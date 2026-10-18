🎥 Deze hallucinante penalty zette Gent van controle naar complete chaos

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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🎥 Deze hallucinante penalty zette Gent van controle naar complete chaos

KAA Gent leek op weg naar de volgende ronde van de Croky Cup toen het na rust een 1-3-voorsprong had opgebouwd tegen Union Rochefortoise. Toch kantelde de wedstrijd volledig. De 3-3 kwam bovendien tot stand na een bijzonder vreemde fout in de Gentse defensie.

Na de aansluitingstreffer van Rochefort ging het enkele minuten later helemaal mis bij een doeltrap. Doelman Kjell Peersman speelde de bal kort en zacht richting Diallo, maar de verdediger begreep de bedoeling verkeerd. Hij dacht dat hij zelf de bal nog in het spel moest brengen en pakte hem met zijn handen op.

Scheidsrechter Massimiliano Ledda was onverbiddelijk. De bal was al in het spel gebracht, waardoor Diallo zich schuldig maakte aan hands. Vanhecke nam het cadeau dankbaar aan en trapte de 3-3 vanop de stip binnen.

Herinneringen aan Mings tegen Club Brugge

De bizarre fase deed meteen denken aan een bekend Champions League-moment van twee seizoenen geleden. Toen maakte Tyrone Mings bij Aston Villa vrijwel dezelfde fout tegen Club Brugge.

Ook Mings dacht destijds dat hij de bal nog mocht opnemen om een uittrap te nemen, terwijl doelman Emiliano Martínez hem al reglementair had aangespeeld. Hans Vanaken zette de daaropvolgende strafschop om en bezorgde Club Brugge zo een 1-0-zege.

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Voor Gent werd de fout van Diallo uiteindelijk nog pijnlijker. Rochefort hield daarna stand, dwong verlengingen af en schakelde de Buffalo’s uiteindelijk uit na strafschoppen.

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