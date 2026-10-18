Twee Rode Duivels op kop in de Ligue 1

Lille blijft na zeven speeldagen bovenaan meedraaien in de Ligue 1, met Nathan Ngoy als betrouwbare pion achterin. Ook PSG, waar Mika Godts opnieuw geen speelminuten kreeg, telt evenveel punten.

Lille heeft zaterdag in het Stade Pierre-Mauroy de kans laten liggen om alleen de leiding te nemen in de Ligue 1. Tegen Stade Brest kwam LOSC op de zevende speeldag niet verder dan 1-1. De ploeg van Nathan Ngoy moest lang achtervolgen, maar houdt dankzij dat punt wel voorlopig aansluiting bij de kop van het klassement.

Brest slaat al vroeg toe

De bezoekers uit Bretagne kwamen al in de zesde minuut op voorsprong. Na een eerste poging van Gautier Lloris in het strafschopgebied week de bal ongelukkig af via Mama Baldé, waardoor Lille-doelman Orlando Gill kansloos was. Het was een chaotische fase met meerdere afwijkingen, waarbij Nathan Ngoy weinig te verwijten viel.

Lille reageerde door meer balbezit op te eisen, maar vond voor de rust geen opening in de goed georganiseerde Brestse defensie. De thuisploeg creëerde kansen, al ontbrak het aanvankelijk aan efficiëntie in de afwerking.

Giroud brengt Lille langszij

Na rust zorgde Olivier Giroud voor de gelijkmaker. De ervaren spits zette in de 64e minuut een strafschop om en gaf LOSC opnieuw hoop op een volledige ommekeer. Lille voerde daarna de druk op, maar Brest-doelman Egil Selvik hield zijn ploeg met enkele sterke tussenkomsten overeind, ook in de slotfase.

Voor Davide Ancelotti en zijn spelers overheerst dan ook het gevoel dat er meer inzat. Bij winst had Lille voorlopig als enige ploeg aan de leiding gestaan. Nu delen de Noord-Fransen de koppositie met Paris Saint-Germain en Monaco, die alle drie 14 punten hebben. Monaco moet wel nog in actie komen en kan bij puntenwinst alleen leider worden.





Nathan Ngoy bevestigt sterke vorm

Ngoy leverde opnieuw een degelijke wedstrijd af in het hart van de Lille-defensie. Franse media roemden zijn duelkracht, zijn controle op Ludovic Ajorque en zijn verzorgde opbouw. Helemaal foutloos was zijn match niet: laat in de match liet hij Joseph Nonge in zijn rug wegduiken, maar de andere Belg op het veld kreeg zijn poging niet tussen de palen.

In de 93e minuut was Ngoy zelfs dicht bij een beslissende bijdrage aan de overkant. Zijn kopbalverlenging bracht Tanguy Nianzou in schietpositie van dichtbij, maar Selvik redde opnieuw voor Brest. Zo bleef het bij een punt voor de club van de Rode Duivel.

Godts blijft op de bank bij PSG

Voor Mika Godts verliep de avond minder positief. Na een geslaagde interlandperiode met de Rode Duivels lijkt de aanvaller zijn plaats bij PSG voorlopig te zijn kwijtgeraakt. Na zijn minder overtuigende basisdebuut in de competitie en een volledige wedstrijd op de bank tegen Manchester City in de Champions League, kreeg hij ook zaterdag geen minuten.

PSG won nochtans met 1-3 op het veld van Strasbourg. De Parijzenaars hadden het lange tijd lastig, maar trokken de wedstrijd in het slot alsnog naar zich toe. Daardoor staan ze, samen met Lille en Monaco, voorlopig aan de leiding in de Ligue 1.