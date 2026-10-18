Analyse Wouter Vrancken én Nicky Hayen dik in de problemen na nieuw dramatisch weekend

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Wouter Vrancken én Nicky Hayen dik in de problemen na nieuw dramatisch weekend
Foto: © photonews
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Wat hebben Nicky Hayen en Wouter Vrancken met elkaar gemeen? Hun buitenlands avontuur is tot op heden geen groot succes dit seizoen. En dus moeten ze stilaan ook vrezen voor hun job - allebei. Of komt het nog goed? De loep op de twee coaches.

De problemen stapelen zich op voor Nicky Hayen bij Burnley. Na de nederlaag tegen Wolverhampton blijft de club steken op acht punten uit elf wedstrijden. Daarmee staan de Clarets voorlopig slechts net boven de degradatiestreep in The Championship.

Vooral Turf Moor is dit seizoen geen veilige haven. Burnley kon er nog geen enkele competitiewedstrijd winnen: vier duels eindigden onbeslist, twee keer ging de thuisploeg onderuit. En daardoor ziet het er echt niet goed uit.

Een jaar zonder thuisoverwinning

Burnley boekte zijn laatste thuiszege op 18 oktober 2025, toen Leeds in de Premier League met 2-0 werd geklopt. In de 21 thuiswedstrijden die daarop volgden, noteerden The Clarets elf nederlagen en tien gelijke spelen.

Dat levert een bijzonder wrang record op. Burnley is de enige club uit de vier hoogste Engelse divisies die in de voorbije twaalf maanden geen enkele wedstrijd in eigen stadion wist te winnen. De druk op de 46-jarige Belg neemt daardoor onvermijdelijk toe. De voormalige trainer van Club Brugge en KRC Genk gaf na de match tegen Wolves zelf al toe dat hij zich zorgen maakt over zijn positie.

Hayen vreest voor zijn job

"Ik zou liegen als ik zei dat ik niet bang ben om ontslagen te worden. Elke trainer in deze situatie voelt druk en ondervindt moeilijkheden. Maar als je onze eerste helft hebt gezien, dan was die echt goed. Zij hebben geen enkele kans gecreëerd", vertelde Hayen aan talkSPORT.

Volgens de Limburger lag de wedstrijd bij de rust nochtans nog volledig open. "Het stond gelijk bij de rust. Ook na de pauze kregen we enkele mogelijkheden om opnieuw op voorsprong te komen. Daarna hebben we de wedstrijd uit handen gegeven. Je voelt wanneer de sfeer verandert. Ik wil niet zeggen dat de spelers zich verstoppen, maar ze spelen niet meer met honderd procent vertrouwen."

Ook Wouter Vrancken zit diep in de problemen bij Hearts

En dan is er ook Wouter Vrancken. Daar riepen de supporters vorige week al om zijn ontslag. Hoog tijd om in de topper op bezoek bij Celtic Glasgow eens de puntjes op de i te zetten en zo het tij te gaan keren? Niks daarvan. Na tien minuten was de wedstrijd in Glasgow eigenlijk al gespeeld en uiteindelijk werd met liefst 7-1 verloren.

Een groot deel van de supporters van Hearts was op dat moment zelfs al naar huis. Zij hadden genoeg gezien en verwijten ook de coach een en ander. Krijgt Wouter Vrancken nog kansen om het tij te keren? De kansen lijken stilaan op te zijn.

Hearts hinkt na 9 speeldagen al op 8 punten achterstand. Volgt er binnenkort een evaluatie van de Belgische trainer? Hearts lijkt alvast niet de vuist te kunnen maken die ze vorig seizoen wisten te maken. Toen werd pas op de laatste speeldag over de titel beslist.

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