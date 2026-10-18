Ernstig probleem: stevige domper voor Nathan De Cat

Heel slecht nieuws voor Nathan De Cat. De gewezen middenvelder van RSC Anderlecht speelt dit weekend niet bij Hoffenheim en de reden is een zware blessure. Op die manier moeten ze hem bij paars-wit toch een tijdje gaan missen. Een domper voor de Belg, zoveel is duidelijk.

Nathan De Cat was er niet bij in de selectie van Hoffenheim voor de wedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach. De middenvelder kon niet starten aan het duel in de Bundesliga en hij zat zelfs niet op de bank. Al had dat dus wel een duidelijke reden, zo blijkt.

Nathan De Cat heeft zijn meniscus gescheurd

De Duitsers gaven wel meteen wat duiding bij de zaak. De reden is pijnlijk: Nathan De Cat heeft zijn meniscus gescheurd. "Hij heeft een blessure opgelopen aan de laterale meniscus en zal uit zijn tot nader bericht", klonk het bij de club in een vrij droog statement. Tot op heden is er ook nog niet meer nieuws over de zaak.

Our team for today! ℹ️ Nathan de Cat suffered an injury to his left lateral meniscus during practice and will be out of action until further notice. https://t.co/es9sbBvSD1 — TSG Hoffenheim US (@tsghoffenheimEN) October 18, 2026

Erg goed ziet het er klaarblijkelijk niet uit. De middenvelder met een verleden bij RSC Anderlecht zou wel eens meerdere maanden buiten strijd kunnen zijn. Dat is een domper voor hem én voor zijn Duitse club, dat naar oplossing zal moeten zoeken.

Nathan De Cat zal meerdere maanden buiten strijd zijn voor Hoffenheim: stevige domper voor de Duitsers én De Cat zelf

Hoewel zijn team in de eerste helft al meteen op voorsprong kwam op bezoek bij Borussia Mönchengladbach, waren de supporters vooral bezig met hoe het gaat met Nathan De Cat. En ook de Belgische supporters en de fans van Anderlecht reageerden meteen via de sociale media over hoe erg het is dat De Cat geblesseerd is.





De Cat is pas sinds deze zomer deel van Hoffenheim. Hij kwam over van RSC Anderlecht, maar verzamelde tot op heden nog maar dertig speelminuten bij zijn team. De voorbije weken bleef hij op de bank zitten, nu krijgt hij te maken met een nieuwe stevige klap.