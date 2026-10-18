Alsof zware bekernederlaag nog niet genoeg was: "Hij is meteen naar het ziekenhuis vertrokken"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Alsof zware bekernederlaag nog niet genoeg was: "Hij is meteen naar het ziekenhuis vertrokken"
Foto: © photonews

RFC Liège kreeg in La Louvière opnieuw een stevige klap te verwerken. Letterlijk voor Benoît Bruggeman, die geblesseerd naar de kant moest. Figuurlijk voor de hele groep. Hoe krabbelt de ploeg hier opnieuw van recht? Pierre-Yves Ngawa ziet ondanks alles nog voldoende leven en hoop om opnieuw vooruit te kijken.

Voor ploegen die vastzitten in een negatieve spiraal komt slecht nieuws zelden alleen. Naast de mentale problemen en de twijfelachtige keuzes die de ploeg momenteel kwetsbaar maken, bevestigde Gaëtan Englebert ook dat de blessure van Benoît Bruggeman er niet goed uitziet.

De flankspeler van RFC Luik moest na een stevige botsing in de Easi Arena geblesseerd naar de kant. Zijn pijnlijke grimas voorspelde weinig goeds. “Hij is meteen naar het ziekenhuis vertrokken. Zijn enkel was helemaal opgezwollen”, bevestigde Englebert.

Inspanningen van de groep worden niet beloond

Hoe haal je nog iets positiefs uit een avond waarop werkelijk alles tegenzit? Daarvoor moeten we bij Pierre-Yves Ngawa zijn. De Luikse verdediger ontkent de moeilijke situatie niet, maar blijft geloven in de reactie van de groep na wat hij de voorbije dagen zag.

“Momenteel zitten we in een moeilijke situatie, daar moeten we niet omheen draaien. Maar de voorbije week was heel positief. We hebben goed gereageerd na de nederlaag tegen Beerschot. Er zijn veel jonge en nieuwe spelers, maar de groep groeit steeds dichter naar elkaar toe. Helaas hebben we dat vandaag niet kunnen tonen. Toch blijf ik honderd procent vertrouwen houden. We werken hard. Ik heb al bij clubs gezeten waar je voelde dat niets nog goed zou komen. Dat gevoel heb ik hier niet”, legt hij uit.

Volgende week duel met rechtstreekse concurrent

Na negen tegendoelpunten in twee wedstrijden zullen woorden alleen echter niet volstaan. Volgend weekend wacht met Patro Eisden een ploeg die de voorbije weken zelf ook moeilijk draait.

“Ik ben verdediger en speel iedere wedstrijd, dus ik weet goed hoeveel doelpunten we slikken. We moeten ons niet verstoppen: we moeten sterker worden. In onze situatie is iedere wedstrijd belangrijk. We mogen ons geen fouten meer permitteren. We moeten iedereen opnieuw geruststellen: de supporters en het bestuur.”

Zoals bij elke ploeg in crisis is het nu wachten op een kantelpunt. “Het klopt dat we momenteel kwetsbaar zijn. Elke fout die we maken, wordt meteen afgestraft. Altijd. En daardoor geven we de tegenstander opnieuw vertrouwen.”

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