KV Kortrijk blijft ingrijpen: opnieuw twee opvallende wijzigingen

KV Kortrijk blijft sleutelen aan zijn sportieve omkadering. Amper een week na de komst van een nieuwe hoofdtrainer en assistent verdwijnen opnieuw twee gezichten uit de dagelijkse werking. Markus Pflanz verlaat de club, terwijl Kurt Bataille een andere functie krijgt. De timing valt op, nu de Kerels dringend punten nodig hebben in de Jupiler Pro League.

De promovendus kent een bijzonder moeilijke terugkeer op het hoogste niveau. Na acht speeldagen staat Kortrijk voorlaatste met amper drie punten. Bovendien ging de eerste wedstrijd onder de nieuwe hoofdtrainer Daniel Beichler met 3-0 verloren op het veld van KRC Genk. Achter de schermen wordt ondertussen verder geschoven met de bezetting van de staf.

Op de officiële clubwebsite bevestigt KV Kortrijk dat het afscheid neemt van individual development coach Markus Pflanz. De Duitser keert om privéredenen onmiddellijk terug naar zijn gezin in Duitsland.

Amper vier maanden bij de club

Het vertrek van Pflanz valt op omdat hij pas begin juni werd aangesteld. De vijftigjarige Duitser moest de individuele ontwikkeling van spelers ondersteunen met videoanalyse, persoonlijke begeleiding en gerichte trainingen. Zijn avontuur bij Kortrijk is dus alweer voorbij, nog voor zijn eerste seizoen goed en wel op gang is gekomen.

Ook Kurt Bataille verdwijnt van het trainingsveld. De assistent-trainer blijft wel verbonden aan KVK en krijgt een plaats binnen de scoutingcel. Van een volledig afscheid is bij hem dus geen sprake. "We willen Markus en Kurt uitdrukkelijk bedanken voor hun dagelijkse inzet en hun bijdrage aan de club", klinkt het in de mededeling.

Nieuwe gezichten, zelfde opdracht

De verschuivingen volgen kort op de aanstelling van Beichler, die op 7 oktober tekende tot 2028. Enkele dagen later haalde hij landgenoot Florian Hart naar Kortrijk als assistent. De twee werkten eerder al samen bij Red Bull Salzburg.





Voor Kortrijk verandert de belangrijkste opdracht niet: zo snel mogelijk punten pakken. Vrijdag wacht thuis de wedstrijd tegen KV Mechelen. Dan moet blijken of de nieuwe sportieve aanpak ook op het veld vruchten begint af te werpen.