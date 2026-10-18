STVV maakt Lommel helemaal af en kent ook meteen volgende tegenstander in Croky Cup

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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STVV maakt Lommel helemaal af en kent ook meteen volgende tegenstander in Croky Cup
Foto: © photonews

In de strijd om de Beker van België stond op zondagavond niet enkel Beerschot - Anderlecht op het programma. Ook STVV en Lommel kwamen tegen elkaar in actie in een duel tussen twee teams van het hoogste niveau. STVV wist het al bij al makkelijk te halen.

STVV en Lommel sloten tegen elkaar de zestiende finales van de Croky Cup af. Voor beide ploegen een mooi moment om de ups en downs van de laatste weken in de competitie even van zich af te spelen en uit te pakken met een knappe prestatie.

De thuisploeg had in eigen huis gewonnen van Iberia op donderdag in de Conference League en wilde op dat elan doorgaan, weliswaar met een aantal nieuwe namen omdat het ook voor STVV een slopend seizoen gaat worden met de Europese wedstrijden erbij.

STVV lost vroege achterstand tegen Lommel snel op

Bovendien waren De Kanaries ook nog eens niet echt goed wakker, waardoor Van Duiven  er na drie minuten al 0-1 kon van maken in de Limburgse derby. Aan STVV om wakker te schieten en dat zou uiteindelijk ook gaan gebeuren.

Bij de rust was er al orde op zaken gesteld. Matsuzawa maakte op het kwartier al gelijk en Shinkawa kon er vijf minuten voor rust 2-1 van maken. Dat was ook meteen de stand bij de rust en dus kon Lommel na de pauze nog proberen iets in de pap te brokkelen te hebben.

STVV neemt het in volgende ronde op tegen Charleroi

Niets van dat alles. Soelle Soelle maakte de 3-1 op het uur en tien minuten later deed Mbuku de boeken helemaal toe. 4-1, dat is een zege waar De Kanaries mee thuis kunnen komen. Voor Lommel zit het bekeravontuur er zo meteen op, voor STVV nog niet.

Zij spelen in de volgende ronde op bezoek bij seizoensrevelatie Sporting Charleroi. Dat bleek uit de loting van de achtste finales voor de Croky Cup, die ondertussen ook al achter de rug is. De wedstrijden worden begin december gespeeld.

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