Dreigt ontslag bij bekernederlaag? Antwerp-coach Compper is stellig

De zestiende finales van de Beker van België kunnen voor heel wat clubs uit de Jupiler Pro League een kantelpunt vormen. Iedereen ziet de beker als een mogelijke route naar Europees voetbal. Bij Royal Antwerp FC staat er ondertussen toch wel druk op de ketel.

Voor sommige ploegen is de competitiemalaise echter zo groot dat zelfs een bekermatch tegen een tegenstander uit een lagere afdeling bijzonder riskant aanvoelt. Antwerp is daar het duidelijkste voorbeeld van. The Great Old verloor zijn voorbije vijf wedstrijden en trekt met bijzonder weinig vertrouwen naar KSK Heist.

Antwerp onder zware druk in Heist

De ploeg van Marvin Compper neemt het in de zestiende finales van de Beker van België op tegen KSK Heist, een amateurclub uit Eerste Nationale. Voor de thuisploeg is het een galamatch zonder grote druk. Heist schakelde in de vorige ronde al Kortrijk uit en bewees daarmee dat het niet onderschat mag worden.

Voor Antwerp ligt dat helemaal anders. Een uitschakeling zou de crisis op de Bosuil verder aanwakkeren en de druk op Compper nog vergroten. Na de zware 5-1-nederlaag op Westerlo sprak de Antwerp-trainer wel met de clubleiding.

Compper gelooft nog steeds in kentering

"Communicatie is belangrijk. Zij zien waaraan we werken, wat we proberen neer te zetten en welke vooruitgang we boeken", vertelde Compper op zijn persconferentie volgens HLN. "Samen met mijn staf ben ik ervan overtuigd dat de resultaten zullen volgen."

Die ommekeer mag niet lang meer uitblijven. Antwerp staat momenteel pas dertiende in het klassement en kijkt tegen een flinke achterstand aan in de strijd om de Europese tickets. Compper beseft dat Heist voor een verrassing kan zorgen. "Dat KSK Heist Kortrijk in de vorige ronde heeft uitgeschakeld, is een waarschuwing. We mogen hen niet onderschatten. We moeten ons plaatsen, zo eenvoudig is het."





"Ik focus op wat ik kan beïnvloeden"

De vraag of een bekeruitschakeling hem zijn job kan kosten, schuift Compper van zich af. "Ontslag bij een uitschakeling? Daar denk ik niet aan. Dat heb ik niet in handen. Ik concentreer me op wat ik wel kan controleren", aldus de coach.

"Dat betekent: met mijn ploeg werken en de wedstrijd voorbereiden. We moeten op het veld een antwoord geven." Voor KSK Heist wordt het een avond om naar uit te kijken, terwijl ook heel wat Antwerp-supporters op de tribunes worden verwacht. Stamnummer 1 kan zich tegen de amateurclub dan ook geen nieuwe uitschuiver permitteren.