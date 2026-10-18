Gert Verheyen is kritisch voor twee Anderlecht-spelers: "Te knullig"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Gert Verheyen is kritisch voor twee Anderlecht-spelers: "Te knullig"
Foto: © photonews
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RSC Anderlecht kwam op zondagavond in actie in de Beker van België in het Olympisch Stadion in Beerschot. Op Het Kiel hadden de spelers van paars-wit het niet onder de markt. Bij de rust stonden ze zelfs 1-0 in het krijt bij Beerschot en zo was er toch al meteen wat kritiek op een aantal spelers.

Anderlecht drukte Beerschot wat achteruit, maar in één keer kregen ze een doelpunt op een corner. En over dat doelpunt was toch wel wat te zeggen. Gert Verheyen - die als analist en co-commentator aanwezig was op Het Kiel - liet zich dan ook uit over de zaak.

RSC Anderlecht kwam op achterstand tegen Beerschot

"Dat doelpunt verandert toch de dynamiek van de wedstrijd een beetje, want Beerschot tankte op die manier vertrouwen en voor Anderlecht werd het moeilijker om het te verwerken. Beerschot had het na de 1-0 gemakkelijker om de rust te halen", aldus Verheyen bij Play Live.

"Het tegendoelpunt? Enerzijds kan je zeggen dat het pech is voor Aasgaard, maar anderzijds is hij ook gewoon niet klaar genoeg. Je moet klaar zijn om dat soort ballen aan te vallen en op deze manier ziet het er toch iets te knullig uit. Je moet meer op de tippen staan, alerter zijn, rekening houden met wat je er kan gebeuren."

Gert Verheyen kritisch voor Aasgaard en Bentayeb van RSC Anderlecht

Bentayeb van zijn kant had met een rake kopslag gelijk kunnen maken, maar liet dat na. Daar had hij meer mee kunnen doen en misschien zelfs moeten doen. Ook daar was achteraf toch wel wat over te zeggen volgens Gert Verheyen, want het had gewoon raak moeten zijn."

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"Bentayeb moet hem binnen koppen, want hij heeft die kwaliteit. Dit zou voor hem een gemaakte goal moeten zijn. Hij is een spits voor in de grote rechthoek, hij kan koppen en weet wat hij moet doen met dat soort ballen. De bal meer kruisen en hij is altijd binnen."

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