Onvoorstelbaar drama voor Gent: amateurclub kegelt JPL-leider uit de beker

KAA Gent is op pijnlijke wijze uitgeschakeld in de Croky Cup. De Buffalo’s leken lange tijd op weg om Union Rochefortoise alsnog van zich af te schudden, maar gaven een 1-3-voorsprong uit handen. Na 120 minuten stond het nog altijd 3-3, waarna de Waalse amateurclub de strafschoppen beter nam.

Gent begon nochtans scherp en kreeg al in de openingsminuut een dubbele kans. Dean stuitte op doelman Hubert, waarna Bénes de paal trof. Daarna zakte het tempo weg en groeide Rochefort steeds beter in de wedstrijd.

Na negentien minuten kwam de thuisploeg zelfs op voorsprong. Volckaert miste een voorzet van Lauwrensens, waarna Azevedo alleen voor Peersman verscheen en beheerst afrondde. Gent vond pas later in de eerste helft een antwoord. Omgba legde de bal perfect op het hoofd van Seck, die voor de 1-1-ruststand zorgde.

Gent lijkt het toch af te maken

Na de pauze leek de eersteklasser het verschil alsnog te maken. Een voorzet van Goore werd door Hoedaert in eigen doel gewerkt en amper een minuut later maakte Seck zijn tweede van de avond: 1-3.

De wedstrijd leek gespeeld, maar Rochefort weigerde te breken. Lauwrensens krulde een vrije trap heerlijk in de kruising en enkele minuten later kreeg de thuisploeg na een bizarre Gentse fout een strafschop. Diallo nam de bal met de handen vast omdat hij dacht dat er nog niet was uitgetrapt door zijn doelman. De ref dacht er anders over, waarna Vanhecke vanaf de stip de 3-3 binnen trapte.

Hubert houdt Rochefort overeind

Gent kreeg nadien nog voldoende kansen om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Vooral Cissé kwam enkele keren dicht bij de winning goal, maar doelman Hubert groeide uit tot de held van de avond. Ook in de verlengingen hield hij Rochefort overeind.



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Strafschoppen moesten uiteindelijk beslissen. Daarin ging het mis voor Gent. Sonko trof de paal en Balikwisha schoot later over. Sarr hield het hoofd koel voor Rochefort en bezorgde de amateurclub zo een enorme stunt. Voor Gent eindigt het bekeravontuur bijzonder vroeg. Rochefort mag na een memorabele avond dromen van nog meer.