Romelu Lukaku heeft nog wat te zeggen na eerste doelpunt voor Fenerbahçe en haalt Rode Duivels erbij

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Romelu Lukaku heeft nog wat te zeggen na eerste doelpunt voor Fenerbahçe en haalt Rode Duivels erbij
Foto: © photonews

Romelu Lukaku heeft zijn eerste doelpunt voor Fenerbahçe te pakken. De Rode Duivel opende zaterdag de score tegen Alanyaspor en zag zijn ploeg uiteindelijk met 3-0 winnen. Achteraf sprak hij vooral over de moeilijke aanpassingsperiode, de steun die hij kreeg en het belang van zijn recente interlands.

Na elf wedstrijden in het shirt van Fenerbahçe was de opluchting groot. Lukaku scoorde in de veertigste minuut na voorbereidend werk van Levent Mercan. Kerem Aktürkoğlu en Vedat Muriqi maakten de overwinning na rust compleet.

Interlands kwamen op het juiste moment

"Ik voel me heel goed en ben bijzonder blij dat we gewonnen hebben", vertelde Lukaku aan de Turkse televisie. De zware nederlaag tegen Aston Villa in de Champions League vroeg volgens hem om een antwoord. "We moesten reageren na de vorige wedstrijd. Dat hebben we op de best mogelijke manier gedaan."

Opvallend genoeg wees de spits op zijn recente optredens bij de Rode Duivels. "Die twee wedstrijden bij de nationale ploeg waren belangrijk voor mij", verklaarde hij. "Ik kreeg minuten, speelde goed en kon wennen aan een nieuwe trainer en een ander systeem."

Ook in Istanbul had Lukaku naar eigen zeggen tijd nodig om zijn draai te vinden. Nu kijkt hij vooruit. De aanvaller benadrukte dat hij zijn ploeg niet alleen met doelpunten wil helpen, maar ook met ervaring en werkkracht.

Dankwoord en duidelijke ambitie

Na zijn eerste treffer bedankte Lukaku nadrukkelijk zijn ploegmaats en de clubmedewerkers voor de steun van de afgelopen weken. De overwinning moest volgens hem ook het vertrouwen herstellen voor de volgende Europese opdracht.

Lees ook... Romelu Lukaku beleeft bijzondere avond bij Fenerbahçe: dit gebeurde tegen Alanyaspor

Fenerbahçe ontvangt dinsdag Slavia Praag in de Champions League. Daarna wacht de beladen derby tegen Galatasaray. Over die topper wilde Lukaku nog niet uitweiden: eerst telt Europa.

Toen hem gevraagd werd naar zijn basisplaats, liet hij weinig twijfel bestaan. Hij wil iedere wedstrijd starten. Toch plaatste hij het teambelang voorop. Zijn boodschap was duidelijk: de aanpassingsperiode is helemaal voorbij, nu moeten de prestaties volgen. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Süper Lig
Süper Lig Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Fenerbahçe
Alanyaspor
Romelu Lukaku

Meer nieuws

Romelu Lukaku beleeft bijzondere avond bij Fenerbahçe: dit gebeurde tegen Alanyaspor

Romelu Lukaku beleeft bijzondere avond bij Fenerbahçe: dit gebeurde tegen Alanyaspor

20:15
1
KRC Genk ruikt zijn kans: Daan Heymans legt de lat bijzonder hoog

KRC Genk ruikt zijn kans: Daan Heymans legt de lat bijzonder hoog

10:45
Bekerzege of niet: OH Leuven is woest en haalt uit naar scheidsrechter Laforge

Bekerzege of niet: OH Leuven is woest en haalt uit naar scheidsrechter Laforge

10:00
3
LIVE: Beerschot ruikt bloed tegen Anderlecht: paars-wit kan zich geen nieuwe blamage veroorloven

LIVE: Beerschot ruikt bloed tegen Anderlecht: paars-wit kan zich geen nieuwe blamage veroorloven

09:18
Dortmund houdt adem in na nieuw probleem voor Karetsas

Dortmund houdt adem in na nieuw probleem voor Karetsas

09:30
Ongeloof na Virton-Genk: trainer neemt plots afscheid en verrast met nieuwe Belgische club

Ongeloof na Virton-Genk: trainer neemt plots afscheid en verrast met nieuwe Belgische club

09:00
Druk op Philippe Clement neemt toe: Belgische trainer komt met duidelijke boodschap

Druk op Philippe Clement neemt toe: Belgische trainer komt met duidelijke boodschap

08:20
Leko springt in de bres voor Lee na pijnlijke blunder, Spileers legt het grote verschil met Mechele bloot Reactie

Leko springt in de bres voor Lee na pijnlijke blunder, Spileers legt het grote verschil met Mechele bloot

07:50
Gaat Gent roteren in zware kalender? De ambities zijn wel héél stout

Gaat Gent roteren in zware kalender? De ambities zijn wel héél stout

07:30
Vincent Kompany sukkelt met opvallende blessure na vreemd incident

Vincent Kompany sukkelt met opvallende blessure na vreemd incident

07:00
KAA Gent blijft maar nieuwkomers inpassen: alweer een heerlijke debutant Analyse

KAA Gent blijft maar nieuwkomers inpassen: alweer een heerlijke debutant

06:00
Van glorie in Milaan naar zwoegen tegen Lokeren: Leko legt uit waarom Club het zo lastig had Reactie

Van glorie in Milaan naar zwoegen tegen Lokeren: Leko legt uit waarom Club het zo lastig had

23:31
Vanden Driessche maakt indruk bij Club Brugge en spreekt zich uit over keepershiërarchie bij blauw-zwart Reactie

Vanden Driessche maakt indruk bij Club Brugge en spreekt zich uit over keepershiërarchie bij blauw-zwart

23:14
Club Brugge heeft handen vol met Lokeren, maar vermijdt bekerblamage

Club Brugge heeft handen vol met Lokeren, maar vermijdt bekerblamage

22:37
Opvallende woorden van Thibo Somers na moeizame bekeravond voor Antwerp

Opvallende woorden van Thibo Somers na moeizame bekeravond voor Antwerp

23:00
2
Croky Cup: Genk doet het rustig, La Louvière en Zulte Waregem halen stevig uit

Croky Cup: Genk doet het rustig, La Louvière en Zulte Waregem halen stevig uit

22:48
Napoli is verhalen over Kevin De Bruyne beu en reageert bijzonder scherp

Napoli is verhalen over Kevin De Bruyne beu en reageert bijzonder scherp

22:00
Mike Penders maakt plots Premier League-debuut: Xabi Alonso heeft er wat over te zeggen

Mike Penders maakt plots Premier League-debuut: Xabi Alonso heeft er wat over te zeggen

21:30
2
Kompany en Bayern bezorgen Vandevoordt en Leipzig ware horroravond

Kompany en Bayern bezorgen Vandevoordt en Leipzig ware horroravond

21:00
🎥 Hallucinant: Charleroi-fans gooien pyrotechnisch materiaal naar supporters van RAEC Mons

🎥 Hallucinant: Charleroi-fans gooien pyrotechnisch materiaal naar supporters van RAEC Mons

20:00
10
Antwerp en OH Leuven krijgen het niet cadeau: Croky Cup zorgt voor spanning

Antwerp en OH Leuven krijgen het niet cadeau: Croky Cup zorgt voor spanning

19:35
4
Opvallende terugkeer: Standard-speler maakt na bijna zeven jaar opnieuw minuten op Sclessin

Opvallende terugkeer: Standard-speler maakt na bijna zeven jaar opnieuw minuten op Sclessin

19:00
Opvallend: Arsène Wenger kan Gianni Infantino van FIFA-voorzitterschap houden

Opvallend: Arsène Wenger kan Gianni Infantino van FIFA-voorzitterschap houden

18:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Süper Lig

 Speeldag 8
Corum FK Corum FK 2-1 Rizespor Rizespor
Erzurum BB Erzurum BB 2-0 Eyüpspor Eyüpspor
Amed SK Amed SK 1-0 Konyaspor Konyaspor
Genclerbirligi Genclerbirligi 0-1 Galatasaray Galatasaray
Fenerbahçe Fenerbahçe 3-0 Alanyaspor Alanyaspor
Kasimpasa Kasimpasa 12:30 Samsunspor Samsunspor
Kocaelispor Kocaelispor 15:00 Göztepe Göztepe
Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK 18:00 Gaziantep B.B. Gaziantep B.B.
Trabzonspor Trabzonspor 19/10 Besiktas Besiktas

Nieuwste reacties

Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over K Beerschot VA - Anderlecht: - Que serra Que serra over KAA Gent neemt duidelijke beslissing over toekomst van jonge doelman OH boy OH boy over Bekerzege of niet: OH Leuven is woest en haalt uit naar scheidsrechter Laforge OH boy OH boy over Topclub is Tresoldi niet vergeten - en ook de UEFA heeft de gouden move van Verhaeghe door Bemmer Bemmer over Opvallende woorden van Thibo Somers na moeizame bekeravond voor Antwerp Jos Het Ei Jos Het Ei over Dreigt ontslag bij bekernederlaag? Antwerp-coach Compper is stellig Jos Het Ei Jos Het Ei over Antwerp en OH Leuven krijgen het niet cadeau: Croky Cup zorgt voor spanning Borak Borak over Mike Penders maakt plots Premier League-debuut: Xabi Alonso heeft er wat over te zeggen André Coenen André Coenen over Standard-speler krijgt harde boodschap van coach Euvrard Johnnie Walker Johnnie Walker over 🎥 Hallucinant: Charleroi-fans gooien pyrotechnisch materiaal naar supporters van RAEC Mons Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved