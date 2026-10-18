Beerschot-fans pakken uit met geniale toespeling/sneer naar Anderlecht-fans

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Beerschot-fans pakken uit met geniale toespeling/sneer naar Anderlecht-fans
Foto: © Voetbalkrant.com

Het zou Beerschot niet zijn of ze hadden wel een leuke sneer naar de tegenstander bedacht. Deze keer moesten ze het niet te ver zoeken, maar hun toespeling op de spelfout van de tifo van de Anderlecht-fans in de bekerfinale van vorig seizoen mocht toch gerust geniaal genoemd worden.

De Anderlecht-supporters hadden in de bekerfinale een enorme tifo gemaakt, maar daar stond spijtig genoeg wel een enorme spelfout in. In plaats van Cup Fighters hadden ze er Cup Figthers van gemaakt. 

Nogal pijnlijk gezien 'figth' in het Engels een vijg is. “Het centrale doek meet 150 op 40 meter”, klonk het als aankondiging. “Het volledige spandoek van 270 meter zal over de hele lengte van de Anderlecht-tribunes worden uitgerold.”

"Beerschot, Cup Fighters, we spellen ze van 't kaske naar de muur"

Een pijnlijk foutje, dat nog een staartje kreeg in de match van Anderlecht tegen KV Mechelen. Met een nieuw spandoek lieten de supporters hun mening blijken over het niveau dat de spelers haalden.

"Une faute sur notre tifo / qui reflète votre niveau" klonk de boodschap van de Ultras. Ofwel: het foutje op onze tifo weerspiegelt jullie niveau.

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Die van Beerschot speelden daar nu heerlijk op in met: "Beerschot, Cup Fighters, we spellen ze van 't kaske naar de muur". De strijd tussen de paars-witten moest op dat moment wel nog op het veld uitgevochten worden.

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