Romelu Lukaku heeft nog wat te zeggen na eerste doelpunt voor Fenerbahçe en haalt Rode Duivels erbij

Romelu Lukaku heeft zijn eerste doelpunt voor Fenerbahçe te pakken. De Rode Duivel opende zaterdag de score tegen Alanyaspor en zag zijn ploeg uiteindelijk met 3-0 winnen. Achteraf sprak hij vooral over de moeilijke aanpassingsperiode, de steun die hij kreeg en het belang van zijn recente interlands.

Na elf wedstrijden in het shirt van Fenerbahçe was de opluchting groot. Lukaku scoorde in de veertigste minuut na voorbereidend werk van Levent Mercan. Kerem Aktürkoğlu en Vedat Muriqi maakten de overwinning na rust compleet.

Interlands kwamen op het juiste moment

"Ik voel me heel goed en ben bijzonder blij dat we gewonnen hebben", vertelde Lukaku aan de Turkse televisie. De zware nederlaag tegen Aston Villa in de Champions League vroeg volgens hem om een antwoord. "We moesten reageren na de vorige wedstrijd. Dat hebben we op de best mogelijke manier gedaan."

Opvallend genoeg wees de spits op zijn recente optredens bij de Rode Duivels. "Die twee wedstrijden bij de nationale ploeg waren belangrijk voor mij", verklaarde hij. "Ik kreeg minuten, speelde goed en kon wennen aan een nieuwe trainer en een ander systeem."

Ook in Istanbul had Lukaku naar eigen zeggen tijd nodig om zijn draai te vinden. Nu kijkt hij vooruit. De aanvaller benadrukte dat hij zijn ploeg niet alleen met doelpunten wil helpen, maar ook met ervaring en werkkracht.

Dankwoord en duidelijke ambitie

Na zijn eerste treffer bedankte Lukaku nadrukkelijk zijn ploegmaats en de clubmedewerkers voor de steun van de afgelopen weken. De overwinning moest volgens hem ook het vertrouwen herstellen voor de volgende Europese opdracht.



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Fenerbahçe ontvangt dinsdag Slavia Praag in de Champions League. Daarna wacht de beladen derby tegen Galatasaray. Over die topper wilde Lukaku nog niet uitweiden: eerst telt Europa.

Toen hem gevraagd werd naar zijn basisplaats, liet hij weinig twijfel bestaan. Hij wil iedere wedstrijd starten. Toch plaatste hij het teambelang voorop. Zijn boodschap was duidelijk: de aanpassingsperiode is helemaal voorbij, nu moeten de prestaties volgen.