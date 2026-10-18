Nijlen laat Union bibberen, KV Mechelen reageert furieus na vroege tik

KV Mechelen en Union Saint-Gilloise hebben zondag hun plaats bij de laatste zestien van de Croky Cup veiliggesteld. Malinwa moest tegen Eupen even wakker geschud worden, maar zette daarna de turbo aan en won overtuigend met 5-1. Union had tegen amateurclub Nijlen dan weer veel langer nodig om afstand te nemen: pas twintig minuten voor tijd viel het eerste doelpunt.

Achter de Kazerne begon KV Mechelen nochtans bijzonder slecht aan zijn bekeropdracht. Eupen, dat een niveau lager uitkomt, had amper vijf minuten nodig om voor de eerste verrassing van de middag te zorgen. Igor Plastun opende de score en zette de thuisploeg zo meteen onder druk.

KV Mechelen liet zich echter niet van de wijs brengen. Thérence Koudou bracht de bordjes in de 26ste minuut opnieuw in evenwicht. Tien minuten later was de achterstand zelfs volledig weggewerkt. Marco Decherf zorgde voor de 2-1 en stuurde Malinwa met een voorsprong richting kleedkamer.

KV Mechelen maakt het snel af

Wie na de pauze nog op een stunt van Eupen hoopte, kwam bedrogen uit. KV Mechelen besliste de wedstrijd vrijwel meteen na de hervatting. Malcolm Lohunanu-Mbasi maakte in de 46ste minuut de 3-1, waarna Fredrik Hammar amper drie minuten later ook nummer vier tegen de netten werkte.

Daarmee was de veer bij Eupen volledig gebroken. De bezoekers konden de sterke Mechelse fase niet meer afremmen en moesten vooral proberen de schade te beperken.

Myron van Brederode zette na 64 minuten de kroon op het werk. De Nederlander maakte er 5-1 van en zorgde ervoor dat KV Mechelen zonder verdere problemen naar de achtste finales kon doorstoten. Na de vroege waarschuwing van Plastun draaide Malinwa de wedstrijd zo volledig naar zijn hand.





Nijlen houdt Union zeventig minuten af

In het Dudenpark verliep het helemaal anders. Union Saint-Gilloise kreeg bezoek van Nijlen, dat drie afdelingen lager actief is, maar David Hubert zag zijn sterk gewijzigde ploeg bijzonder lang zoeken naar een opening.

Nijlen verscheen zonder complexen aan de aftrap. Met ongeveer duizend meegereisde supporters achter zich gooiden de bezoekers zich voor iedere bal. Union domineerde technisch en kreeg kansen via onder anderen Raul Florucz en Sekou Keita, maar telkens stond er wel een verdediger of doelman in de weg.

Ook vlak voor de pauze ontsnapte Nijlen enkele keren. Pogingen van Union werden op of vlak voor de doellijn geblokkeerd, waardoor de verrassende 0-0 bij de rust op het bord bleef staan.

Florucz breekt eindelijk de ban

Ook na de pauze hield Nijlen lang stand. Hubert bracht met Relebohile Mofokeng, Mateo Biondic en Besfort Zeneli verse krachten en uiteindelijk bezweek het bezoekersblok toch. In de 70ste minuut verstuurde Dylan Aquino een voorzet, waarna Florucz zijn tegenstander aftroefde en de bevrijdende 1-0 maakte.

Vanaf dat moment ging het snel. Mofokeng zette tien minuten later Zeneli aan het werk voor de 2-0. In de 84ste minuut leverde Aquino zijn tweede assist van de middag af en legde Kamiel Van de Perre de 3-0-eindstand vast.

Union en KV Mechelen trekken zo zoals verwacht naar de achtste finales. Eupen en vooral Nijlen mogen dan weer terugblikken op een bekerwedstrijd waarin ze hun eersteklassige tegenstander minstens een tijdlang aan het twijfelen brachten.