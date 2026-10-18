Bayern en Kompany drijven Bundesliga-club tot wanhoop: "Een compleet falen op alle vlakken"

De zware nederlaag tegen Bayern München heeft bij RB Leipzig bijzonder diepe sporen nagelaten. De ploeg van Martín Demichelis werd zaterdag met 6-1 afgedroogd door het Bayern van Vincent Kompany. Na afloop klonk er geen enkele poging om de pijnlijke avond goed te praten. Zowel de trainer als sportief directeur Marcel Schäfer haalde stevig uit.

Het contrast met de vorige wedstrijden kon nauwelijks groter zijn. Leipzig had Eintracht Frankfurt met 6-0 verslagen en ook PSV Eindhoven in de Champions League geklopt. Tegen Bayern viel van dat zelfvertrouwen amper iets te merken. Luis Díaz scoorde drie keer en bij de rust stond het al 3-0.

Op de officiële clubwebsite van RB Leipzig liet Demichelis zijn ontgoocheling duidelijk blijken. "We moeten ons bij onze supporters verontschuldigen", verklaarde de Argentijn. Hij vond dat zijn ploeg zowel zonder als met de bal veel te passief was en nauwelijks leek op het elftal dat de voorbije wedstrijden had gewonnen.

Demichelis spaart spelers niet

De trainer was vooral ontgoocheld over de collectieve prestatie. "Na de eerste helft hadden we vijf spelers kunnen wisselen", gaf hij toe. Toch wilde hij geen individuele spelers met de vinger wijzen. Volgens Demichelis was de volledige ploeg verantwoordelijk voor de afstraffing.

Ook Schäfer had geen enkele behoefte aan verzachtende omstandigheden. De sportief directeur sprak van "een compleet falen op alle vlakken". Hij vond zelfs dat Leipzig met zes tegendoelpunten nog goed was weggekomen.

Vandevoordt voorkomt erger

Dat harde oordeel zegt veel over de wedstrijd van Maarten Vandevoordt. De Belgische doelman moest zes keer de bal uit zijn net halen, maar voorkwam met verschillende reddingen een nog grotere afstraffing. Het was voor hem een ondankbare avond tegen een ontketend Bayern.



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Ook middenvelder Rocco Reitz was bijzonder teleurgesteld. Hij erkende dat Leipzig defensief de ruimtes niet goed afsloot en daardoor keer op keer werd afgestraft.

Veel tijd om bij de nederlaag stil te staan, krijgt Leipzig niet. Woensdag wacht in de Champions League een bezoek aan Real Madrid. Volgens Reitz zal zijn ploeg daar een heel andere mentaliteit moeten tonen om niet opnieuw zwaar onderuit te gaan.