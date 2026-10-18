Zakaria El Ouahdi beleeft eindelijk waar hij op hoopte in Duitsland

Zakaria El Ouahdi heeft zaterdag een bijzonder belangrijke rol gespeeld bij Hamburger SV. De voormalige verdediger van KRC Genk viel tegen VfB Stuttgart pas in de slotfase in, maar leverde de assist voor het enige doelpunt van de wedstrijd. Een welkome opsteker voor de Marokkaanse international, die een bijzonder moeilijke start kende in Duitsland.

El Ouahdi maakte afgelopen zomer de overstap van Genk naar Hamburger SV. Zijn eerste weken verliepen echter dramatisch. Bij zijn debuut verloor Hamburg met 0-5 van Mainz, waarna ook RB Leipzig met dezelfde cijfers te sterk bleek. De voormalige Genkie stond in beide wedstrijden aan de aftrap.

Bij zijn voorstelling op de officiële website van Hamburger SV had El Ouahdi nochtans grote ambities uitgesproken. "Ik wil de supporters enthousiast maken met mijn manier van spelen", vertelde hij. Bij Genk was hij met twintig doelpunten en dertien assists in 116 officiële wedstrijden uitgegroeid tot een bijzonder aanvallend ingestelde rechtsachter.

Ziekte gooit roet in het eten

Na de moeilijke competitiestart volgde een eerste overwinning tegen FC Köln, maar vervolgens kreeg El Ouahdi met een nieuwe tegenvaller af te rekenen.

Door ziekte moest hij de wedstrijd tegen Hoffenheim missen. Hamburg won ook zonder hem, waardoor de voormalige Genkie zaterdag tegen Stuttgart genoegen moest nemen met een plaats op de bank.

Trainer Merlin Polzin bracht hem in de 78e minuut alsnog tussen de lijnen. Tien minuten later bewees El Ouahdi meteen zijn waarde.





El Ouahdi beslist mee de wedstrijd

Na een snelle omschakeling kreeg de Marokkaan de bal op de rechterflank. Hij trok naar binnen en legde af op Miro Muheim, die met een fantastische afstandsknal de 1-0 binnentrapte. Hamburg boekte zo zijn derde opeenvolgende Bundesliga-overwinning en zet zijn sterke opmars voort.

Voor El Ouahdi komt de assist op een uitstekend moment. De verdediger liet zien dat hij ook als invaller een wedstrijd kan beslissen. Na zijn moeilijke eerste weken heeft hij daarmee een stevig argument geleverd in de strijd om een basisplaats.