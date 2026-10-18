Anderlecht-trainer houdt vast aan positieve verhaal, maar wijst naar... VAR: "We verdienden niet te verliezen"

Anderlecht ligt uit de Croky Cup na een pijnlijke nederlaag tegen Beerschot, maar Vítor Bruno weigerde de wedstrijd als een verdiende uitschakeling te bestempelen. De Portugese trainer zag zijn ploeg voldoende kansen creëren en vindt dat het vertoonde spel opnieuw stappen vooruit heeft gezet. Alleen blijft het resultaat achterwege.

“Wat is er gebeurd? We hebben een wedstrijd verloren. Waarom? Omdat zij meer doelpunten hebben gemaakt”, vatte Bruno het na afloop samen. De coach benadrukte dat Anderlecht tegenover een sterke tegenstander stond. “We speelden tegen een goed team dat het iedereen moeilijk maakt. We deden het goed en hadden vier à vijf kansen om te scoren.”

Toch slaagde paars-wit er niet in om die mogelijkheden te benutten. Volgens Bruno waren er bovendien momenten waarop zijn ploeg de controle verloor. “Er zijn bepaalde dingen in de wedstrijd die we niet onder controle hebben gehad. Morgen moeten we opnieuw aan het werk.”

De trainer blijft ervan overtuigd dat zijn ploeg vooruitgang boekt, ook al wordt dat voorlopig onvoldoende vertaald in resultaten. “We maken vorderingen in ons spel, in het voetbal dat ik wil zien. Maar individueel moeten bepaalde momenten beter.” Zijn conclusie was duidelijk: “Ik vind dat we deze wedstrijd niet verdienden te verliezen.”

Zes wissels en rood voor Maamar: Bruno verdedigt zijn keuzes

Ook de vele wijzigingen in de basiself kwamen ter sprake. Bruno voerde zes wissels door, wat na de uitschakeling onvermijdelijk vragen oproept over zijn aanpak. De coach verwees naar het drukke programma en de fysieke toestand van zijn spelers.

“Sommige spelers geven ons andere dingen. We hebben heel veel wedstrijden te spelen en niet iedereen was volledig fris”, legde hij uit. Toch wilde Bruno de nederlaag niet verstoppen achter die argumenten. “Ik wil me daar niet achter verschuilen.”



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De keuzes waren volgens hem ingegeven door de omstandigheden en de behoefte om met een brede kern door een reeks wedstrijden te komen. Maar Anderlecht moet ook met wijzigingen in het elftal in staat zijn om een ploeg uit de Challenger Pro League uit te schakelen.

Een ander pijnlijk moment was de rode kaart voor Ali Maamar. De verdediger kreeg twee gele kaarten, waarbij vooral zijn tweede kaart vragen opriep. Bij een vrije trap duwde hij Anas Mohamed tegen de grond en liet hij zijn ploeg met tien achter.

Bruno wilde zijn speler niet publiekelijk afvallen, maar maakte duidelijk dat er intern een gesprek volgt. “Ik moet daar intern over praten. Ik ben verantwoordelijk en moet eerst face-to-face met hem spreken."

Ook de vraag of hij Maamar na diens eerste gele kaart had moeten vervangen, kwam aan bod. “Moest ik hem wisselen na zijn eerste gele kaart?”, vroeg Bruno zich hardop af. "Je moet daarmee toch kunnen omgaan als speler? We zijn geen kinderen, we zijn volwassen mannen.”

Crisis? Bruno wijst naar de VAR en kijkt alweer vooruit

De bekeruitschakeling komt op een bijzonder gevoelig moment. Anderlecht staat voor een cruciale week met de derde Europese wedstrijd van de campagne en vervolgens het competitieduel tegen AA Gent, dat bovenaan meedraait. Na de nederlaag in Zagreb en het verlies op het Kiel is de vraag onvermijdelijk of de crisis om de hoek loert.

Bruno wilde daar niet in meegaan, maar erkende tegelijk de verwachtingen die bij zijn club horen. “Je moet als Anderlecht elke wedstrijd winnen.” Het is een duidelijke boodschap, al maken de recente resultaten die opdracht steeds dringender. Anderlecht kan zich niet blijven verschuilen achter goed spel of gemiste kansen: de resultaten moeten volgen.

De trainer uitte bovendien zijn ongenoegen over het ontbreken van de VAR in de bekerwedstrijd. Bij Anderlecht leefde het gevoel dat de tweede treffer van Beerschot mogelijk afgekeurd had moeten worden. “Om het Belgische voetbal te verbeteren, moeten er een paar dingen veranderen. Het houdt toch geen steek dat je in zo'n wedstrijd geen VAR hebt”, klonk het.