en ook de UEFA heeft de gouden move van Verhaeghe door BarkieBoss BarkieBoss over Slechts één land doet beter: België beleeft uitstekende week voor UEFA-coëfficiënt FCB vo altijd FCB vo altijd over Waarom ligt het dossier Propere Handen nu weer stil? Advocaat Mogi Bayat is de reden kukeluku kukeluku over Heeft Romelu Lukaku een grote fout gemaakt? Waarom hij een makkelijk doelwit is geworden Arsène L. Arsène L. over Hoe zit het nu met de kansen van Union SG en Anderlecht in de Europa League? Verrassende cijfers Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved