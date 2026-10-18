🎥 Rik De Mil streng voor arbitrage na pijnlijke uitschakeling en bizar moment

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 4 reacties
🎥 Rik De Mil streng voor arbitrage na pijnlijke uitschakeling en bizar moment
Foto: © photonews

Zaterdagavond leek het nog een bekeravontuur zonder al te veel geschiedenis te gaan worden. Nog geen eersteklassers uitgeschakeld, nog geen suspens en zelfs nog niet al te veel spanning. De zondag zou ons dankzij Rochefort en Beerschot wél heel wat meer brengen.

De grootste stunt van het weekend is misschien wel de overwinning van Rochefort na strafschoppen tegen KAA Gent, de leider in de Jupiler Pro League. Technisch gezien blijven die min of meer ongeslagen dit seizoen omdat het na 90 (en 120) minuten gelijk stond, maar het is wel een domper.

Een domper die er overigens ook nooit had moeten komen, want De Buffalo's hadden alles onder controle en na een uur was het 1-3. Toen dachten ze bij Rochefort vooral aan de schade beperken. "Bij de vorige bekerconfrontatie twee jaar geleden kregen we er 7 om de oren. Ik dacht: als het bij 2 of 3 goals blijft, valt het mee."

Rochefort in de wolken na zege tegen KAA Gent

"En dan gebeurt dit", was voorzitter Nicolas Lhoist van Rochefort in de wolken bij Sporza. "In 2018 zijn we van start gegaan in 1e provinciale, nu zitten we in de 3e klasse én pakken we een zege tegen Gent. Dat is toch de leider in de Jupiler Pro League. Het is gewoon fantastisch."

Want toch liep het nog fout voor de Buffalo's. Doelman Kjell Peersman speelde de bal kort en zacht richting Diallo, maar de verdediger pakte hem met zijn handen op. En dus ging de bal op de stip, waardoor het 3-3 werd.

Niet het moment om zo'n foutjes te maken... ✋🤦‍♂️ https://t.co/XoDsBVH1uD

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— Play Sports (@playsports) October 18, 2026

Na verlengingen en strafschoppen was het Rochefort dat aan het langste eind wist te trekken. Bij Gent waren ze dan weer streng voor de arbitrage. Zij vonden dat Ledda geen strafschop had mogen fluiten voor de fase. 

"Volgens mij gaat de ref in de fout", klonk het oordeel van Gent-coach Rik De Mil achteraf. "Ik moet de beelden nog bekijken, maar volgens mij lag de bal niet stil." Toch had Gent natuurlijk gewoon moeten winnen van Rochefort en de schaapjes op dat moment al op het droge moeten hebben.

4 reacties
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