Cisse Sandra onthult opvallend bericht van Ivan Leko na vertrek bij Club Brugge

Cisse Sandra heeft geen moment spijt van zijn overstap van Club Brugge naar Westerlo. De middenvelder krijgt bij de Kemphanen eindelijk het vertrouwen waar hij jarenlang naar op zoek was. Opvallend genoeg blijkt dat Ivan Leko hem afgelopen zomer nochtans graag bij Blauw-Zwart had gehouden.

Sandra voelde dat zijn toekomst bij Club Brugge onzeker bleef. Ondanks zijn overtuiging dat hij het niveau van de Belgische topclub aankon, slaagde hij er niet in een vaste basisplaats te veroveren. Daarom besloot hij afgelopen zomer definitief afscheid te nemen.

In een interview met De Zondag blikt Sandra terug op die beslissing. "Ik krijg heel veel vertrouwen, waarvoor ik de club en de coach dankbaar ben. Het is ook de reden waarom ik bij Club ben vertrokken. Ik heb nog geen moment spijt gehad van mijn keuze."

Opvallend gesprek met Ivan Leko

Toch verliep zijn afscheid bij Club Brugge opmerkelijk. Sandra zat onder Leko aanvankelijk twee maanden niet in de selectie, hoewel hij zelf vond dat hij goed bleef trainen. "Na twee maanden niet in de selectie te hebben gezeten, ben ik wel naar hem toegestapt, ja. Want ik vond dat ik wél goed bleef trainen."

Het gesprek leverde resultaat op. Sandra kreeg opnieuw speelminuten en voelde dat Leko zijn kwaliteiten waardeerde. "Hij zei dat hij mij een heel goeie speler vond en bedankte mij voor mijn inzet", vertelt Sandra over hun gesprek na de Supercup tegen Union.

Leko wilde Sandra toch behouden

Nog opvallender is wat er na zijn vertrek gebeurde. "Leko heeft me achteraf trouwens nog een berichtje gestuurd waarin hij liet verstaan dat hij me graag bij zijn selectie had gehouden." Toch twijfelde Sandra niet aan zijn beslissing. "Ik wilde gewoon meer spelen en daarom een echte stap zetten."



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De middenvelder benadrukt bovendien dat hij nog altijd overtuigd is van zijn kwaliteiten. "Ik ben er nog steeds van overtuigd dat ik dat niveau aankan. Zoveel vertrouwen heb ik wel in mezelf", besluit hij.